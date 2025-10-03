The Privé - Chuẩn mực để bàn giao căn hộ đạt mức độ tinh xảo

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Thứ Sáu, 03/10/2025
Tuấn Sơn
03/10/2025, 13:36
Giữa lúc sản phẩm căn hộ bão hòa với những “công thức bàn giao” quen thuộc, những chi tiết vật liệu lần đầu tiên xuất hiện tại thị trường Việt Nam và hệ thống trang thiết bị bàn giao vượt trội khiến The Privé giai đoạn 2 tạo nên sức hút mạnh mẽ đối với giới kinh doanh bất động sản lẫn các khách hàng thuộc phân khúc căn hộ hạng sang.
Chất lượng bàn giao trong phân khúc hạng sang không còn là một cuộc cạnh tranh ồn ào. Đó là sự khẳng định về cam kết chất lượng, đáp ứng nhu cầu mà những vị chủ nhân tinh tường thực sự tìm kiếm: Một hệ tiện ích được trang bị toàn diện, sự chuẩn xác tinh tế, và những giá trị thẩm mỹ được dệt nên trong từng chi tiết.
Để chiều lòng "thượng khách", các chủ đầu tư cần hướng đến một "điểm chạm" sâu sắc hơn: Sản phẩm không chỉ đạt đến đỉnh cao thẩm mỹ mà còn khơi gợi cảm xúc sống - yếu tố phân biệt chuẩn mực sống quốc tế với mặt bằng chung.
The Privé, khi ra mắt các căn hộ mẫu, trở thành lời đáp cho những tiêu chuẩn khắt khe ấy. Khác với những khuôn mẫu quen thuộc, đội ngũ phát triển dự án đã chọn một quỹ đạo riêng biệt: Lấy trải nghiệm sống tinh hoa làm trọng tâm phát triển, liên tục thử nghiệm, đưa vào ứng dụng những vật liệu tinh xảo và độc bản, mở ra một hướng tiếp cận mới đầy cảm hứng cho phân khu đẹp nhất của dự án.
Nếu trước đây, The Privé đã ghi dấu mạnh mẽ trong việc định nghĩa chuẩn mực bàn giao sản phẩm hạng sang, thì giai đoạn 2 chính là bước nâng tầm vượt trội: những vật liệu độc bản được kết hợp cùng hệ trang thiết bị quốc tế, khéo léo tạo nên một tổng thể hài hòa cả về tính thẩm mỹ lẫn công năng sử dụng.
Nếu laminate vân da từng tạo nên dấu ấn thanh lịch ở giai đoạn 1, thì nay, sự xuất hiện của laminate vân vảy rồng 3D đã đưa hiệu ứng thị giác trong nội thất vươn đến một ngưỡng mới - chất liệu lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam khẳng định tầm nhìn tôn vinh những giá trị độc bản.
Khi ánh sáng lướt qua, từng đường vân nổi chìm uyển chuyển như chuyển động không chỉ mãn nhãn về mặt thị giác; khả năng chống trầy xước, chống bám bẩn đảm bảo vẻ tinh xảo của căn bếp và hệ tủ được duy trì theo thời gian. Sự hoàn thiện còn được minh chứng qua từng chi tiết: thay cho tay nắm vát quen thuộc, hệ tủ nay được trang bị tay nắm kim loại sáng bóng, tích hợp cơ chế đóng mở vận hành êm ái —một chuẩn mực hoàn thiện chỉ dành cho những không gian xứng tầm.
Bước vào không gian phòng ngủ là cảm giác như lạc vào một boutique riêng tư, một 'sanctuary' dành cho bản ngã.
Hệ tủ quần áo nhập khẩu với gam màu dịu nhẹ, ẩn sau cánh cửa trượt vận hành êm ái, mở ra bên trong một nghệ thuật sắp đặt đầy dụng ý. Mọi chi tiết đều được cân nhắc cẩn trọng: Từ ngăn riêng cho đầm dài, áo vest trang trọng, đến những hộc kéo được thiết kế chuyên biệt dành cho cà vạt, đồng hồ, hay khoảng không tôn vinh túi xách và mũ rộng vành. Dưới ánh sáng LED hắt nhẹ từ bên trong, chiếc tủ vượt qua công năng lưu trữ, trở thành một bản phối mang tính thẩm mỹ và tôn vinh tính thời trang, cất giữ những "kho báu" đậm tính cá nhân của gia chủ.
Sự kết hợp hài hòa giữa công năng và tính thẩm mỹ được duy trì xuyên suốt trong triết lý thiết kế built-in, nơi mọi chi tiết đều liền lạc và tối ưu không gian, từ hệ tủ bếp, kệ trang trí cho đến tủ âm tường. Ngay cả một yếu tố tưởng chừng giản dị như thùng gạo cũng được chăm chút đặc biệt, với thiết kế tích hợp âm tủ, vận hành chỉ bằng một nút nhấn để đảm bảo gạo luôn tuần hoàn, tươi mới. Đây là một gợi nhắc tinh tế về tinh thần Á Đông, nơi thùng gạo đầy từ lâu được xem là biểu tượng của sự thịnh vượng và sung túc.
Hoàn thiện tổng thể bàn giao của giai đoạn 2 là sự hiện diện của những tên tuổi của các hãng trang thiết bị danh giá và lâu đời như Duravit hay Brandt. Những thương hiệu thường thấy trong các khách sạn 5 sao hay dinh thự hạng sang đã mang phong cách sống thượng lưu châu Âu đến từng trải nghiệm tại The Privé.
Những nâng cấp này tạo nên một hệ giá trị toàn diện về thẩm mỹ, công năng, và giá trị sử dụng, trực tiếp đưa The Privé vượt qua giới hạn của “chuẩn bàn giao quốc tế” vốn quen thuộc trên thị trường, khẳng định vị thế của một sản phẩm bất động sản hạng sang có thể so sánh với những công trình danh tiếng tại Singapore, Hong Kong, Dubai hay New York.
Đây cũng là lý do The Privé được giới chuyên môn đánh giá là một trong số ít dự án hiện thực hóa khái niệm “global luxury” tại Việt Nam – nơi từng chi tiết bàn giao trở thành biểu hiện của một phong cách sống đẳng cấp giữa trung tâm TP.HCM.
* Để khám phá chi tiết về không gian sống độc bản và những giá trị tinh hoa tại The Privé, vui lòng truy cập website chính thức của dự án: https://theprive.vn
Đường ĐT 830C (Nguyễn Hữu Trí) dài 9 km được mở rộng gần ba lần, từ 12 m lên 30 m với tổng vốn đầu tư khoảng 1.850 tỷ đồng, khởi công sáng ngày 3/10.
Ngay sau ngày chính thức mở cửa, tuần lễ trải nghiệm nghệ thuật đương đại The House of Modern Legacy - sự kiện khai trương 12 căn hộ hàng hiệu thực tế thuộc bộ sưu tập "Marriott Residences Phiên bản Đặc biệt tại Grand Marina, Saigon" - đã thu hút sự quan tâm lớn từ giới mộ điệu và khách hàng tinh hoa.
Nằm giữa bức tranh thiên nhiên hùng vĩ của Hồ Núi Cốc, Flamingo Maison 108 là bộ sưu tập 108 dinh thự, nơi Flamingo Holdings kiến tạo lối sống walless living, xóa nhòa ranh giới giữa con người và thiên nhiên, tôn vinh vẻ đẹp nguyên bản qua từng thiết kế tinh tế và bền vững.
9 tháng đầu năm 2025, lượng giao dịch bất động sản chỉ tăng nhẹ, trong khi giá sơ cấp tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh tiếp tục đi lên. Đặc biệt, bước sang quý 3/2025, thị trường trở nên sôi động hơn với loạt dự án mở bán…
Tuyến vành đai từ lâu đã được xem là “chìa khóa” mở lối cho sự phát triển phồn vinh của đô thị và thị trường bất động sản. Tiếp nối thành công này, Vành đai 4 TP.HCM - dự án hạ tầng với tổng vốn đầu tư hơn 120.000 tỷ đồng - được kỳ vọng sẽ tạo nên cú hích mạnh mẽ cho bất động sản khu vực. Nằm ngay mặt tiền Vành đai 4, The Oasis Riverside nổi bật như một điểm đến an cư và đầu tư đầy tiềm năng.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Bối cảnh và thực tiễn cho thấy thời gian tới, Việt Nam khó có thể tăng trưởng bằng con đường gia tăng quy mô hàng hóa xuất khẩu như trong nhiều năm qua, mà phải chuyển hướng sang tăng phần giá trị gia tăng tạo ra trong nước của hàng hóa.
Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy
VnEconomy Interactive
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: