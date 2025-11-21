Thứ Sáu, 21/11/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Kinh tế xanh

Start-up Việt “trình làng” loạt công nghệ ứng phó biến đổi khí hậu tại AlterCOP 30

Như Quỳnh

21/11/2025, 10:08

AlterCOP 30 là sáng kiến song hành cùng Hội nghị thượng đỉnh khí hậu Liên Hợp Quốc và lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam, tạo sân chơi cho các start-up Việt giới thiệu nhiều giải pháp công nghệ để xử lý các vấn đề về biến đổi về khí hậu…

Sự kiện Founder meetup: Climate Tech. Ảnh: BTC
Sự kiện Founder meetup: Climate Tech. Ảnh: BTC

Hướng tới mục tiêu quốc gia về trung hòa carbon và Net Zero giai đoạn 2030–2050, sáng kiến AlterCOP (“Alternative COP”) lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam và TP.HCM là một trong những điểm dừng chân. Chuỗi sự kiện gồm 130 phiên thảo luận về tài chính xanh, kinh tế tuần hoàn, thị trường carbon, năng lượng tái tạo và đổi mới sáng tạo khí hậu.

Mở đầu là sự kiện Founder Meetup: Climate Tech ngày 18/11, do AlterCOP Việt Nam phối hợp Sở Khoa học và công nghệ TP. Hồ Chí Minh, Trung tâm khởi nghiệp sáng tạo SIHUB và các đối tác trong hệ sinh thái tổ chức. Sự kiện mở ra không gian trao đổi và kết nối giữa các start-up về giải pháp ứng dụng công nghệ môi trường (Climate Tech), với vườn ươm, doanh nghiệp và nhà đầu tư.

VIỆT NAM VẪN THIẾU “ĐẤT” ĐỂ THỬ NGHIỆM CÔNG NGHỆ MỚI

AlterCOP 30 (Alternative COP) là sáng kiến song hành cùng Hội nghị Thượng đỉnh Khí hậu Liên Hợp Quốc (COP 30), đây là lần đầu tiên sáng kiến này có mặt tại Việt Nam.

Theo bà Duyên Lê, Đại diện AlterCOP Việt Nam, chương trình năm nay tập trung vào hai trọng tâm: phát triển Climate Tech dành cho founder và xây dựng hành trình nghề nghiệp bền vững cho sinh viên. Mục tiêu lớn hơn là tạo dựng một hệ sinh thái hiểu biết sâu về kinh tế tuần hoàn, chuỗi cung ứng bền vững, ESG, dữ liệu và tài chính khí hậu cho thế hệ trẻ.

Tầm nhìn của AlterCOP Vietnam bám sát định hướng COP30 năm 2025 với hai ưu tiên then chốt: đổi mới sáng tạo dựa trên khoa học và đảm bảo chuyển đổi công bằng. Bà Duyên cho biết Việt Nam đang ở vị thế đặc biệt: vừa là quốc gia chịu tác động khí hậu nặng nề nhất châu Á – Thái Bình Dương, vừa là một trong những nền kinh tế có tốc độ đổi mới sáng tạo nhanh nhất khu vực. “Đó là lợi thế hiếm có. Climate Tech chính là cầu nối giữa thách thức và năng lực sáng tạo của Việt Nam,” bà nói.

Tuy nhiên, đại diện AlterCOP Vietnam thừa nhận Việt Nam vẫn thiếu một “sân chơi” thử nghiệm công nghệ, nơi start-up có thể kết nối chuyên gia, tiếp cận tài chính khí hậu và triển khai giải pháp ở quy mô lớn. Diễn đàn do SIHUB và AlterCOP Vietnam đồng tổ chức được kỳ vọng giúp lấp đầy khoảng trống này.

Chủ đề mở màn “Climate Tech”, tổ chức ngày 18/11, được kỳ vọng trở thành chìa khóa giúp Việt Nam vừa thích ứng khí hậu, vừa duy trì tăng trưởng bền vững trong 10–20 năm tới. 

Theo bà Duyên, doanh nghiệp – tổ chức ươm tạo – trường đại học là các bên đóng vai trò không thể thiếu trong hệ sinh thái Climate Tech. Doanh nghiệp mang đến nhu cầu chuyển đổi thật; các tổ chức ươm tạo như New Energy Nexus cung cấp mạng lưới cố vấn và tài chính khí hậu; trường đại học giữ vai trò nền tảng tri thức và nuôi dưỡng thế hệ founder mới. Khi ba lực lượng phối hợp, Climate Tech không chỉ là công nghệ, mà trở thành hạ tầng chiến lược cho nông nghiệp, năng lượng, logistics, giáo dục, sản xuất và phát triển đô thị.

Việt Nam có lực lượng lao động trẻ, nhu cầu chuyển đổi mạnh và sức sáng tạo cao để theo đuổi hướng đi này. “Muốn xây dựng tương lai bền vững, phải bắt đầu từ thế hệ trẻ – những người sẽ dẫn dắt quốc gia trong vài thập kỷ tới,” bà Duyên nhấn mạnh.

START-UP VIỆT ĐANG TẠO RA NHIỀU GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG TỐI ƯU

Sự kiện Founder Meetup: Climate Tech ghi nhận sự tham gia của nhiều start-up Việt với loạt giải pháp xanh phản ánh rõ xu hướng dịch chuyển sang kinh tế tuần hoàn. Đại diện SIHUB chia sẻ rằng phần lớn mô hình đều hướng tới phát triển bền vững: vừa giải quyết vấn đề môi trường, vừa tạo giá trị kinh tế.

Các diễn giả chia sẻ tại sự kiện. Ảnh: BTC
Các diễn giả chia sẻ tại sự kiện. Ảnh: BTC

Điểm qua một số giải pháp như mô hình thu gom ve chai thông minh VECA, nhằm số hóa toàn bộ quy trình và hình thành mạng lưới giao dịch minh bạch giữa người bán và lực lượng thu gom. Giải pháp này giúp ổn định nguồn nguyên liệu cho ngành tái chế và nâng cao thu nhập cho người thu gom.

Trong logistics, GreenSys.io giới thiệu nền tảng vận tải xanh, tối ưu lộ trình, giám sát đội xe theo thời gian thực và hỗ trợ doanh nghiệp giảm phát thải trong chuỗi cung ứng. Rynan Technologies mang đến hệ sinh thái AIoT, cùng công nghệ MethanEYE đo khí mê-tan trực tiếp trên ruộng lúa – một trong những nguồn phát thải lớn nhất của nông nghiệp Việt Nam. Công nghệ này có thể giúp ngành lúa gạo tiến gần hơn mục tiêu trung hòa carbon.

Nổi bật tại sự kiện là Alternō với công nghệ “pin cát” – hệ thống lưu trữ năng lượng nhiệt độ cao (khoảng 600°C) phục vụ sấy, gia nhiệt và sưởi công nghiệp. Đây là giải pháp thay thế nhiên liệu hóa thạch bằng việc lưu trữ điện tái tạo dưới dạng nhiệt, giúp doanh nghiệp giảm chi phí và phát thải.

Theo ông Hải Hồ, CEO Alternō, khi nhắc đến pin, phần lớn người dùng thường chỉ nghĩ đến lithium-ion, trong khi pin cát có thể lưu trữ cả nhiệt lẫn điện. Hệ thống được tạo từ cát, than chì, điện trở và lớp cách nhiệt, cho phép tích trữ năng lượng tái tạo nhiều ngày liền với tổn hao chỉ vài độ mỗi ngày.

