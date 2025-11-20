Thẻ doanh nghiệp đa năng MB Hi BIZ: Quản trị tinh gọn, thúc đẩy giao thương quốc tế

Sự kiện có sự góp mặt của lãnh đạo ngân hàng, các đối tác và gần 100 cơ quan báo chí trong – ngoài nước.

MB “GIẢI BÀI TOÁN” CHI TIÊU DOANH NGHIỆP

Theo nghiên cứu của MB về hành vi chi tiêu doanh nghiệp Việt Nam, 40% doanh nghiệp SME lo ngại về vấn đề quản lý hóa đơn – đối soát chi tiêu, và hầu hết các doanh nghiệp nhập khẩu SME cần giải pháp thanh toán quốc tế nhanh hơn và ít thủ tục hơn. Đặc biệt, MB ghi nhận rất nhiều doanh nghiệp SME gặp khó khăn khi kiểm soát chi tiêu phân tán theo nhân viên/phòng ban/đối soát giấy tờ truyền thống.

Thấu hiểu nhu cầu doanh nghiệp, MB đã xây dựng phiên bản thẻ MB Visa Hi BIZ mới với triết lý: Tối ưu chi phí – quản trị thông minh – mở rộng giao thương quốc tế.

THẺ MB VISA HI BIZ – TỐI ƯU CHI PHÍ THIẾT THỰC

Với phiên bản thẻ MB Visa Hi BIZ mới sở hữu loạt tính năng bám sát nhu cầu thị trường, MB khẳng định vị thế là Ngân hàng số hàng đầu cho doanh nghiệp.

Thẻ hoàn tiền tới 30 triệu đồng/năm, tập trung vào 4 nhóm chi tiêu phổ biến nhất của doanh nghiệp Việt: quảng cáo (hoàn 2,5% giá trị giao dịch khi chi tiêu quảng cáo trực tuyến trên Facebook, Google,...), công tác (khách sạn, phòng chờ sân bay, vé máy bay), tiếp khách và di chuyển (nhà hàng, taxi), phần mềm quản trị (MISA, Google Workspace).

Trước đó, tháng 9/2025, khảo sát Vietnam Report cho biết 79,2% doanh nghiệp dự kiến sẽ gia tăng chi phí marketing trong năm nay. Trong đó, 92,3% doanh nghiệp khẳng định quảng cáo và truyền thông trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Instagram, TikTok là kênh quan trọng nhất để định vị thương hiệu. Tuy nhiên, việc tối ưu từng đồng chi phí marketing bỏ ra vẫn là bài toán muôn thuở. Với thẻ MB Visa Hi BIZ, MB kỳ vọng có thể thúc đẩy doanh nghiệp Việt khẳng định tên tuổi, vị thế, nâng cao giá trị thương hiệu với chi phí tối ưu nhất, hiệu quả nhất.

THẺ MB VISA HI BIZ – THÚC ĐẨY MỞ RỘNG GIAO THƯƠNG

Không chỉ sở hữu phí chuyển đổi ngoại tệ cạnh tranh ở mức 1,2%, MB còn tích hợp công cụ mới cho thẻ doanh nghiệp: tính năng thanh toán B2B thông qua Nền tảng Thanh toán Thương mại Toàn cầu (Global Trade Payment Platform). Tính năng giúp doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận trực tiếp các nhà xuất khẩu Hàn Quốc, hỗ trợ kết nối bởi mạng lưới hơn 140.000 SME Hàn Quốc của KOTRA thông qua nền tảng thanh toán số an toàn, minh bạch, đồng thời tối ưu dòng tiền nhờ cho phép thanh toán bằng thẻ doanh nghiệp MB Visa Hi BIZ. Từ đó, các công ty có thể nhập khẩu nhanh hơn, giảm rủi ro với các giao dịch Việt - Hàn.

CHIẾC THẺ DOANH NGHIỆP ĐA NĂNG ĐÚNG NGHĨA

Ông Nguyễn Xuân Cường, Phó Giám đốc Khối Ngân hàng số MB – chia sẻ: Việc ra mắt thẻ doanh nghiệp MB Visa Hi BIZ là một dấu mốc quan trọng trong chiến lược của MB nhằm xây dựng hệ sinh thái giải pháp tài chính số toàn diện dành cho doanh nghiệp Việt Nam. Với định hướng đồng hành cùng doanh nghiệp trong cả hành trình quản trị – vận hành – mở rộng giao thương quốc tế, MB Visa Hi BIZ thể hiện nỗ lực của MB trong việc thấu hiểu nhu cầu thực tế và mang đến những giải pháp phù hợp nhất cho từng mô hình doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Xuân Cường, Phó Giám đốc Khối Ngân hàng số MB phát biểu tại sự kiện.

Bà Đặng Tuyết Dung – Giám đốc Visa Việt Nam và Lào – chia sẻ: “Visa luôn đánh giá cao định hướng chuyển đổi số mạnh mẽ và nhất quán của MB trong nhiều năm qua. Việc hợp tác ra mắt thẻ doanh nghiệp MB Visa Hi BIZ tiếp tục khẳng định mối quan hệ đồng hành chiến lược giữa hai bên trong việc mang đến những giải pháp thanh toán hiện đại, an toàn và hiệu quả cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

Bà Đặng Tuyết Dung – Giám đốc Visa Việt Nam và Lào phát biểu tại sự kiện.

Chúng tôi tin tưởng rằng, với nền tảng công nghệ của Visa kết hợp cùng tầm nhìn của MB trong phát triển hệ sinh thái tài chính số doanh nghiệp BIZ MBBank, thẻ MB Visa Hi BIZ sẽ trở thành công cụ thiết thực giúp doanh nghiệp tối ưu chi tiêu, nâng cao năng lực quản trị và mở rộng cơ hội giao thương quốc tế. Visa cam kết tiếp tục đồng hành cùng MB để tạo ra nhiều giá trị hơn nữa cho doanh nghiệp, đặc biệt là nhóm SME – động lực quan trọng của nền kinh tế Việt Nam.”

* Hiện thẻ được miễn phí phát hành và miễn phí thường niên năm đầu. Doanh nghiệp được cấp hạn mức cao, với hai nguồn tiền linh hoạt: Ghi nợ (debit) và tín dụng (credit). Doanh nghiệp có thể đăng ký trên website MBBank, liên hệ hotline MB247 dành cho khách hàng doanh nghiệp 1900 9045, BIZ Helper, hoặc tại các chi nhánh/phòng giao dịch MB trên toàn quốc.