Nghệ An: Khẩn cấp khôi phục hạ tầng y tế ở vùng cao bị thiệt hại do mưa bão

Trước tình trạng hạ tầng y tế bị hư hỏng sau bão số 3, UBND tỉnh Nghệ An vừa quyết định đầu tư khẩn cấp ba dự án sửa chữa và nâng cấp tại Trung tâm Y tế Tương Dương, Trạm Y tế Tam Quang và Trạm Y tế Mường Típ.

UBND tỉnh Nghệ An đã chính thức ban hành Quyết định số 3711/QĐ-UBND về lệnh xây dựng công trình khẩn cấp đối với các dự án thuộc lĩnh vực y tế bị thiệt hại nặng nề do cơn bão số 3 (Wipha). Các công trình nằm trên địa bàn Mường Típ, Tương Dương và Tam Quang, nơi hạ tầng y tế bị ảnh hưởng trực tiếp bởi mưa lũ, sạt lở đất.

Theo quyết định, tỉnh sẽ triển khai đầu tư ba dự án khẩn cấp gồm: cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất Trung tâm Y tế Tương Dương; sửa chữa cơ sở vật chất Trạm Y tế Tam Quang; và xây kè ta luy đường vào Trạm Y tế Mường Típ. Tổng mức đầu tư cho ba dự án khoảng 25,8 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2025 đến 2026.

Trong đó, dự án cải tạo và nâng cấp Trung tâm Y tế Tương Dương chiếm phần vốn lớn nhất với khoảng 22,4 tỷ đồng. Dự án sẽ tập trung sửa chữa và đầu tư loạt hạng mục thiết yếu như: nhà khám và điều trị nội trú, khu hành chính, khoa dược; khu kỹ thuật hồi sức và cấp cứu; nhà khoa ngoại tổng hợp, khoa nội tổng hợp, khoa truyền nhiễm, khoa dinh dưỡng, khoa chống nhiễm khuẩn; đồng thời chỉnh trang nhà xác, khu tang lễ, hệ thống tường rào, sân đường nội bộ và mương thoát nước.

Tại xã Tam Quang, Trạm Y tế sẽ được sửa chữa với tổng vốn khoảng 1,5 tỷ đồng. Công trình ưu tiên khôi phục dãy nhà hành chính tám phòng và hệ thống hàng rào bao quanh trụ sở, nhằm bảo đảm điều kiện làm việc và tiếp đón người dân.

Đối với xã Mường Típ, dự án xây kè ta luy đường vào Trạm Y tế có tổng vốn đầu tư gần 1,9 tỷ đồng. Các hạng mục gồm đào đất đá sạt lở, gia cố chân ta luy bằng bê tông và rọ đá, xây dựng hệ thống mương thoát nước và bê tông hóa đường nội bộ. Đây là khu vực chịu thiệt hại nặng do sạt lở, nhiều đoạn đường hư hỏng cản trở việc tiếp cận cơ sở y tế.

UBND tỉnh Nghệ An giao Sở Y tế chủ trì hướng dẫn chủ đầu tư và các đơn vị liên quan triển khai dự án; chịu trách nhiệm rà soát hiện trạng hư hỏng, đánh giá mức độ xuống cấp do thiên tai và đề xuất giải pháp sửa chữa theo đúng quy định pháp luật. Sở cũng được giao kiểm tra, đôn đốc quá trình thực hiện nhằm bảo đảm tiến độ, an toàn và hiệu quả, đồng thời tổ chức thương thảo giá hợp đồng, bảo đảm tỷ lệ tiết kiệm theo quy định.

Chủ đầu tư được yêu cầu phối hợp với các cơ quan liên quan lập dự án, trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt và hoàn thiện đầy đủ các bước thủ tục theo quy định. Các đơn vị phải tổ chức thi công bảo đảm chất lượng, tiến độ, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân trong khu vực sau đợt thiên tai vừa qua.