Trên nền tảng đó, Alternō phát triển mô-đun lưu trữ điện Alternō E, sử dụng các cell pin muối nhiệt độ cao đặt trong khối cát cách nhiệt, tạo thành hệ thống an toàn, không cháy nổ và chi phí thấp. Theo Alternō, giải pháp mang lại ba tác động lớn:

Thứ nhất, giảm chi phí và rủi ro năng lượng. Pin cát lưu trữ điện mặt trời, điện gió dưới dạng nhiệt cho quá trình sấy, gia nhiệt hoặc tạo hơi nước – thay thế dầu, gas và than. Khi áp dụng Alternō E, doanh nghiệp có thể ổn định đồng thời cả chi phí điện và nhiệt.

Thứ hai, mở ra thế hệ lưu trữ năng lượng mới cho công nghiệp và trung tâm dữ liệu. Trong Alternō E, cát vừa là bình tích nhiệt, vừa là hệ quản lý nhiệt cho pin muối. Hệ thống có thể tận dụng nhiệt thải để sưởi hoặc làm nóng nước, giúp tối ưu hiệu suất năng lượng – đặc biệt hữu ích cho trung tâm dữ liệu.

Thứ ba, tăng tính bền vững và tiến gần mục tiêu carbon thấp. Các hệ thống dung lượng đa-MWh có thể giảm hàng nghìn tấn CO₂ mỗi năm tùy cách vận hành. Việc thay thế đốt nhiên liệu hóa thạch bằng pin cát tạo nền tảng cho tín chỉ carbon và các cơ chế tài chính xanh.

Ông Hải nhấn mạnh: “Nếu chỉ tập trung vào điện mà bỏ qua 50% năng lượng toàn cầu tiêu thụ dưới dạng nhiệt, chúng ta rất khó đạt Net Zero.” Theo ông, pin cát là một hạ tầng năng lượng mới, từ vật liệu rẻ như cát, có khả năng lưu trữ nhiệt dài ngày và tích hợp điện – nhiệt cho mọi ngành sản xuất.

Đánh giá về AlterCOP, ông Hải cho rằng chương trình đã tạo ra một không gian đối thoại hiếm hoi để start-up khí hậu có cơ hội lên tiếng bình đẳng bên cạnh doanh nghiệp lớn, nhà đầu tư và tổ chức hoạch định chính sách – điều khó xảy ra nếu tiếp cận từng đơn vị riêng lẻ.

“Những diễn đàn như vậy hình thành một hệ sinh thái trao đổi mở, nơi các bên cùng tìm câu trả lời cho bài toán lớn: giảm phát thải nhưng vẫn duy trì chi phí hợp lý cho doanh nghiệp,” ông nhận định.

Việt Nam sẽ xây dựng cơ sở dữ liệu carbon xanh quốc gia, lộ trình giảm phát thải từ carbon xanh

01:02, 21/11/2025

Việt Nam sẽ xây dựng cơ sở dữ liệu carbon xanh quốc gia, lộ trình giảm phát thải từ carbon xanh

COP30 và nỗ lực loại bỏ nhiên liệu hóa thạch: Thực tế và triển vọng

23:12, 19/11/2025

COP30 và nỗ lực loại bỏ nhiên liệu hóa thạch: Thực tế và triển vọng

Thí điểm tái sử dụng nước thải công nghiệp

10:23, 19/11/2025

Thí điểm tái sử dụng nước thải công nghiệp

Từ khóa:

Climate Tech Việt Nam giải pháp công nghệ môi trường Hệ sinh thái bền vững hội nghị COP 30 khí hậu Việt Nam Kinh tế tuần hoàn năng lượng tái tạo sáng kiến AlterCOP start-up Việt Nam tài chính xanh

Đọc thêm

Quảng Trị thúc đẩy giao thông xanh với dự án trạm sạc điện công cộng

Quảng Trị thúc đẩy giao thông xanh với dự án trạm sạc điện công cộng

Các trạm sạc điện công cộng sắp được lắp đặt tại Quảng Trị, nhằm phục vụ phương tiện chạy bằng điện, kết hợp phát triển dịch vụ và hướng tới mạng lưới giao thông xanh toàn tỉnh.

