Hoàn tất công tác chuẩn bị khánh thành, khởi công các dự án lớn vào ngày 19/12

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Công điện 224/CĐ-TTg yêu cầu các bộ, ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ, hoàn tất chuẩn bị cho lễ khánh thành, khởi công đồng loạt gần 200 dự án quy mô lớn trên cả nước vào ngày 19/12/2025, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng...

Công điện được gửi tới Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; lãnh đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố; các cơ quan báo chí chủ lực và lãnh đạo các tập đoàn, tổng công ty thuộc Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng.

Theo Bộ Xây dựng, đến ngày 19/11 đã có 15 bộ, ngành, 25 địa phương và 13 tập đoàn, tổng công ty đăng ký 198 dự án, công trình đủ điều kiện khánh thành hoặc khởi công, trong đó 73 dự án khánh thành và 125 dự án khởi công, với tổng vốn đầu tư khoảng 980.000 tỷ đồng. Tuy vậy, còn 3 bộ, cơ quan và 9 địa phương chưa gửi báo cáo; một số công trình đã được lên kế hoạch nhưng chưa được địa phương rà soát, báo cáo đầy đủ.

Thủ tướng nhấn mạnh đây là sự kiện chính trị quan trọng, có ý nghĩa tổng kết chặng đường 5 năm (2021-2025) triển khai đột phá chiến lược phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại theo Nghị quyết Đại hội XIII; đồng thời tạo động lực mới cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Trong bối cảnh thời gian chuẩn bị chỉ còn một tháng, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương nâng cao tinh thần trách nhiệm, chỉ đạo quyết liệt các cơ quan, đơn vị, Ban quản lý dự án và nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, “thần tốc, táo bạo hơn nữa” để bảo đảm các công trình hoàn thành đủ điều kiện khánh thành, khởi công đúng kế hoạch.

Thủ tướng yêu cầu các đơn vị huy động tối đa nguồn lực, tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp”, làm việc xuyên ngày nghỉ, ngày lễ, ngày Tết; gửi báo cáo về Bộ Xây dựng chậm nhất ngày 10/12/2025, nêu rõ tên dự án, loại hình, quy mô, vốn đầu tư và khẳng định điều kiện khánh thành, khởi công.

Bộ Xây dựng được giao chủ trì rà soát danh mục dự án, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan xây dựng chương trình, kịch bản tổ chức; chuẩn bị phương án kết nối trực tuyến giữa các điểm cầu và báo cáo Thủ tướng trước ngày 13/12. Đồng thời, Bộ Xây dựng phối hợp Bộ Nội vụ tham mưu đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong quá trình triển khai.

Bộ Tài chính chủ trì cùng Bộ Xây dựng và các đơn vị liên quan rà soát và đề xuất hình thức khen thưởng đối với các công trình về đích sớm, tiết kiệm chi phí và đưa vào khai thác hiệu quả, hoàn thành trước ngày 15/12/2025.

Đài Truyền hình Việt Nam chịu trách nhiệm xây dựng và đạo diễn chương trình truyền hình trực tiếp giữa các điểm cầu, gửi kế hoạch về Bộ Xây dựng trước ngày 3/12. Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam chuẩn bị hạ tầng công nghệ, vật chất và kỹ thuật để bảo đảm kết nối trực tuyến thông suốt.

Bộ Nội vụ phối hợp với Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan hướng dẫn, rà soát và khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong các phong trào thi đua phát triển kết cấu hạ tầng, tiết kiệm, chống lãng phí và thi đua “500 ngày đêm hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc”.

Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra và tổ chức Lễ khánh thành, khởi công; giao Bộ Xây dựng theo dõi, đôn đốc, báo cáo kịp thời các khó khăn phát sinh để xử lý theo thẩm quyền, hoặc báo cáo Thủ tướng trong trường hợp vượt thẩm quyền.