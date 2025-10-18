Thành phố Huế có tân Chủ tịch

Tối 17/10, HĐND thành phố Huế khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tổ chức Kỳ họp chuyên đề lần thứ 27 để xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng, trong đó có công tác nhân sự lãnh đạo chủ chốt của thành phố.

Tại kỳ họp, HĐND thành phố Huế tiến hành biểu quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Huế nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với ông Nguyễn Văn Phương do được điều động nhận nhiệm vụ mới. Trước đó, Bộ Chính trị đã chỉ định ông Nguyễn Văn Phương giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Cũng tại kỳ họp, HĐND thành phố Huế tiến hành quy trình bầu Chủ tịch UBND thành phố. Với 100% đại biểu có mặt biểu quyết tán thành, ông Phan Thiên Định, Phó Bí thư Thành ủy, được bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Huế nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Ông Phan Thiên Định sinh ngày 10/12/1971, quê phường Thuận An (thành phố Huế); có trình độ Thạc sĩ Quản lý hành chính công, Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Luật và Cao cấp lý luận chính trị. Trước khi được bầu làm Chủ tịch UBND thành phố Huế, ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng như Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Thành ủy Huế, Bí thư Quận ủy Thuận Hóa, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố Huế.

Lãnh đạo thành phố Huế tặng hoa chúc mừng ông Phan Thiên Định

Tại phiên họp thứ nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Huế khóa XVII, ông Phan Thiên Định được bầu giữ chức Phó Bí thư Thành ủy, là cơ sở để giới thiệu nhân sự bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố tại kỳ họp lần này.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Phan Thiên Định khẳng định: “Đây không chỉ là vinh dự lớn lao mà còn là trách nhiệm nặng nề trước Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố. Tôi xin nguyện đem hết khả năng, cùng tập thể UBND thành phố chung sức, đồng lòng, kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục xây dựng bộ máy chính quyền hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố đã đề ra.”

Tân Chủ tịch UBND thành phố Huế cũng cho biết, trước mắt, sẽ cùng tập thể UBND thành phố triển khai ngay các nhiệm vụ, giải pháp trong các tháng còn lại để hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 đã được Thành ủy, HĐND thành phố giao, trọng tâm là thực hiện mục tiêu phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP trên 10%; kiện toàn bộ máy chính quyền theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tạo nền tảng để kinh tế - xã hội Huế tăng tốc, bứt phá mạnh mẽ. Đồng thời cần tiếp tục đổi mới tư duy, cách nghĩ, cách làm để đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố.