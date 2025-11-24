Thứ Hai, 24/11/2025

Trang chủ Bất động sản

The Moment of Legacy - Khoảng khắc tôn vinh chuẩn sống Marriott tại Grand Marina, Saigon

Tuấn Sơn

24/11/2025, 14:33

“The Moment of Legacy” đánh dấu thời khắc vinh danh sự hiện diện trọn vẹn của hai chuẩn mực sống hàng hiệu - Marriott và JW Marriott - đã đi vào vận hành tại dự án Grand Marina, Saigon. Sự kiện góp phần khẳng định giá trị thực tế của phong cách sống “hàng hiệu” mà Masterise Homes hiện thực hóa thành công ngay giữa lõi trung tâm TP.HCM.

Grand Marina, Saigon là khu phức hợp bất động sản hàng hiệu mang thương hiệu Marriott có quy mô lớn nhất toàn cầu, được phát triển bởi Masterise Homes và xây dựng – vận hành theo tiêu chuẩn toàn cầu của Marriott International. Dự án tọa lạc bên bờ sông Sài Gòn, tại phường Sài Gòn (trước đây là lõi trung tâm quận 1), khu vực từng là xưởng đóng tàu Ba Son - biểu tượng công nghiệp đầu tiên của Sài Gòn với lịch sử hơn 200 năm.

Vị trí này mang đến cho dự án hai giá trị song hành: Một là bề dày lịch sử hiếm có; hai là biểu tượng quyền lực bởi sự khan hiếm của quỹ đất vàng ven sông tại trung tâm thành phố, đặc biệt đối với các dự án căn hộ được vận hành bởi thương hiệu hàng đầu thế giới.

Grand Marina, Saigon nằm trên mảnh đất ven sông cuối cùng tại Phường Sài gòn, sở hữu lợi thế hạ tầng giao thông đa phương thức.
Grand Marina, Saigon nằm trên mảnh đất ven sông cuối cùng tại Phường Sài gòn, sở hữu lợi thế hạ tầng giao thông đa phương thức.

Sau khi đưa vào vận hành và bàn giao tòa Lake - khu căn hộ mang thương hiệu Marriott từ cuối năm 2023, năm 2025 tiếp tục đánh dấu bước phát triển quan trọng khi Masterise Homes khai trương và đưa vào vận hành tòa Sea - khu căn hộ đô thị mang thương hiệu JW Marriott đầu tiên tại châu Á Thái Bình Dương.

Việc hiện hữu 2 chuẩn sống Marriott và JW Marriott trong cùng 1 dự án đã góp phần định hình rõ nét vị thế của Grand Marina, Saigon trên bản đồ bất động sản hàng hiệu toàn cầu, trở thành nơi cộng đồng cư dân tinh hoa đang từng bước mở rộng và phát triển mạnh mẽ.

Sự kiện “The Moment of Legacy” diễn ra tại công viên Lá Sen.
Sự kiện “The Moment of Legacy” diễn ra tại công viên Lá Sen.

Cột mốc mang tính biểu tượng này được tôn vinh tại sự kiện “The Moment of Legacy” do Masterise Homes tổ chức vào ngày 22 - 23/11 vừa qua, nơi khách mời được trực tiếp trải nghiệm hai bộ sưu tập căn hộ mang thương hiệu Marriott và JW Marriott đã đi vào vận hành thực tế.

Buổi lễ khai mạc diễn ra tại công viên Lá Sen - hồ cảnh quan độc đáo nằm giữa tòa Lake và tòa Sea. Vị trí này từng là ụ tàu của xưởng Ba Son xưa – di tích lịch sử gắn liền với biểu tượng công nghiệp đầu tiên của Sài Gòn.

Với sự hợp tác cùng các kiến trúc sư đến từ đơn vị thiết kế quốc tế Atkins, không gian này đã được khéo léo chuyển hóa thành hạng mục cảnh quan công cộng, vừa gìn giữ nét đẹp lịch sử của xưởng đóng tàu xưa, vừa tái hiện dòng chảy thịnh vượng của thành phố hiện đại – nơi quá khứ, hiện tại và tương lai giao hòa trong từng đường nét thiết kế.

Rolls-Royce Spectre - mẫu xe điện đầu tiên của thương hiệu Anh quốc.
Rolls-Royce Spectre - mẫu xe điện đầu tiên của thương hiệu Anh quốc.

Sự kiện còn có sự góp mặt của tượng đài ngành xe sang Rolls-Royce Spectre - mẫu xe điện đầu tiên của thương hiệu Anh quốc. Cũng như Spectre được chế tác theo tiêu chuẩn nổi tiếng về sự chuẩn mực và tinh tế của Rolls-Royce, các căn hộ thương hiệu Marriott và JW Marriott tại Grand Marina, Saigon cũng được hoàn thiện theo những quy chuẩn khắt khe mà Marriott International đã định hình suốt gần một thế kỷ, kiến tạo phong cách sống dành cho giới thượng lưu toàn cầu.