Mở cơ hội để cộng đồng trẻ tiếp cận khái niệm tài chính xanh, kiến tạo tương lai xanh

Mở cơ hội để cộng đồng trẻ tiếp cận khái niệm tài chính xanh, kiến tạo tương lai xanh

Các khái niệm tài chính khí hậu, tài chính sáng tạo, mô hình kinh tế xanh đang định hình quỹ đạo phát triển mới cho thế giới. Hiểu được logic vận hành của dòng vốn xanh, thanh niên tìm thấy chìa khóa giải mã tác động của tài chính đối với giảm phát thải, phát triển xanh...

Việt Nam sẽ xây dựng cơ sở dữ liệu carbon xanh quốc gia, lộ trình giảm phát thải từ carbon xanh

Việt Nam sẽ xây dựng cơ sở dữ liệu carbon xanh quốc gia, lộ trình giảm phát thải từ carbon xanh

Việt Nam hiện có khoảng 200.000 ha rừng ngập mặn, mang lại tiềm năng đáng kể về carbon xanh. Tính toán ban đầu, carbon xanh sẽ đóng góp khoảng 3 triệu tấn CO2 trong mục tiêu giảm phát thải theo Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) sắp tới của Việt Nam đến năm 2035...

Đến năm 2030: 100% phương tiện tham gia giao thông đường bộ được quản lý, kiểm soát khí thải theo lộ trình

Đến năm 2030: 100% phương tiện tham gia giao thông đường bộ được quản lý, kiểm soát khí thải theo lộ trình

100% các nguồn phát sinh khí thải lớn thuộc các loại hình sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường không khí cao: xi măng, nhiệt điện, luyện thép trên toàn quốc được quản lý, kiểm soát chặt chẽ và từng bước có lộ trình giảm phát thải; 100% phương tiện tham gia giao thông đường bộ được quản lý, kiểm soát về khí thải theo lộ trình áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia...

COP30 và nỗ lực loại bỏ nhiên liệu hóa thạch: Thực tế và triển vọng

COP30 và nỗ lực loại bỏ nhiên liệu hóa thạch: Thực tế và triển vọng

Sự kiện ngày 18/11/2025 tại Belém chứng kiến hơn 80 quốc gia từ châu Phi, châu Á, Mỹ Latinh, Thái Bình Dương và châu Âu đồng loạt kêu gọi đưa lộ trình loại bỏ nhiên liệu hóa thạch vào trung tâm các cuộc thương lượng tại Hội nghị COP30, mở ra bước ngoặt, bất chấp quyền phủ quyết mềm từ các quốc gia dầu mỏ...

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Xi măng xanh: Giải pháp bền vững cho một tương lai xanh

eMagazine

Xi măng xanh: Giải pháp bền vững cho một tương lai xanh

Những thương hiệu mất giá trị nhiều nhất năm 2025, Starbucks dẫn đầu

Thế giới

Những thương hiệu mất giá trị nhiều nhất năm 2025, Starbucks dẫn đầu

Hơn một thập kỷ đồng hành cùng doanh nghiệp xuất nhập khẩu kiến tạo tăng trưởng bền vững

eMagazine

Hơn một thập kỷ đồng hành cùng doanh nghiệp xuất nhập khẩu kiến tạo tăng trưởng bền vững

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Thông báo Kết luận của Bộ Chính trị về khắc phục hậu quả mưa, lũ đặc biệt lớn ở khu vực Trung Bộ

Tiêu điểm

2

“Ông lớn” ngành năng lượng của Pháp lên kế hoạch đầu tư 500 triệu USD vào các dự án xanh tại Việt Nam

Nhà đầu tư

3

Hỗ trợ khẩn cấp 700 tỷ đồng từ ngân sách trung ương cho 4 tỉnh mưa lũ

Tài chính

4

Blog chứng khoán: Cầu bắt đáy sẽ sớm bộc lộ

Chứng khoán

5

Cổ phiếu lớn cân bằng tốt bất chấp ngân hàng, chứng khoán “rực lửa”

Chứng khoán

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy