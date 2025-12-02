Thứ Ba, 02/12/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Hạ tầng

Bộ Xây dựng làm rõ kế hoạch nâng cấp cao tốc và tháo dỡ trạm thu phí hết hạn tại TP. Hồ Chí Minh

Thanh Thủy

02/12/2025, 16:51

Bộ Xây dựng vừa có văn bản phản hồi kiến nghị của cử tri TP. Hồ Chí Minh về tình trạng xuống cấp của cao tốc TP. Hồ Chí Minh – Trung Lương và vướng mắc trong tháo dỡ trạm thu phí Quốc lộ 51…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Mới đây, Bộ Xây dựng vừa có Văn bản 14243/BXD-CĐBVN gửi Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Hồ Chí Minh, phản hồi kiến nghị cử tri về tình trạng xuống cấp của cao tốc TP. Hồ Chí Minh – Trung Lương và vướng mắc trong tháo dỡ trạm thu phí trên Quốc lộ 51.

Trước đó, cử tri TP. Hồ Chí Minh đã có văn bản gửi Bộ Xây dựng phản ánh tuyến cao tốc TP. Hồ Chí Minh – Trung Lương xuống cấp nghiêm trọng. Cụ thể, trạm thu phí hư hỏng, nhiều đoạn thi công dở dang bỏ lâu ngày, mố sắt hoen gỉ gây mất an toàn; mặt đường gợn sóng, rác thải ven tuyến ảnh hưởng giao thông, môi trường và đời sống người dân.

Song song với vấn đề hạ tầng cao tốc, cử tri cũng bày tỏ bức xúc về tình trạng các trạm thu phí trên Quốc lộ 51 và một số tuyến đường khác trên cả nước dù đã tạm dừng thu phí nhưng vẫn chưa được tháo dỡ, hoàn trả mặt bằng, gây cản trở giao thông.

Dù đã nhiều lần kiến nghị, việc xử lý vẫn chưa dứt điểm và thông tin từ cơ quan chức năng còn thiếu rõ ràng. Cử tri đề nghị Bộ Xây dựng sớm bảo dưỡng, sửa chữa cao tốc và khẩn trương tháo dỡ các trạm thu phí hết hạn để bảo đảm lưu thông thông suốt.

Phản hồi kiến nghị của cử tri về tuyến cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương, Bộ Xây dựng cho biết thời gian qua, Bộ đã chỉ đạo Cục Đường bộ Việt Nam thực hiện bảo trì để đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân, đồng thời đầu tư sửa chữa một số đoạn tuyến bị hư hỏng, xuống cấp bằng nguồn vốn sự nghiệp chi hoạt động kinh tế đường bộ.

Cụ thể, năm 2024 đã bố trí khoảng 77,7 tỷ đồng và năm 2025 bố trí khoảng 47,8 tỷ đồng cho công tác này. Tuy nhiên, do lưu lượng giao thông tăng cao, tuyến đường thường xuyên xảy ra ùn tắc cục bộ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, đặc biệt trong các khung giờ cao điểm và dịp lễ, Tết, làm ảnh hưởng đến hiệu quả khai thác.

Nhận định việc nâng cấp, mở rộng tuyến là yêu cầu cấp thiết để đáp ứng nhu cầu vận tải và giảm thiểu tai nạn, ùn tắc, Bộ Xây dựng thông tin đã phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận theo phương thức đối tác công tư.

Theo kế hoạch, tuyến cao tốc này sẽ được mở rộng lên 8 làn xe. Dự án dự kiến sẽ chính thức khởi công vào ngày 19/12/2025. Sau khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng sẽ đáp ứng nhu cầu vận tải thông suốt và an toàn cho khu vực.

Dự án tạm dừng thu phí từ đầu năm 2023 nhưng đến nay trạm thu phí trên Quốc lộ 51 vẫn chưa thể tháo dỡ.
Dự án tạm dừng thu phí từ đầu năm 2023 nhưng đến nay trạm thu phí trên Quốc lộ 51 vẫn chưa thể tháo dỡ.

Đối với nội dung kiến nghị tháo dỡ trạm thu phí trên tuyến Quốc lộ 51, Bộ Xây dựng cho biết Dự án đầu tư xây dựng mở rộng Quốc lộ 51 đoạn Km0+900 - Km73+600 (qua địa phận Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu) theo hình thức hợp đồng BOT đã dừng thu phí từ ngày 13/01/2023. Bộ đã chỉ đạo Cục Đường bộ Việt Nam tiến hành đàm phán qua 24 phiên để giải quyết các khó khăn, vướng mắc trên nguyên tắc “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ”.

Hiện tại, doanh nghiệp dự án là Công ty cổ phần phát triển đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (BVEC) đã bàn giao tuyến đường cho cơ quan thẩm quyền. Sau khi Bộ Tài chính có Quyết định điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ vào tháng 4/2025, Bộ Xây dựng đã bàn giao tuyến Quốc lộ 51 cho UBND tỉnh Đồng Nai và UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ) quản lý.

Tuy nhiên, riêng đối với các trạm thu phí trên Quốc lộ 51, do liên quan đến hợp đồng tín dụng được ký kết giữa BVEC và các ngân hàng tài trợ cho dự án, nên BVEC chưa thực hiện bàn giao các trạm này cho cơ quan Nhà nước.