Cả hai đều là những sản phẩm được tạo nên với sự tận tâm, số lượng giới hạn, được bảo chứng bởi những tên tuổi hàng đầu thế giới và mang trong mình giá trị di sản có thể truyền lại qua nhiều thế hệ. Đó cũng chính là cách thế giới định nghĩa về bất động sản hàng hiệu như Grand Marina, Saigon.

Tại sự kiện, khách mời không chỉ thưởng thức những bản nhạc jazz du dương giữa khung cảnh đậm chiều sâu văn hóa, lịch sử, chiêm ngưỡng Rolls-Royce Spectre, mà còn trực tiếp cảm nhận không gian sống Marriott và JW Marriott tại dự án. Nhiều khách mời bày tỏ sự ấn tượng với chất lượng hoàn thiện của căn hộ thương hiệu, từ sự hài hòa của những vật liệu cao cấp nhập khẩu trực tiếp từ châu Âu đến sự tinh xảo trong từng chi tiết nội thất được chế tác bởi bàn tay thủ công tài hoa.

Đại diện Masterise Homes chia sẻ tại sự kiện.
Đại diện Masterise Homes chia sẻ tại sự kiện.

“Một bên là tuyệt tác cơ khí mang vẻ tinh khiết, tĩnh lặng và giá trị vượt thời gian - Rolls - Royce Spectre. Một bên là biểu tượng bất động sản thương hiệu Marriott với quy mô lớn nhất thế giới mang vẻ đẹp phồn hoa và trường tồn của thành phố đang vươn mình - Grand Marina, Saigon. Bộ đôi này cùng nhau đại diện cho tuyên ngôn tôn vinh vị thế và phong cách sống hàng hiệu mà giới thượng lưu toàn cầu hằng mong đợi,” đại diện Masterise Homes chia sẻ.

Không gian căn hộ JW Marriott Residences tại Grand Marina, Saigon tối ưu hóa ánh sáng tự nhiên với tông màu trung tính, khơi gợi tinh thần chánh niệm đặc trưng của thương hiệu.
Không gian căn hộ JW Marriott Residences tại Grand Marina, Saigon tối ưu hóa ánh sáng tự nhiên với tông màu trung tính, khơi gợi tinh thần chánh niệm đặc trưng của thương hiệu.

Với những giá trị sống ngày càng rõ nét, Grand Marina, Saigon không chỉ là minh chứng cho năng lực phát triển những dự án bất động sản hàng hiệu mang chuẩn mực quốc tế, mà còn là thành quả từ cam kết mà Masterise Homes luôn kiên định theo đuổi: Không ngừng kiến tạo những công trình kiến trúc đẳng cấp và trải nghiệm xứng tầm cho khách hàng, tạo nên các giá trị vượt thời gian được công nhận trên toàn cầu, đồng thời nâng cao vị thế của bất động sản Việt Nam trên bản đồ thế giới.

Đội ngũ nhân viên và quản gia tại khu căn hộ JW Marriott Residences thuộc tòa Sea Grand Marina, Saigon.
Đội ngũ nhân viên và quản gia tại khu căn hộ JW Marriott Residences thuộc tòa Sea Grand Marina, Saigon.

Tháng 10/2025, Grand Marina, Saigon được vinh danh tại Luxury Lifestyle Awards với giải thưởng “Best Luxury Residential Community Development in Vietnam” - như sự công nhận từ cộng đồng quốc tế cho một chuẩn mực sống siêu sang đang hình thành rõ nét tại Việt Nam, tiệm cận với đẳng cấp của các siêu đô thị trên toàn cầu.

Trong bối cảnh thị trường đang phân hóa mạnh giữa các phân khúc, Grand Marina, Saigon nổi bật như một “tài sản chiến lược” trong danh mục sở hữu của thế hệ tinh hoa dẫn đầu. Không chỉ bởi vị trí siêu đắc địa, sự bảo chứng từ thương hiệu Marriott International, hay trải nghiệm sống hàng hiệu đã hoàn toàn thuyết phục giới tinh hoa - mà còn bởi ý nghĩa sâu xa của việc nắm giữ một di sản gắn liền với vị trí lịch sử quốc gia, một tọa độ danh giá xứng tầm để truyền đời và lưu giữ những câu chuyện về thành tựu và uy danh của gia tộc.

Grand Marina Saigon sống hàng hiệu Marriott tại TP.HCM

