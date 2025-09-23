The Privé giai đoạn 2: Nâng tầm giá trị sống, kiến tạo chuẩn mực an cư bền vững
Khánh Huyền
23/09/2025, 14:35
Tháng 8/2025, The Privé đã ghi dấu kỷ lục khi toàn bộ 1.027 căn hộ giai đoạn 1 được đặt mua chỉ trong 72 giờ.
Tiếp nối thành công đó, ngày 23/9, Tập đoàn Đất Xanh tổ chức sự kiện kích hoạt kinh doanh giai đoạn 2 sớm hơn kế hoạch, quy tụ hơn 3.000 đại sứ kinh doanh tại TP.HCM. Với số lượng sản phẩm giới hạn cùng tiêu chuẩn phát triển nâng tầm, giai đoạn 2 được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo nên sức nóng trên thị trường căn hộ hạng sang.
VINH DANH ĐẠI SỨ KINH DOANH XUẤT SẮC SAU KỶ LỤC BÁN HÀNG GIAI ĐOẠN 1
Thành công vừa qua không chỉ phản ánh nhu cầu mạnh mẽ đối với dòng sản phẩm nhà ở cao cấp tại trung tâm TP.HCM, mà còn khẳng định uy tín và năng lực triển khai dự án của Tập đoàn Đất Xanh. Đồng hành cùng dấu ấn ấy là đội ngũ kinh doanh gần 100 đại lý phân phối lớn trên toàn quốc – những người đã trực tiếp lan tỏa giá trị và đưa The Privé đến gần hơn với khách hàng. Tại sự kiện, chủ đầu tư đã vinh danh các đơn vị và cá nhân xuất sắc, như một sự ghi nhận đối với nỗ lực và đóng góp bền bỉ của các đối tác trong thời gian qua.
Chia sẻ sau thành công của giai đoạn 1, nhiều đơn vị phân phối và cá nhân được vinh danh bày tỏ sự phấn khởi, đồng thời tin tưởng giai đoạn 2 sẽ nhanh chóng ghi nhận kết quả khả quan. Một đại diện cho biết: “Càng tìm hiểu về The Privé, chúng tôi càng cảm nhận rõ những điểm khác biệt – từ vị trí, mức độ đầu tư đến sức hút thị trường và sự quan tâm của khách hàng. Đây chính là nền tảng để đội ngũ tự tin giới thiệu dự án đến khách hàng”.
THE ULTIMATE SHOW – UNVEIL THE WORLD-CLASS BEAUTY
Với chủ đề "The Ultimate Show – Unveil the World-Class Beauty", sự kiện kiện kích hoạt kinh doanh giai đoạn 2 là nơi Tập đoàn Đất Xanh giới thiệu phân khu tiếp theo của dự án - cụm tháp 9, 10, 11 cùng nhiều ưu điểm nổi bật. Với ba mặt hướng sông, mỗi căn hộ đều sở hữu tầm nhìn khoáng đạt, không gian thoáng mát và bầu không khí trong lành. Đây cũng là phân khu sở hữu tổ hợp tiện ích thể thao, giải trí đa dạng nhất tại dự án, bao gồm hồ bơi, phòng golf 3D, bóng bàn, billiard & bi lắc, phòng gym hướng hồ, sân thể thao đa năng, karaoke & chiếu phim, thư viện,...
Nổi bật, Jewel Tower – Tháp 12 được giới thiệu như biểu tượng sống tinh hoa của The Privé. Với lợi thế bốn mặt hướng sông, tòa tháp mở ra trải nghiệm sống khác biệt cho cộng đồng cư dân. Tiêu chuẩn bàn giao ở giai đoạn này cũng được nâng cấp với sự tham gia của các thương hiệu quốc tế, nhằm bảo đảm từng chi tiết đều đạt chuẩn quốc tế, thể hiện cam kết không ngừng nâng tầm chất lượng của chủ đầu tư.
Phát biểu tại sự kiện, ông Bùi Ngọc Đức, Tổng giám đốc Tập đoàn Đất Xanh nhấn mạnh: “The Privé không chỉ là một dự án bất động sản, mà là chốn an cư lý tưởng, kiến tạo không gian sống toàn diện ngay trung tâm mới của TP.HCM. Thành công của giai đoạn mở bán trước là minh chứng cho sức hút mạnh mẽ của dự án, đồng thời phản ánh niềm tin khách hàng dành cho Đất Xanh. Với tầm nhìn chiến lược, chúng tôi mong muốn mang đến cho cư dân môi trường sống đẳng cấp quốc tế, vừa đáp ứng nhu cầu ở thực, vừa đảm bảo giá trị bền vững lâu dài.”
Chia sẻ về sức nóng của sự kiện, đại diện một đơn vị phân phối cho biết: “Ngay khi có thông tin về giai đoạn 2, số lượng khách hàng đăng ký giữ chỗ đã vượt xa dự kiến. Cá biệt, nhiều khách hàng từng tham gia giai đoạn 1 tiếp tục quay lại, tìm kiếm sản phẩm phù hợp cho các thành viên trong gia đình hay người thân, cho thấy The Privé thực sự chạm đúng nhu cầu an cư.”
THE PRIVÉ – BIỂU TƯỢNG MỚI CỦA CHUẨN SỐNG THƯỢNG LƯU
Theo định hướng phát triển, khu Đông TP.HCM sẽ trở thành trung tâm sáng tạo, tài chính và dịch vụ cao cấp, với Thủ Thiêm giữ vai trò hạt nhân qua sự hình thành Trung tâm Tài chính Quốc tế (IFC). Khi hoàn thiện, nơi đây sẽ quy tụ các tập đoàn đa quốc gia, ngân hàng, quỹ tài chính cùng hệ sinh thái dịch vụ hiện đại, trở thành trung tâm kinh tế – thương mại sôi động. Điều này đồng thời tạo lực hút lớn về nhu cầu an cư cho đội ngũ doanh nhân, trí thức, quản lý cấp cao và cộng đồng chuyên gia quốc tế.
Trong bối cảnh TP.HCM đang ngày càng trở thành điểm đến lý tưởng trên bản đồ kinh tế trong nước và khu vực, thành công của The Privé vừa qua cho thấy xu hướng lựa chọn bất động sản của giới thượng lưu. Không chỉ quan tâm đến việc sở hữu một căn hộ ở vị trí trung tâm, ngày nay, nhóm khách hàng này còn đặt ra yêu cầu cao về chất lượng sống: không gian riêng tư, hệ thống tiện ích toàn diện và giá trị bền vững theo thời gian. Đáp ứng trọn vẹn những tiêu chí đó, nhờ vậy The Privé nhanh chóng trở thành lựa chọn tiêu biểu trong phân khúc hạng sang.
Điểm nhấn của The Privé chính là hệ thống 99+ tiện ích nội khu được phát triển theo phong cách resort hạng sang, bố trí khoa học và thuận tiện. Chỉ với vài bước chân, cư dân có thể tiếp cận toàn bộ dịch vụ, từ chăm sóc sức khỏe đến giải trí, thư giãn, tạo cảm giác “sống tại nhà nhưng tận hưởng như nghỉ dưỡng”.
Với vị trí trung tâm Nam Rạch Chiếc – liền kề Thủ Thiêm, hệ tiện ích chuẩn quốc tế và tiêu chuẩn bàn giao đẳng cấp, dự án đang dần trở thành biểu tượng mới cho phong cách sống thượng lưu tại TP.HCM. Đặc biệt, việc The Privé được cấp phép bán cho người nước ngoài đã khẳng định tính pháp lý cũng như sức hút mang tầm quốc tế, thu hút sự quan tâm không chỉ từ khách hàng trong nước mà còn từ nhóm khách hàng nước ngoài cũng như cộng đồng cư dân toàn cầu.
* Để khám phá chi tiết về không gian sống độc bản và những giá trị tinh hoa tại The Privé, vui lòng truy cập website chính thức của dự án: https://theprive.vn
