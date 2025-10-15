The Pearl: Mỗi ngôi nhà sẽ trở thành di sản cho thế hệ sau

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Năm tháng chảy trôi, bốn mùa đơm hoa kết trái, dòng sông Vàm Cỏ Đông hàng trăm năm qua đã đắp bồi vùng đất Nam Bộ. Nép mình bên dòng chảy huyền thoại ấy, chắt lọc những tinh túy ngọt lành, The Pearl được kiến tác từ chính thiên nhiên nguyên bản, để trở thành kiệt tác di sản độc bản ghi dấu ấn với thời gian.
Vàm Cỏ Đông hiền hòa chảy qua vùng đất phương Nam, kết nối liền mạch Đông – Tây Nam Bộ rồi chia nhỏ thành nhiều kênh rạch trù phú. Chảy qua những cánh đồng bát ngát, làng nghề đan lát mộc mạc, những vườn cây trĩu quả ngọt lành… dòng sông không chỉ mang đến các giá trị về kinh tế - giao thương, mà còn nuôi dưỡng tinh thần, thổi hồn tình yêu người, yêu đời vào từng nhịp sống thường nhật.
Mối giao hòa sâu sắc giữa con người – dòng sông – văn hóa ấy đã tạo nên một dòng di sản bất tận, được dòng sông Vàm Cỏ Đông chuyên chở qua hàng trăm năm. Dòng chảy di sản ấy được chủ đầu tư Nam Long và Nishi Nippon Railroad kế thừa, lan tỏa trong không gian đô thị tích hợp bên sông Waterpoint (Bến Lức, Tây Ninh) với quy mô 355ha.
Từng giọt phù sa chắt chiu qua bao mùa nước, nguồn sinh khí thịnh vượng được vun bồi qua bao năm tháng, những giá trị ấy âm thầm lắng lại, kết tinh thành những lớp trầm tích văn hóa, nuôi dưỡng một bản sắc riêng biệt. Theo thời gian, lớp này phủ lên lớp kia, gắn bó và bền bỉ, tựa như những “mạch dưỡng xà cừ” lấp lánh. Hình ảnh nghệ thuật “viên ngọc quý” được hình thành từ “mạch dưỡng” của dòng sông là cảm hứng tạo nên kiệt tác The Pearl - phân khu compound cao cấp nhất khu đô thị Waterpoint, lấy thiên nhiên làm chất liệu, dòng chảy tự nhiên là mạch nguồn.
Trên thế đất độc đáo bậc nhất tại đại đô thị tích hợp Waterpoint, nơi dòng sông Vàm Cỏ Đông nhẹ nhàng hợp lưu cùng 3ha kênh đào xanh trong, The Pearl được thừa hưởng trọn vẹn giá trị sinh thái và sự thịnh vượng của một vùng đất bãi bồi bên sông.
The Pearl có tổng diện tích 24,3ha gồm 241 biệt thự, được ưu ái quy hoạch trải dài theo gần 1km đường sông và bao bọc bởi 3ha mặt nước kênh đào. Thiên nhiên như vòng tay “ôm” lấy khu compound, tạo nên địa thế “double waterfront” (hai mặt giáp thủy) hiếm có. Thế đất độc đáo này giúp điều hòa vi khí hậu và đưa nguồn năng lượng tươi mới, mát lành len lỏi vào từng tư dinh The Pearl.
Nối tiếp gam màu của dòng sông là những “dải lụa xanh” từ hệ thống công viên quy hoạch phân lớp từ ven sông, ven kênh, đến từng ô vườn (pocket park) xen giữa các cụm biệt thự, các lối tản bộ rợp bóng cây. Mật độ xây dựng của khu compound chỉ khoảng 17%, phần lớn diện tích được tập trung phát triển hệ sinh thái tự nhiên và tiện ích, nơi con người sống rộng mở cùng thiên nhiên và thiên nhiên là một phần không thể tách rời.
Không chỉ đón nhận mảnh đất trù phù của dòng chảy thiên nhiên, là kiến trúc được quy hoạch hài hòa trong hệ sinh thái bền vững, The Pearl còn thấm đẫm phong thái sống của gia đình và bản sắc cộng đồng trong từng tổ ấm.
Sông nước Nam Bộ đã góp phần tạo nên tâm hồn rộng mở và tình yêu thiên nhiên của người dân nơi đây. Khí chất phóng khoáng, vẻ đẹp của đất và người phương Nam đã được thổi hồn qua kiến trúc mang tinh thần Địa Trung Hải, kiến tạo chất sống say mê tận hưởng, giao hòa trọn vẹn với nắng, gió và thiên nhiên trù phú bốn mùa.
Khai thác địa thế hai mặt tiếp giáp sông nước, bộ sưu tập tư dinh The Pearl được chế tác theo đặc điểm của khuôn đất, nương theo độ thoải tự nhiên, nếp uốn của dòng sông và kênh đào. Từ đó, mang đến 3 loại hình sản phẩm với dấu ấn riêng: Canal Villa bên kênh đào thi vị, River Villa phóng khoáng bên dòng sông và Garden Villa ẩn mình giữa những khu vườn xanh.
Biệt thự The Pearl có bố cục bề thế, diện tích rộng rãi, trụ cột vững chãi được sắp xếp đối xứng. Các không gian ưu tiên thiết kế mở với cửa kính lớn, ban công duyên dáng tạo nên sự kết nối trong – ngoài linh hoạt, “mời gọi” thiên nhiên phóng tác những tác phẩm nghệ thuật giác quan sống động và rực rỡ.
“Di sản sống” tại The Pearl còn được định nghĩa là những giá trị tinh thần, văn hóa và ký ức đa thế hệ - tài sản vô giá của ông bà, cha mẹ dành tặng cho con cháu mai sau. Đó là lý do chủ đầu tư Nam Long cùng các đối tác chiến lược đã tâm huyết phát triển hệ tiện ích The Pearl mang đậm chất sống “resort living”.
Hệ tiện ích của The Pearl tập trung gắn kết mối quan hệ gia đình và cộng đồng đồng điệu giá trị sống. Các trải nghiệm được sắp đặt tinh tế từ các không gian cộng đồng đặc sắc như Sunrise Canal Clubhouse ven kênh và Sunset Clubhouse ven sông, các lớp công viên đa tầng, với nhiều điểm tạo hoạt động thú vị: Bến du thuyền, bến kayak và tuyến chèo kayak, lounge & coffee, bể bơi vô cực, sân chơi trẻ em, sân thể thao đa năng... Đó là nơi người cao tuổi được hít thở bầu không khí mát lành, thong dong ngắm nhìn cảnh sắc thiên nhiên, trẻ nhỏ được tự do vận động, khám phá.
Trong từng khoảnh khắc giản dị ấy, tình yêu thương, lòng biết ơn và sự gắn bó được “gieo mầm”, để thế hệ mai sau trưởng thành với nền tảng tinh thần bền vững – là nếp nhà, là phong thái, là khí chất riêng có không thể trộn lẫn.
Với The Pearl, ngôi nhà vừa là tài sản quý giá vừa là gia tài truyền đời, chắt lọc các giá trị tinh thần, văn hóa, và ký ức đa thế hệ. Tại đó, ông bà gửi gắm những chiêm nghiệm sâu sắc, bố mẹ khắc ghi những hành trình nỗ lực và con trẻ lớn lên với niềm tự hào về cội rễ. Đó chính là di sản sống – món quà vô giá mà mỗi thế hệ gửi trao cho thế hệ mai sau.
