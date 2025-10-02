Thứ Năm, 02/10/2025

Tài chính

Thu ngân sách đạt gần 100% dự toán, Thủ tướng chỉ đạo siết chặt chi và đẩy mạnh giải ngân đầu tư công

Lan Nhi

02/10/2025, 13:45

Trong 9 tháng đầu năm 2025, thu ngân sách xấp xỉ đạt 100% dự toán cả năm dù Chính phủ vẫn triển khai nhiều gói hỗ trợ người dân. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục siết chặt chi tiêu đẩy mạnh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công để bảo đảm mục tiêu tăng trưởng trên 8%...

Thủ tướng chỉ đạo siết chặt chi và đẩy mạnh giải ngân đầu tư công.
Thủ tướng chỉ đạo siết chặt chi và đẩy mạnh giải ngân đầu tư công.

Ngày 2/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Công điện số 184/CĐ-TTg gửi các bộ ngành, địa phương liên quan đến việc điều hành ngân sách nhà nước trong những tháng cuối năm 2025.

Công điện nêu rõ, tính đến ngày 30/9/2025, tổng thu ngân sách nhà nước đã xấp xỉ đạt 100% dự toán cả năm trong bối cảnh Chính phủ vẫn thực hiện nhiều biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp và người dân như giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất với tổng giá trị trên 200 nghìn tỷ đồng và chi ngân sách nhà nước được điều hành chặt chẽ, tiết kiệm. Đây là kết quả tích cực trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có nhiều khó khăn, thách thức.

Để nâng cao hiệu quả quản lý và điều hành, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai các giải pháp trọng tâm nhằm thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và phát triển kinh tế - xã hội. 

Ngành thuế cần đẩy mạnh chuyển đổi số, mở rộng triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền; tăng cường phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, trốn thuế và chuyển giá, đặc biệt là trong hoạt động kinh doanh trên nền tảng số và chuyển nhượng bất động sản. Đồng thời, cần chú trọng công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về giá, thuế, phí và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Công điện số 184/CĐ-TTg ngày 2/10/2025

Về thu ngân sách, Thủ tướng yêu cầu kiên quyết chống thất thu, bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời; mở rộng cơ sở thu, đặc biệt từ thương mại điện tử, dịch vụ ăn uống, hệ thống bán lẻ và phấn đấu đưa tổng thu ngân sách nhà nước cả năm tăng ít nhất 25% so với dự toán.

Song song, các địa phương cần bám sát, theo dõi, đánh giá sát tình hình, diễn biến thị trường để chủ động thực hiện giải pháp tăng thu ngân sách, đẩy mạnh các khoản thu từ sản xuất kinh doanh và từ đất đai theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Về chi ngân sách, Chính phủ yêu cầu triệt để tiết kiệm, đặc biệt là chi thường xuyên, gắn với việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính.

Ngoài ra, các khoản chi chưa thực sự cần thiết phải được rà soát, cắt giảm; hoạt động đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản công cần tuân thủ đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức, bảo đảm tiết kiệm và hiệu quả. Đồng thời, tổ chức rà soát xử lý tài sản dôi dư sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính để không gây lãng phí, thất thoát tài sản công.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Thủ tướng nhấn mạnh là đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, đặc biệt với các dự án trọng điểm, công trình quan trọng quốc gia. Mục tiêu đặt ra là hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025.

Theo đó, Chính phủ yêu cầu khẩn trương rà soát, điều chuyển vốn đầu tư công từ những đơn vị không có nhu cầu hoặc chậm triển khai sang các đơn vị có khả năng sử dụng vốn hiệu quả hơn, bảo đảm tiến độ thực hiện dự án theo đúng quy định. Đồng thời, các khoản vốn ngân sách trung ương năm 2025 đã giao nhưng quá hạn vẫn chưa phân bổ chi tiết cho các dự án phải được xử lý kịp thời.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Thủ tướng nhấn mạnh là đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, đặc biệt với các dự án trọng điểm, công trình quan trọng quốc gia. Mục tiêu đặt ra là hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025.

Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tiếp tục triển khai chính sách tài khóa mở rộng một cách hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm, gắn kết chặt chẽ với chính sách tiền tệ nhằm thúc đẩy tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm cân đối lớn của nền kinh tế. Công tác quản lý bội chi ngân sách và nợ công cũng phải được kiểm soát chặt trong phạm vi cho phép.

Cùng với đó, Bộ Tài chính cũng được giao nhiệm vụ tổng hợp và báo cáo về việc tiết kiệm 10% chi thường xuyên so với dự toán giao đầu năm, cùng với việc tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên trong 7 tháng cuối năm 2025. Nguồn lực tiết kiệm này sẽ được ưu tiên bổ sung cho đầu tư xây dựng các trường nội trú, bán trú phục vụ học sinh vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo.

Về phía cơ quan thuế và hải quan, Thủ tướng giao nhiệm vụ triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý thu, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin và chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả quản lý, phòng chống gian lận và trốn thuế. Song song đó, cần tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật về thu ngân sách nhà nước.

Bộ Tài Chính cải cách thủ tục hành chính chi ngân sách chống thất thu chuyển đổi số Đầu tư công hải quan ngân sách Nhà nước quản lý thuế tài chính thu ngân sách Thủ tướng Chính phủ thuế tiết kiệm chi

VnEconomy