Tại cuộc họp đàm phán gần nhất vào ngày 4/11/2025, BVEC đã cam kết sẽ làm việc với các ngân hàng tài trợ để thống nhất phương án tháo dỡ. Trong thời gian tới, Bộ Xây dựng khẳng định sẽ tiếp tục chỉ đạo Cục Đường bộ Việt Nam phối hợp chặt chẽ với BVEC để nhận bàn giao các trạm thu phí, làm cơ sở tiến hành các thủ tục tháo dỡ khi đủ điều kiện.

Giải phóng mặt bằng ì ạch, hai dự án giao thông lớn ở Quảng Trị áp lực tiến độ

10:59, 29/11/2025

Giải phóng mặt bằng ì ạch, hai dự án giao thông lớn ở Quảng Trị áp lực tiến độ

Đề xuất tăng vốn metro số 2 TP. Hồ Chí Minh lên hơn 52.000 tỷ đồng

16:01, 19/11/2025

Đề xuất tăng vốn metro số 2 TP. Hồ Chí Minh lên hơn 52.000 tỷ đồng

Đồng Nai và TP. Hồ Chí Minh lên phương án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 51

14:09, 17/11/2025

Đồng Nai và TP. Hồ Chí Minh lên phương án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 51

Từ khóa:

Bộ Xây dựng cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương đầu tư Giao thông hạ tầng TP. Hồ Chí Minh trạm thu phí Quốc lộ 51

Đọc thêm

Đồng Nai thu hut hút đầu tư FDI đạt 2,5 tỷ USD và vượt kế hoạch năm 2025

Đồng Nai thu hut hút đầu tư FDI đạt 2,5 tỷ USD và vượt kế hoạch năm 2025

Trong 11 tháng đầu năm 2025, tổng vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài (FDI) của Đồng Nai đạt xấp xỉ 2,5 tỷ USD, vượt kế hoạch năm 2025 với 250 dự án đầu tư mới và tăng vốn. Cùng với đó, địa phương cũng chạy nước rút thu ngân sách đạt 100 ngàn tỷ đồng.

Thông tuyến hai chiều đèo Mimosa sau sự cố sạt lở

Thông tuyến hai chiều đèo Mimosa sau sự cố sạt lở

Một đoạn đường tạm qua khu vực sạt lở trên tuyến quốc lộ 20 qua đèo Mimosa (Đà Lạt), vốn phải tạm dừng lưu thông hai chiều và công bố tình huống khẩn cấp hơn 10 ngày qua, đã được thông xe trở lại vào chiều ngày 30/11...

Mở đường cho tư nhân tham gia vào các dự án PPP

Mở đường cho tư nhân tham gia vào các dự án PPP

Việc sửa đổi Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công – tư (PPP) mới đây đánh dấu bước chuyển quan trọng, mở rộng phạm vi lĩnh vực, tăng quyền cho địa phương và bổ sung cơ chế chia sẻ rủi ro, qua đó tạo môi trường thuận lợi hơn để khu vực tư nhân tham gia phát triển hạ tầng quốc gia...

Hà Tĩnh tăng tốc xây dựng hệ sinh thái khu công nghiệp thông minh và xanh

Hà Tĩnh tăng tốc xây dựng hệ sinh thái khu công nghiệp thông minh và xanh

Với định hướng ưu tiên phát triển công nghiệp công nghệ cao, Hà Tĩnh tăng tốc xây dựng mô hình khu công nghiệp thông minh, tập trung vào nâng cấp hạ tầng, số hóa quản lý và tạo môi trường đầu tư thuận lợi cho doanh nghiệp...

Giải phóng mặt bằng ì ạch, hai dự án giao thông lớn ở Quảng Trị áp lực tiến độ

Giải phóng mặt bằng ì ạch, hai dự án giao thông lớn ở Quảng Trị áp lực tiến độ

Trước tình trạng vướng mắc mặt bằng kéo dài khiến hai dự án giao thông trọng điểm chậm triển khai, Bộ Xây dựng đề nghị Quảng Trị tập trung xử lý dứt điểm bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để không ảnh hưởng kế hoạch giải ngân vốn và tiến độ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Phát triển kinh tế tầm thấp và UAV “Phải là câu chuyện của quốc gia”

eMagazine

Phát triển kinh tế tầm thấp và UAV “Phải là câu chuyện của quốc gia”

Hợp tác kinh tế Việt Nam - Argentina còn nhiều dư địa phát triển

eMagazine

Hợp tác kinh tế Việt Nam - Argentina còn nhiều dư địa phát triển

Những đồng tiền mất giá trị mạnh nhất năm 2025

Thế giới

Những đồng tiền mất giá trị mạnh nhất năm 2025

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Hơn 527.000 ý kiến góp ý vào dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng

Tiêu điểm

2

Tập đoàn Singapore dự kiến rót thêm 46 triệu USD vốn đầu tư vào TP. Hồ Chí Minh

Nhà đầu tư

3

Từ 2026, Quốc hội cho phép sử dụng nguồn tích lũy để cải cách tiền lương

Dân sinh

4

Cá voi Bitcoin tích lũy chậm lại, nhà đầu tư nhỏ tăng tốc

Kinh tế số

5

Kiến nghị các cơ chế, chính sách để “giữ chân” bác sĩ

Tiêu điểm

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy