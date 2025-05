Thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Tuyến đường sắt đô thị số 1.

Chủ tịch hội đồng là Bộ trưởng Bộ Tài chính. Thứ trưởng Bộ Tài chính làm Phó Chủ tịch hội đồng. Các ủy viên hội đồng gồm lãnh đạo các bộ: Xây dựng; Quốc phòng; Công an; Tư pháp, Nông nghiệp và Môi trường; Khoa học và Công nghệ; Công Thương; lãnh đạo UBND TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương. Trong đó, Bộ Tài chính là cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định nhà nước.

Hội đồng có trách nhiệm hoàn thiện báo cáo thẩm định theo quy định, trong đó khẳng định rõ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đủ điều kiện để Chính phủ thông qua, trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư.

Trách nhiệm, quyền hạn của Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng, Phó Chủ tịch Hội đồng, các ủy viên Hội đồng, cơ quan thường trực Hội đồng được thực hiện tương ứng theo quy định tại các Điều 4, Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8 Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư.

Ngoài ra, các thành viên có trách nhiệm tham gia ý kiến đúng thời hạn theo đề nghị của Cơ quan thường trực Hội đồng, trường hợp quá hạn chưa trả lời thì coi là thống nhất với nội dung lấy ý kiến của Cơ quan thường trực Hội đồng và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc không trả lời đúng hạn. Hội đồng có trách nhiệm hoàn thiện Báo cáo thẩm định theo quy định, trong đó khẳng định rõ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đủ điều kiện để Chính phủ thông qua, trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư.

Chi phí thẩm định của Hội đồng thực hiện theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 29/2021/NĐ-CP. Hội đồng được sử dụng con dấu và tài khoản (nếu cần) của Bộ Tài chính để phục vụ cho hoạt động của Hội đồng.

Các cơ quan có thành viên thuộc Hội đồng thẩm định nhà nước có văn bản cử người gửi về cơ quan thường trực Hội đồng (Bộ Tài chính) trước ngày 19/5/2025.

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương chịu trách nhiệm cung cấp đầy đủ hồ sơ liên quan đến quá trình thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án.

Dự án tuyến đường sắt đô thị số 1 có điểm đầu tại Ga S1 (trung tâm Thành phố mới) thuộc phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương; điểm cuối tại ga Bến xe Suối Tiên (tuyến đường sắt đô thị số 1 TP. Hồ Chí Minh) thuộc phường Bình Thắng, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Chiều dài tuyến chính dự kiến là 29,01km đi qua 4 thành phố của tỉnh Bình Dương hiện hữu là Tân Uyên, Thủ Dầu Một, Thuận An và Dĩ An.

Việc hình thành tuyến đường sắt đô thị số 1, Thành phố mới Bình Dương – Suối Tiên sẽ liên kết và kết nối TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương, tạo không gian phát triển mới, đẩy nhanh quá trình phát triển đô thị và phân bổ dân cư, lao động dọc hành lang tuyến.