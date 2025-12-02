Bộ Xây dựng làm rõ kế hoạch nâng cấp cao tốc và tháo dỡ trạm thu phí hết hạn tại TP. Hồ Chí Minh

Bộ Xây dựng vừa có văn bản phản hồi kiến nghị của cử tri TP. Hồ Chí Minh về tình trạng xuống cấp của cao tốc TP. Hồ Chí Minh – Trung Lương và vướng mắc trong tháo dỡ trạm thu phí Quốc lộ 51…

Mới đây, Bộ Xây dựng vừa có Văn bản 14243/BXD-CĐBVN gửi Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Hồ Chí Minh, phản hồi kiến nghị cử tri về tình trạng xuống cấp của cao tốc TP. Hồ Chí Minh – Trung Lương và vướng mắc trong tháo dỡ trạm thu phí trên Quốc lộ 51.

Trước đó, cử tri TP. Hồ Chí Minh đã có văn bản gửi Bộ Xây dựng phản ánh tuyến cao tốc TP. Hồ Chí Minh – Trung Lương xuống cấp nghiêm trọng. Cụ thể, trạm thu phí hư hỏng, nhiều đoạn thi công dở dang bỏ lâu ngày, mố sắt hoen gỉ gây mất an toàn; mặt đường gợn sóng, rác thải ven tuyến ảnh hưởng giao thông, môi trường và đời sống người dân.

Song song với vấn đề hạ tầng cao tốc, cử tri cũng bày tỏ bức xúc về tình trạng các trạm thu phí trên Quốc lộ 51 và một số tuyến đường khác trên cả nước dù đã tạm dừng thu phí nhưng vẫn chưa được tháo dỡ, hoàn trả mặt bằng, gây cản trở giao thông.

Dù đã nhiều lần kiến nghị, việc xử lý vẫn chưa dứt điểm và thông tin từ cơ quan chức năng còn thiếu rõ ràng. Cử tri đề nghị Bộ Xây dựng sớm bảo dưỡng, sửa chữa cao tốc và khẩn trương tháo dỡ các trạm thu phí hết hạn để bảo đảm lưu thông thông suốt.

Phản hồi kiến nghị của cử tri về tuyến cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương, Bộ Xây dựng cho biết thời gian qua, Bộ đã chỉ đạo Cục Đường bộ Việt Nam thực hiện bảo trì để đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân, đồng thời đầu tư sửa chữa một số đoạn tuyến bị hư hỏng, xuống cấp bằng nguồn vốn sự nghiệp chi hoạt động kinh tế đường bộ.

Cụ thể, năm 2024 đã bố trí khoảng 77,7 tỷ đồng và năm 2025 bố trí khoảng 47,8 tỷ đồng cho công tác này. Tuy nhiên, do lưu lượng giao thông tăng cao, tuyến đường thường xuyên xảy ra ùn tắc cục bộ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, đặc biệt trong các khung giờ cao điểm và dịp lễ, Tết, làm ảnh hưởng đến hiệu quả khai thác.

Nhận định việc nâng cấp, mở rộng tuyến là yêu cầu cấp thiết để đáp ứng nhu cầu vận tải và giảm thiểu tai nạn, ùn tắc, Bộ Xây dựng thông tin đã phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận theo phương thức đối tác công tư.

Theo kế hoạch, tuyến cao tốc này sẽ được mở rộng lên 8 làn xe. Dự án dự kiến sẽ chính thức khởi công vào ngày 19/12/2025. Sau khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng sẽ đáp ứng nhu cầu vận tải thông suốt và an toàn cho khu vực.

Dự án tạm dừng thu phí từ đầu năm 2023 nhưng đến nay trạm thu phí trên Quốc lộ 51 vẫn chưa thể tháo dỡ.

Đối với nội dung kiến nghị tháo dỡ trạm thu phí trên tuyến Quốc lộ 51, Bộ Xây dựng cho biết Dự án đầu tư xây dựng mở rộng Quốc lộ 51 đoạn Km0+900 - Km73+600 (qua địa phận Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu) theo hình thức hợp đồng BOT đã dừng thu phí từ ngày 13/01/2023. Bộ đã chỉ đạo Cục Đường bộ Việt Nam tiến hành đàm phán qua 24 phiên để giải quyết các khó khăn, vướng mắc trên nguyên tắc “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ”.

Hiện tại, doanh nghiệp dự án là Công ty cổ phần phát triển đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (BVEC) đã bàn giao tuyến đường cho cơ quan thẩm quyền. Sau khi Bộ Tài chính có Quyết định điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ vào tháng 4/2025, Bộ Xây dựng đã bàn giao tuyến Quốc lộ 51 cho UBND tỉnh Đồng Nai và UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ) quản lý.

Tuy nhiên, riêng đối với các trạm thu phí trên Quốc lộ 51, do liên quan đến hợp đồng tín dụng được ký kết giữa BVEC và các ngân hàng tài trợ cho dự án, nên BVEC chưa thực hiện bàn giao các trạm này cho cơ quan Nhà nước.

Tại cuộc họp đàm phán gần nhất vào ngày 4/11/2025, BVEC đã cam kết sẽ làm việc với các ngân hàng tài trợ để thống nhất phương án tháo dỡ. Trong thời gian tới, Bộ Xây dựng khẳng định sẽ tiếp tục chỉ đạo Cục Đường bộ Việt Nam phối hợp chặt chẽ với BVEC để nhận bàn giao các trạm thu phí, làm cơ sở tiến hành các thủ tục tháo dỡ khi đủ điều kiện.