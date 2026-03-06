Sản xuất công nghiệp tăng 10,4%, chế biến chế tạo là động lực chính
Huyền Vy
06/03/2026, 10:40
Mặc dù chịu ảnh hưởng từ kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ khiến số ngày làm việc ít hơn, song sản xuất công nghiệp trong 2 tháng đầu năm 2026 vẫn ghi nhận sự bứt phá mạnh mẽ. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục khẳng định vai trò là “động lực” tăng trưởng chính…
Theo số liệu Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố sáng 6/3, chỉ
số sản xuất công nghiệp tháng 2/2026 ước giảm 18,4% so với tháng trước và tăng
1,0% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 2 tháng đầu năm 2026, chỉ số sản xuất
toàn ngành công nghiệp (IIP) tăng 10,4% so với cùng kỳ năm trước.
Tháng 2/2026, chỉ số sản xuất công nghiệp ngành chế biến, chế
tạo tăng 2,3% so với cùng kỳ năm trước; ngành khai khoáng giảm 5,3%; ngành cung
cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải giảm 5,6%; sản xuất và
phân phối điện giảm 4,5%.
Tính chung 2 tháng đầu năm 2026, IIP ước tăng 10,4% so với
cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2025 tăng 7,5%). Trong đó, ngành chế biến, chế tạo
tăng 11,5% (cùng kỳ năm 2025 tăng 9,1%), đóng góp 8,9 điểm phần trăm trong mức
tăng chung; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 6,3% (cùng kỳ năm 2025 tăng
4,3%), đóng góp 0,6 điểm phần trăm; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử
lý rác thải, nước thải tăng 2,1% (cùng kỳ năm 2025 tăng 12,9%), đóng góp 0,03
điểm phần trăm; ngành khai khoáng tăng 5,4% (cùng kỳ năm 2025 giảm 5,2%), làm
tăng 0,9 điểm phần trăm trong mức tăng chung.
Báo cáo của Cục Thống kê cho biết trong 2 tháng đầu năm
2026, chỉ số sản xuất công nghiệp của một số ngành trọng điểm cấp II tăng so với
cùng kỳ năm trước, gồm: Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác tăng
33,1%; sản xuất kim loại tăng 27,9%; sản xuất đồ uống tăng 20,9%; sản xuất giấy
và sản phẩm từ giấy tăng 20,4%; sản xuất xe có động cơ tăng 20,3%; sản xuất hóa
chất và sản phẩm hóa chất tăng 20,1%; chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ,
tre, nứa... tăng 13,4%; sản xuất chế biến thực phẩm tăng 13,2%; sản xuất trang
phục tăng 11,6%; dệt tăng 10,5%; sản xuất giường, tủ, bàn, ghế tăng 10,2%; sản
xuất sản phẩm từ cao su và plastic tăng 9,3%; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi
tính và sản phẩm quang học tăng 8,0%.
Ở chiều ngược lại, chỉ số IIP của một số ngành giảm so với
cùng kỳ năm trước: Khai thác than cứng và than non giảm 3,4%; sản xuất phương
tiện vận tải khác giảm 2,7%.
Về chỉ số sản xuất công nghiệp của các địa phương trong 2
tháng đầu năm 2026 so với cùng kỳ năm trước, báo cáo của Cục Thống kê ghi nhận tăng
ở cả 34 địa phương. Một số địa phương có chỉ số IIP đạt mức tăng khá nhờ ngành
công nghiệp chế biến, chế tạo; ngành sản xuất và phân phối điện tăng cao. Ở chiều
ngược lại, một số địa phương có chỉ số IIP tăng thấp do ngành công nghiệp chế
biến, chế tạo; ngành khai khoáng và ngành sản xuất, phân phối điện tăng thấp hoặc
giảm.
Trong 2 tháng đầu năm 2026, một số sản phẩm công nghiệp chủ
lực tăng so với cùng kỳ năm trước, gồm: Xi măng tăng 30,5%; sơn hóa học tăng
27,5%; thép thanh, thép góc tăng 25,7%; thủy hải sản chế biến tăng 24,8%; ô tô
tăng 24,0%; xe máy tăng 22,5%; bia tăng 18,1%; linh kiện điện thoại tăng 15,4%.
Ở chiều ngược lại, một số sản phẩm giảm so với cùng kỳ năm trước: Phân Ure giảm
16,7%; than sạch giảm 6,1%; điện thoại
di động giảm 4,4%; vải dệt từ sợi tự nhiên giảm 4,2%; phân hỗn hợp NPK giảm
3,9%; Alumin giảm 0,5%.
Về tình hình lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp
công nghiệp, Cục Thống kê cho biết tại thời điểm 01/02/2026 tăng 0,2% so với
cùng thời điểm tháng trước và tăng 4,0% so với cùng thời điểm năm trước. Trong
đó, lao động khu vực doanh nghiệp Nhà nước giảm 0,1% so với tháng trước và giảm
3,0% so với cùng kỳ năm trước; doanh nghiệp ngoài Nhà nước tăng 0,2% và giảm
0,2%; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng 0,3% và tăng 5,9%.
Theo ngành hoạt động, số lao động đang làm việc trong các
doanh nghiệp ngành khai khoáng không đổi so với cùng thời điểm tháng trước và
tăng 1,0% so với cùng thời điểm năm trước; ngành chế biến, chế tạo tăng 0,2% và
tăng 4,1%; ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều
hòa không khí tăng 0,1 và tăng 2,6%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và
xử lý rác thải, nước thải giảm 0,1% và tăng 4,3%.
