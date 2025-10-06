Thứ Hai, 06/10/2025

Luỹ kế 9 tháng, ngân sách thặng dư hơn 291 nghìn tỷ đồng

Tùng Thư

06/10/2025, 15:39

Dù ngân sách nhà nước tháng 9/2025 ghi nhận bội chi hơn 20 nghìn tỷ đồng, tổng thể cân đối ngân sách 9 tháng vẫn duy trì trạng thái ổn định với mức thặng dư lên tới 291,2 nghìn tỷ đồng…

VnEconomy

Ngày 6/10, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) cho biết tổng thu ngân sách Nhà nước tháng 9 năm 2025 ước đạt 181,1 nghìn tỷ đồng.

Trong các khoản thu, thu nội địa tháng 9 ước đạt gần 150 nghìn tỷ đồng. Thu từ dầu thô ước đạt 3,9 nghìn tỷ đồng. Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu ước đạt 27 nghìn tỷ đồng.

Trong cơ cấu thu ngân sách Nhà nước từ tháng 1 đến tháng 9 năm 2025, thu nội địa tiếp tục đóng vai trò chủ lực khi chiếm khoảng 80–85% tổng thu mỗi tháng. Lũy kế 9 tháng, thu nội địa đạt 1,653 triệu tỷ đồng, tương đương 99,1% dự toán cả năm và tăng 35,1% so với cùng kỳ năm trước.

Trong thu nội địa, một số khoản thu đạt khá như: thu từ nhà, đất nhờ thị trường bất động sản phục hồi tích cực; thu từ thuế thu nhập doanh nghiệp tăng do đã nộp 4/5 kỳ và có thêm nguồn thu từ chuyển nhượng bất động sản.

Trong khi đó, thu từ dầu thô liên tục suy giảm, chỉ đạt 37,1 nghìn tỷ đồng trong 9 tháng, bằng 69,7% dự toán năm và giảm 15,9% so cùng kỳ 2024. Đây là nguồn thu có xu hướng giảm dần cả về tỷ trọng lẫn giá trị tuyệt đối.

Ngược lại, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ghi nhận tín hiệu tích cực, đạt 234,6 nghìn tỷ đồng trong 9 tháng, bằng 99,8% dự toán năm và tăng 13% so với cùng kỳ, phản ánh sự phục hồi ổn định của thương mại quốc tế và sản xuất trong nước.

Luỹ kế thu 9 tháng đầu năm đạt gần 1,926 triệu tỷ đồng, bằng 97,9% dự toán năm và tăng 30,5% so với cùng kỳ năm 2024.

Nguồn: VnEconomy cập nhật từ Cục Thống kê, Bộ Tài chính
Nguồn: VnEconomy cập nhật từ Cục Thống kê, Bộ Tài chính

Về chi ngân sách, tổng chi tháng 9 ước đạt 201,5 nghìn tỷ đồng. Luỹ kế 9 tháng đạt 1,635 triệu tỷ đồng, bằng 63,4% dự toán năm và tăng 31,4% so với cùng kỳ năm 2024.

Trong đó, chi thường xuyên 9 tháng ước đạt 1,113 triệu tỷ đồng, bằng 69,7% dự toán và tăng 29,9% so với cùng kỳ. Chi đầu tư phát triển đạt 440,4 nghìn tỷ đồng, bằng 55,7% dự toán và tăng 43,1% so cùng kỳ năm trước. Chi trả nợ lãi đạt 75,6 nghìn tỷ đồng, bằng 68,4% dự toán và giảm 3,3% so với cùng kỳ năm trước.

Nhìn chung, trong cơ cấu chi ngân sách Nhà nước từ tháng 1 đến tháng 9 năm 2025, chi thường xuyên tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất, duy trì trên 60% tổng chi mỗi tháng.

Nguồn: VnEconomy cập nhật từ Cục Thống kê, Bộ Tài chính
Nguồn: VnEconomy cập nhật từ Cục Thống kê, Bộ Tài chính

Trong tháng 9 năm 2025, ngân sách Nhà nước ghi nhận mức thâm hụt khoảng 20,4 nghìn tỷ đồng, khi tổng chi ước đạt 201,5 nghìn tỷ đồng, vượt tổng thu 181,1 nghìn tỷ đồng. Tuy nhiên, tính chung 9 tháng đầu năm, ngân sách Nhà nước vẫn duy trì trạng thái thặng dư khoảng 291,2 nghìn tỷ đồng, với tổng thu đạt gần 1,926 triệu tỷ đồng, cao hơn tổng chi 1,635 triệu tỷ đồng.

Trong 4 tháng đầu năm, ngân sách liên tục thặng dư, cao nhất vào tháng 1 với mức 141,5 nghìn tỷ đồng. Tuy nhiên, từ tháng 5 trở đi, bắt đầu xuất hiện thâm hụt ngân sách, đặc biệt lớn vào tháng 6 với mức -106 nghìn tỷ đồng do chi ngân sách tăng vọt.

Chính phủ yêu cầu thu hồi các khoản chi sai, chậm giải ngân để giảm bội chi ngân sách

07:13, 19/09/2025

Chính phủ yêu cầu thu hồi các khoản chi sai, chậm giải ngân để giảm bội chi ngân sách

Giải quyết bất cập trong cơ cấu chi ngân sách để thúc đẩy tăng trưởng cao

10:54, 16/09/2025

Giải quyết bất cập trong cơ cấu chi ngân sách để thúc đẩy tăng trưởng cao

Cải cách chính sách tài khóa và tiền tệ để tăng trưởng bền vững

14:24, 29/09/2025

Cải cách chính sách tài khóa và tiền tệ để tăng trưởng bền vững

Từ khóa:

Bộ Tài Chính chi ngân sách ngân sách Nhà nước tăng trưởng kinh tế thâm hụt ngân sách thu ngân sách Thu nội địa

Chủ đề:

Kinh tế Việt Nam tháng 9 và 9 tháng năm 2025

