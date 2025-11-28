La bàn phát triển của thị trường bất động sản Hải Phòng

Hơn một thập kỷ qua, thị trường bất động sản Việt Nam chứng kiến nhiều chu kỳ lên – xuống đan xen. Giữa những biến động này, một quy luật gần như không thay đổi: Hạ tầng, đô thị phát triển đến đâu thì bất động sản tăng giá đến đó.

Từ các chuyển động đã được kiểm chứng tại Thủ đô Hà Nội với câu chuyện 10 năm trước là sự bùng nổ bất động sản tại khu Tây, tiếp theo là khu Đông; câu hỏi đặt ra: Với Hải Phòng – Thủ phủ FDI của miền Bắc, tăng trưởng bất động sản trong 3-5 năm tiếp theo nằm ở hướng nào?

VẬN HỘI CỦA NHỮNG VÙNG ĐẤT TỪNG "NGỦ ĐÔNG"

Nếu bất động sản tại các thành phố trung tâm, các vùng lõi luôn được ví như kim cương bởi sự khan hiếm và đắt đỏ thì những vùng đất vệ tinh lại sở hữu một hấp lực riêng – đó là dư địa tăng trưởng. Khi được đánh thức bởi những cây cầu, tuyến đường vành đai hay các đại dự án quy hoạch, các vùng đất này sẽ bước vào chu kỳ bứt phá với giá trị tăng trưởng theo cấp số nhân.

Câu chuyện về sự "lột xác" rõ nét nhất tại thị trường phía Bắc phải kể đến Hà Nội với hai cực Tây - Đông. Khoảng năm 2010, khu Tây Hà Nội bị đánh giá xa trung tâm, chủ yếu là đất trống và dự án đang xây dựng. Chuỗi hạ tầng lớn gồm đại lộ Thăng Long, đường Tố Hữu - Lê Văn Lương, đường Vành đai 3, tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông,… đã tạo ra một trục đô thị mới; đưa phía Tây Hà Nội thành khu vực phát triển mạnh về đô thị, hạ tầng và là trung tâm hành chính – thể thao mới của thành phố.

Theo trang rao bán bất động sản, năm 2020 giá nhà tại Nam Từ Liêm dao động ở mức 30 - 70 triệu đồng/m2. Năm 2025 mức giá đã chạm mốc từ 70 - 140 triệu đồng/m2, thậm chí trên 190 triệu/m², biên độ tăng từ 100% - 170%.

Khu vực phía Tây Hà Nội đã tạo ra một trục đô thị mới (Nguồn ảnh Tienphong).

Tương tự tại khu Đông Hà Nội, từ tâm lý ngại qua cầu, nơi đây đã trở thành "thành phố mới". Giá đất tại Đông Anh, Gia Lâm, Long Biên liên tục thiết lập mặt bằng mới tiệm cận, thậm chí vượt qua nhiều quận nội thành cũ, ghi nhận trên báo Kinh tế & Đô thị, giá đất nền tại Đông Anh đầu năm 2025 có xu hướng tăng giá cục bộ, nhiều khu vực tiệm cận 200 triệu đồng/m2.

Tại thị trường miền Trung, câu chuyện về hai bên bờ sông Hàn của Đà Nẵng là minh chứng kinh điển cho giá trị của quy hoạch. Khi những cây cầu Sông Hàn, cầu Rồng, Trần Thị Lý kết nối đôi bờ, giá bất động sản tại các tuyến đường như Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp đã tăng phi mã. Từ mức chỉ vài triệu đồng/m2 thuở sơ khai, nay đã trở thành những cung đường "tỷ phú", là bộ mặt của du lịch Việt Nam.

PHÍA NAM HẢI PHÒNG HỘI TỤ CÁC ĐÒN BẨY PHÁT TRIỂN SẴN SÀNG CHO CHU KỲ MỚI

Với Hải Phòng, Thủy Nguyên trước khi được quy hoạch là trung tâm hành chính mới, giá bất động sản tại Thủy Nguyên vẫn là vùng trũng. Sau cú huých sáp nhập và quy hoạch, Thủy Nguyên mang dáng dấp của một đô thị hiện đại, kéo theo giá nhà tăng 295,9% chỉ trong 5 năm (từ 2020 đến 2025). Giá bất động sản đã đạt tới ngưỡng cực đại, vùng giá bắt đầu bão hòa, dư địa tăng thấp.

Tại cực đối trọng, khu vực phía Nam Hải Phòng với nhiều lợi thế về hạ tầng, thu hút đầu tư FDI, công nghiệp của cả nước đang mở ra dư địa tăng trưởng vượt bậc cho bất động sản.

Phía Nam Hải Phòng kích hoạt dư địa tăng trưởng bứt phá cho bất động sản (Nguồn ảnh flycam dự án Ramond Urbaniz Hải Phòng).

Năm 2024, Hải Phòng thành lập Khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng có quy mô diện tích 20.000ha. Với cú huých này, dư địa phát triển kinh tế biển Hải Phòng ngày càng rộng mở. Tháng 10/2025, thành phố thành lập Khu thương mại tự do quy mô khoảng 6.292ha, đón làn sóng đầu tư của các tập đoàn, doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước, thu hút dòng vốn đầu tư FDI chất lượng cao. Chưa đầy 1 tháng sau, Vingroup công bố dự kiến đầu tư dự án khu bến cảng và trung tâm logistics Nam Đồ Sơn, quy mô hơn 4.300ha, vốn gần 14,2 tỷ USD từ năm 2027.

Kết hợp động thái ngày 19/12/2025 tới đây sẽ khởi công dự án đường sắt cao tốc Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng, toàn bộ những dự án chiến lược này đều quy tụ tại tọa độ phía Nam thành phố. Điều này không chỉ giúp hoàn thiện mạng lưới kết nối liên vùng mà còn định vị khu vực phía Nam Hải Phòng trở thành tâm điểm tăng trưởng mới, nơi hội tụ giao thông – logistics – công nghiệp – cảng biển dẫn đầu cả nước.

Theo đó, những dự án được đầu tư chỉn chu, pháp lý minh bạch, quy hoạch thông minh sẽ là điểm chạm đầu tiên khiến dòng tiền thông minh lựa chọn sớm, trước khi khu vực này bước vào chu kỳ thiết lập mặt bằng giá mới.

Dự án tại phía Nam phố Cảng thu hút nhà đầu tư quan tâm (Nguồn ảnh dự án Ramond Urbaniz Hải Phòng).

Tọa lạc tại xã Kiến Minh, khu đô thị Ramond Urbaniz Hải Phòng có quy mô 11,8ha cung cấp 319 sản phẩm thấp tầng, tích hợp cùng 20+ tiện ích trong công viên trung tâm 3ha đang đặt nền móng đón sóng Nam Hải Phòng.

Tới đây, tại công viên trung tâm khu đô thị sẽ diễn ra chuỗi hoạt động thể thao sôi nổi, tạo nhịp kết nối cho cộng đồng cư dân tương lai.

Tương tự khu Tây - Đông Hà Nội, hai bên bờ sông Hàn; phía Nam Hải Phòng đang trở thành điểm đến của dòng vốn đầu tư dịch chuyển. Với tầm nhìn dài hạn và khả năng nhận diện xu thế, nhà đầu tư thức thời sẽ là người đón trúng nhịp tăng trưởng mới của thành phố Cảng.