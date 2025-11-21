The Pearl bên dòng Vàm Cỏ Đông “chạm trái tim” nhà đầu tư miền Bắc “có gu”

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Sáu, 21/11/2025
Khánh Huyền
21/11/2025, 15:18
Ngày 16/11 vừa qua, Nam Long đã tổ chức sự kiện “Bình minh rực sáng Tây Sài Gòn”, giới thiệu The Pearl cho hàng trăm nhà đầu tư Hà Nội. Sự kiện đánh dấu một cột mốc mới của của The Pearl trên hành trình chinh phục những nhà đầu tư tinh tế miền Bắc.
Sự kiện do Nam Long tổ chức chính là dịp “chạm ngõ cơ hội” khi những cuộc chạy đua sở hữu các dự án nằm ven sông ở khu Tây Thủ đô khi nhắc đến vẫn còn để lại nhiều tiếc nuối. Không chỉ mang ý nghĩa đặc biệt về phương diện vượng tài khí, các dự án nhà ven sông còn mang đến chuỗi giá trị sống thật mà nhiều người thành công muốn chạm đến.
Theo giới chuyên gia, gu chọn nhà của nhà đầu tư miền Bắc luôn ưu tiên pháp lý, tiềm năng phát triển hạ tầng, sở hữu tiện ích đồng bộ, cộng đồng dân cư văn minh, phản ánh chất sống gắn kết bền vững. Chính vì vậy, phân khu The Pearl thuộc đại đô thị tích hợp bên sông của chủ đầu tư Nam Long khi chính thức giới thiệu đến nhà đầu tư miền Bắc đã tạo nên một lực hút quan tâm mới mẻ chưa từng có.
Là một trong những nhà phát triển bất động sản có tầm nhìn và nhạy bén với các dự án hạ tầng trọng điểm, Nam Long cũng đã ghi dấu trên bản đồ quy hoạch miền Nam với những dự án được xem là “khớp nối” vừa vặn với chiến lược phát triển đô thị, điển hình có thể kể đến là dự án Waterpoint tại Tây Ninh (Long An cũ).
Sau sáp nhập, Tây Ninh được xem là “siêu tỉnh thành” của miền Nam, nhận được nguồn đầu tư khổng lồ, tạo cú hích cho sự phát triển đồng bộ của các cụm công nghiệp lớn, thúc đẩy sự phát triển của thị trường bất động sản và thương mại dịch vụ. Hệ thống hạ tầng giao thông huyết mạch cũng góp phần quan trọng cho sức hút của vùng, như: Cao tốc Bến Lức - Long Thành, đường Vành đai 3 và đường Vành đai 4...
Bên cạnh đó, sự hiện diện của dòng sông Vàm Cỏ như một biệt đãi của thiên nhiên cũng đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để mảnh đất này khai thác du lịch sinh thái đặc thù, phát triển các dự án bất động sản cao cấp ven sông theo hướng vừa bảo tồn vừa kiến tạo.
Tại Tây Ninh, Nam Long đã và đang phát triển khu đô thị tích hợp Waterpoint quy mô 355ha theo mô hình tiện ích “all-in-one”. Đáng chú ý, Nam Long đã cho xây dựng và thiết kế phân khu The Pearl cao cấp nhất tại Waterpoint với các sản phẩm dinh thự, biệt thự ven sông.
Ở thời điểm ra mắt, dự án The Pearl được đánh giá là nhân tố mới dẫn dắt xu hướng của thị trường khi nâng tầm tiêu chuẩn của cả khu vực với mô hình khu đô thị kiểu mẫu cùng hệ sinh thái tiện ích, dịch vụ toàn diện và cao cấp.
Con người ngày nay chú trọng nhiều hơn vào phong cách sống, môi trường và hệ thống các tiện ích bao quanh. Điều này đặt ra cho các nhà phát triển bất động sản một bài toán thiết kế phải song hành với kiến tạo, cũng như phải kết nối tốt với những mảng văn hóa mang màu sắc bản địa.
Theo các chuyên gia bất động sản, điều này đòi hỏi nhà phát triển cần có bề dày kinh nghiệm và kỹ năng kiến thiết nên những mô hình phù hợp với tính chất của địa phương, để có thể khai thác tiềm năng và nối dài chuỗi giá trị.
Chia sẻ tại sự kiện, chị Huỳnh Hương (Hà Nội) cho biết: “Tôi đã theo dõi các dự án do Nam Long phát triển, mỗi dự án đều hội tụ những giá trị đầu tư kinh tế, cũng như những tiện ích cao cấp cho cuộc sống. Tôi thật sự mong chờ cơ hội tận hưởng một cuộc sống mới thư thái, thoải mái hơn bên cạnh con sông Vàm Cỏ, đúng như những gì tôi đã từng hình dung.”
Vươn lên từ một vùng đất mang nhiều giá trị lịch sử trung dũng và kiên cường, khu đô thị mới Waterpoint đã và đang từng bước trở thành điểm đến đáng sống, nơi tích hợp mọi tiện ích chuẩn quốc tế nhưng vẫn giữ được bản sắc riêng đáng tự hào.
NSND Trung Hiếu chia sẻ: “Theo quan điểm của tôi, văn hóa chính là những điều tốt đẹp nhất còn đọng lại trong hành trình dài phát triển của đất nước. Tại Tây Ninh cũng tương tự như thế, chính những giá trị trường tồn này đã gắn kết con người với mảnh đất. Dự án của Nam Long truyền tải hàm nghĩa văn hóa, lịch sử địa phương, vừa gợi nhắc đến hình ảnh đa thế hệ con người Việt Nam sống kết nối.”
Kiến tạo đô thị với những dự án bất động sản quy mô, những không gian sáng tạo, tôn trọng vẻ đẹp địa phương không chỉ mở hướng phát triển đô thị bền vững, mà còn góp phần tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội. Những dự án như The Pearl sẽ góp phần biến vùng đất giàu văn hóa trở thành điểm sáng phát triển trên dòng chảy Nam Bộ hiện đại, đưa Tây Ninh trở thành điểm đến với những trải nghiệm mới, những phong cách sống đáng ao ước của mọi thế hệ.
Điểm hẹn đầu tư, trải nghiệm hệ sinh thái bất động sản Nam Long dịp cuối năm
Nam Long Journey 2025 - chuỗi sự kiện trải nghiệm tích hợp quy mô lớn diễn ra trong 3 ngày, từ 5 - 7/12/2025 tại Thisky Hall Sala Convention (10 Mai Chí Thọ, phường An Khánh, TP.HCM).
Đây là lần đầu tiên thương hiệu Bất động sản 33 năm tuổi, Nam Long giới thiệu toàn cảnh chuỗi dự án đô thị và hệ sinh thái bằng hình thức “experience integrated”, ứng dụng loạt công nghệ trình diễn hiện đại, tích hợp trải nghiệm đa giác quan mang đến cho khách hàng và đối tác góc nhìn toàn diện, mới mẻ và đa chiều về hành trình kiến tạo đô thị của tập đoàn.
