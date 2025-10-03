Hơn 1.800 tỷ đồng nâng cấp mở rộng gần 3 lần đường kết nối TP.HCM - Tây Ninh

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Thứ Sáu, 03/10/2025
Mai Phương
03/10/2025, 13:37
Đường ĐT 830C (Nguyễn Hữu Trí) dài 9 km được mở rộng gần ba lần, từ 12 m lên 30 m với tổng vốn đầu tư khoảng 1.850 tỷ đồng, khởi công sáng ngày 3/10.
ĐT 830C có quy mô đường giao thông cấp II, đóng vai trò kết nối cửa ngõ phía Tây TP HCM với tỉnh Tây Ninh (Long An cũ).
Trong tuyến này, 8,3 km từ điểm giao với đường Nguyễn Văn Tiếp đến ranh TP.HCM sẽ được nâng cấp, mở rộng theo tiêu chuẩn đường đô thị, mặt đường rộng 20 m, nền đường 30 m. 0,7 km còn lại (từ điểm giao với đường Nguyễn Hữu Thọ đến đường Nguyễn Văn Tiếp) sẽ mở rộng nền đường lên 22 m và giữ nguyên hiện trạng bê tông nhựa rộng 12 m. Ngoài mở rộng nền đường, công trình cũng gồm các hạng mục khác như hệ thoát nước, bó vỉa, vỉa hè, cây xanh, chiếu sáng...
Đường tỉnh 830C giao với các tuyến đường Nguyễn Văn Tiếp, 830E, song hành cao tốc TP.HCM - Trung Lương, song hành vành đai 3 TP.HCM tại nút giao ngã năm Tân Bửu, huyện Bến Lức (cũ).
Ông Nguyễn Văn Út - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhấn mạnh tầm quan trọng của con đường trong kết nối giao thương phát triển kinh tế xã hội của Tây Ninh với TP.HCM. Ông đồng thời đề nghị các cơ quan, phòng ban, nhà thầu liên quan đẩy nhanh tiến độ, giảm thời gian thi công từ 730 ngày xuống 400 ngày.
Cùng với DT 830C, các dự án giao thông cửa ngõ phía Tây TP.HCM có vốn đầu tư hàng nghìn tỷ đồng cũng đang được triển khai. Nổi bật là nút giao Mỹ Yên (Tây Ninh) kết nối ba trục giao thông trọng điểm gồm cao tốc TP.HCM - Trung Lương, cao tốc Bến Lức - Long Thành và Vành đai 3. Công trình này khởi công năm 2022, dự kiến thông xe kỹ thuật ngay năm nay.
Đường Vành đai 3 nối với nút giao Mỹ Yên đã thi công đạt khoảng 80% khối lượng. Tuyến đường kết nối TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương và Tây Ninh dài khoảng 90 km, tổng đầu tư hơn 75.300 tỷ đồng. Toàn tuyến Vành đai 3 khi hoàn thành ngoài kết nối giao thông còn tạo hành lang đô thị, công nghiệp cho 4 tỉnh thành, tác động cả vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Một số đoạn của dự án đi qua TP.HCM dự kiến thông xe kỹ thuật vào cuối năm nay.
Cao tốc TP.HCM – Trung Lương kết nối TP.HCM với các tỉnh miền Tây hiện có 4 làn xe, hai làn dừng khẩn cấp, dự kiến đầu tư mở rộng trên tổng chiều dài 91 km. Trong đó, đoạn TP.HCM - Trung Lương dự kiến nâng cấp lên 8 làn xe, hai làn dừng khẩn cấp. Đoạn Trung Lương - Mỹ Thuận mở rộng lên 6 làn xe, hai làn dừng khẩn cấp. Dự án có tổng mức đầu tư gần 32.300 tỷ đồng, đang được nghiên cứu triển khai.
Các dự án trọng điểm khác như Vành đai 4, ĐT823D, đường Tân Tập - Long Hậu, ĐT 822B trên địa bàn tỉnh Tây Ninh cũng sẽ hoàn thành thời gian tới.
Loạt công trình trên sẽ góp phần hoàn thiện bức tranh giao thông phía Tây, Đông Nam TP.HCM. Hạ tầng còn tạo niềm tin cho nhà đầu tư đến tìm hiểu cơ hội hợp tác, phát triển công nghiệp, đô thị, từ đó thu hút dân cư, đón làn sóng xây dựng những công trình mới. Đơn cử là khu đô thị Eco Retreat (rộng 220 ha) của nhà sáng lập Ecopark, được khởi công tháng 4 năm nay, nằm ngay vùng phát triển của những hạ tầng này.
Để di chuyển tới dự án, người dân có thể bắt đầu từ đường Võ Văn Kiệt hoặc Nguyễn Văn Linh, nối tới cao tốc TP.HCM - Trung Lương, qua nút giao Mỹ Yên, rẽ vào đường Nguyễn Hữu Trí. Thời gian di chuyển khoảng 30 phút.
Giữa lúc sản phẩm căn hộ bão hòa với những “công thức bàn giao” quen thuộc, những chi tiết vật liệu lần đầu tiên xuất hiện tại thị trường Việt Nam và hệ thống trang thiết bị bàn giao vượt trội khiến The Privé giai đoạn 2 tạo nên sức hút mạnh mẽ đối với giới kinh doanh bất động sản lẫn các khách hàng thuộc phân khúc căn hộ hạng sang.
Ngay sau ngày chính thức mở cửa, tuần lễ trải nghiệm nghệ thuật đương đại The House of Modern Legacy - sự kiện khai trương 12 căn hộ hàng hiệu thực tế thuộc bộ sưu tập "Marriott Residences Phiên bản Đặc biệt tại Grand Marina, Saigon" - đã thu hút sự quan tâm lớn từ giới mộ điệu và khách hàng tinh hoa.
Nằm giữa bức tranh thiên nhiên hùng vĩ của Hồ Núi Cốc, Flamingo Maison 108 là bộ sưu tập 108 dinh thự, nơi Flamingo Holdings kiến tạo lối sống walless living, xóa nhòa ranh giới giữa con người và thiên nhiên, tôn vinh vẻ đẹp nguyên bản qua từng thiết kế tinh tế và bền vững.
9 tháng đầu năm 2025, lượng giao dịch bất động sản chỉ tăng nhẹ, trong khi giá sơ cấp tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh tiếp tục đi lên. Đặc biệt, bước sang quý 3/2025, thị trường trở nên sôi động hơn với loạt dự án mở bán…
Tuyến vành đai từ lâu đã được xem là “chìa khóa” mở lối cho sự phát triển phồn vinh của đô thị và thị trường bất động sản. Tiếp nối thành công này, Vành đai 4 TP.HCM - dự án hạ tầng với tổng vốn đầu tư hơn 120.000 tỷ đồng - được kỳ vọng sẽ tạo nên cú hích mạnh mẽ cho bất động sản khu vực. Nằm ngay mặt tiền Vành đai 4, The Oasis Riverside nổi bật như một điểm đến an cư và đầu tư đầy tiềm năng.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Bối cảnh và thực tiễn cho thấy thời gian tới, Việt Nam khó có thể tăng trưởng bằng con đường gia tăng quy mô hàng hóa xuất khẩu như trong nhiều năm qua, mà phải chuyển hướng sang tăng phần giá trị gia tăng tạo ra trong nước của hàng hóa.
Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy
VnEconomy Interactive
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: