Đà Nẵng: Cần 19.500 tỷ đồng phục vụ cho Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam đoạn qua địa bàn

UBND thành phố Đà Nẵng đang triển khai các thủ tục đẩy nhanh tiến độ phê duyệt 2 dự án thành phần bồi thường giải phóng mặt bằng, và tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao với tổng mức đầu tư hơn 19.500 tỷ đồng.

Ngày 20/11, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang đã chủ trì phiên họp Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng Dự án tuyến đường sắt tốc độ cao trục Bắc-Nam (đoạn qua địa bàn Đà Nẵng). Phiên họp được kết nối trực tuyến đến 24 xã, phường liên quan có tuyến đường sắt đi qua.

Theo báo cáo tại phiên họp, Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam đã được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 172/2024/QH15, có tổng chiều dài 1.541 km, đi qua 15 tỉnh/thành phố, tốc độ thiết kế 350 km/h (khai thác 320 km/h), với tổng mức đầu tư khoảng 1.713.548 tỷ đồng. Trong đó, đoạn qua Đà Nẵng dài 116,42 km, đi qua 24 xã/phường.

Đến nay, Đà Nẵng đã thành lập Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng và 2 tổ công tác chuyên trách, triển khai đo đạc, định vị ranh giới mốc tuyến.

Bước khởi động của dự án là vào ngày 19/8/2025, thành phố đã khởi công Dự án Khu tái định cư Điện Bàn Bắc (phục vụ dự án) theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Hiện, UBND thành phố Đà Nẵng đang xem xét phê duyệt 2 dự án thành phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Theo đó, diện tích thu hồi (dự kiến) khoảng 866,26 ha; nhu cầu tái định cư khoảng 5.100 lô đất, xây dựng 34 khu tái định cư và 13 khu nghĩa trang… Tổng mức đầu tư giải phóng mặt bằng và tái định cư là hơn 19.500 tỷ đồng. Trong tổng số 31 nhiệm vụ giải phóng mặt bằng theo kế hoạch, đến nay đã có 16 nhiệm vụ đã hoàn thành hoặc cơ bản hoàn thành.

Để triển khai thực hiện dự án nhanh chóng, hiệu quả công tác này, UBND thành phố Đà Nẵng kiến nghị Bộ Tài chính bố trí vốn 19.000 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương phục vụ giải phóng mặt bằng, phần còn lại do ngân sách thành phố đảm bảo.

Về hướng tuyến và hồ sơ, Đà Nẵng đề nghị Bộ Xây dựng chỉ đạo đẩy nhanh lựa chọn tư vấn, lập hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi, thống nhất hướng tuyến và sớm bàn giao mốc thực địa dự án…để thành phố chủ động triển khai giải phóng mặt bằng.

Kết luận phiên họp, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang ghi nhận nỗ lực của các cơ quan, đơn vị và nhấn mạnh về tầm quan trọng chiến lược của Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam – đây là dự án trọng điểm quốc gia. Vì vậy, việc giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư phải nhanh, dứt điểm, đúng quy định và có sự đồng thuận của nhân dân.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu, các cơ quan, đơn vị địa phương cần tuân thủ nghiêm chỉ đạo của Trung ương và thành phố theo phương châm “rõ người - rõ việc - rõ thời gian - rõ trách nhiệm - rõ sản phẩm - rõ thẩm quyền”. Về quy hoạch, tái định cư cần phối hợp chặt chẽ với Trung ương để sớm chốt hướng tuyến; bố trí khu tái định cư phải thuận lợi cho đời sống, giao thương, kinh doanh của người dân, đảm bảo hạ tầng đầy đủ và cân nhắc các yếu tố phòng chống thiên tai, ngập lụt.

Đối với các địa phương cần chủ động bố trí quỹ đất và lập thủ tục trình duyệt khu tái định cư một lần, tránh trình nhỏ lẻ. Về chính sách bồi thường cần rà soát, rút gọn thủ tục, giảm thời gian lấy ý kiến, thẩm định, phê duyệt để đảm bảo tiến độ; rà soát kỹ nguồn gốc đất công, đất tranh chấp, đất tôn giáo, di tích, đất lâu năm chưa có giấy tờ để có phương án xử lý dứt điểm từ đầu.

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân hiểu đúng ý nghĩa dự án. Đồng thời thông tin công khai, minh bạch, đầy đủ về dự án và chủ trương, chính sách của Nhà nước để tạo sự đồng thuận trong nhân dân; chủ động phản bác thông tin sai lệch và xử lý các điểm nóng nếu phát sinh. Các cơ quan chức năng đôn đốc tiến độ, tổng hợp khó khăn vướng mắc và định kỳ báo cáo tiến độ trước ngày 25 hằng tháng để các thành viên Ban Chỉ đạo theo dõi và chỉ đạo giải quyết kịp thời.