The Windsor Collection: Khi cảm hứng Anh quốc được kiến tạo giữa lòng Hà Nội

Tình yêu thiên nhiên, nghệ thuật vườn tược, sự tiết chế trong thẩm mỹ và chuẩn mực thanh lịch tạo nên những điểm giao thoa giữa lối sống Anh quốc và chiều sâu văn hóa Hà Nội. Từ nguồn cảm hứng ấy, The Windsor Collection đưa dấu ấn Anh quốc đương đại vào quy hoạch, cảnh quan, kiến trúc và trải nghiệm sống.

Với người Anh, thiên nhiên và mặt nước không chỉ là bối cảnh mà còn là phần cốt lõi của không gian sống. Tinh thần ấy được thể hiện qua những khu vườn, khoảng xanh và cách kiến trúc hài hòa với cảnh quan.

SỰ TƯƠNG ĐỒNG VỀ ĐỊA THẾ

Nằm giữa Ciputra Central Park, thuộc Khu đô thị Ciputra Hà Nội, The Windsor Collection là bộ sưu tập bất động sản đảo hồ được bao quanh bởi khoảng 66 ha công viên, trong đó có 26 ha mặt hồ điều hòa. Mật độ xây dựng khoảng 14% giúp phần lớn diện tích dành cho cây xanh, mặt nước và các tuyến đường dạo.

The Windsor Collection được bao quanh bởi 26ha mặt nước. (Nguồn ảnh: The Windsor Collection).

Dự án gồm hai bán đảo Bình Minh và Hoàng Hôn, phân tách bởi trục Nguyễn Văn Huyên. Vị trí tiếp giáp mặt nước cùng không gian mở đem lại tầm nhìn rộng, tăng khả năng đón ánh sáng và thông gió tự nhiên.

Từ đây, cư dân thuận tiện kết nối với trung tâm Hà Nội và sân bay Nội Bài bằng tuyến Metro 2 theo quy hoạch. Khi hạ tầng Tây Hồ Tây tiếp tục hoàn thiện, lợi thế giao thông này góp phần nâng sức hấp dẫn cho cả nhu cầu ở thực và đầu tư dài hạn.

KIẾN TRÚC ANH QUỐC ĐƯƠNG ĐẠI TẠI THE WINDSOR COLLECTION

Nếu quy hoạch và cảnh quan tạo nên nền tảng không gian, kiến trúc là yếu tố trực tiếp định hình bản sắc của The Windsor Collection.

Lấy cảm hứng từ nhà phố London và những dinh thự quý tộc Anh, dự án phát triển bốn ngôn ngữ kiến trúc: British Townhouse, Refined Classical, Victorian Classical và Grand Classical.

British Townhouse nổi bật với mặt đứng kéo dài, cửa sổ bay, sắc gạch đỏ và phào chỉ sáng, gợi nhịp điệu những tuyến phố Anh. Refined Classical bắt nguồn từ hình ảnh những dãy townhouse (nhà phố) danh giá tại London, với tỷ lệ cân đối và mặt đứng trang nhã cùng những chi tiết chế tác tinh xảo. Victorian Classical nhấn mạnh bố cục đối xứng, đường gờ ngang, ban công và hệ cửa thống nhất.

Bộ sưu tập tư gia tại The Windsor Collection đậm chất Anh quốc đương đại. (Nguồn ảnh: The Windsor Collection).

Grand Classical là dòng dinh thự đảo hồ số lượng giới hạn, mang ngôn ngữ cổ điển, quy mô bề thế. Công trình nổi bật với khối chính nhô cao cùng hai khối cánh tạo điểm nhấn thị giác rõ ràng.

Có thể coi The Windsor Collection như một bộ sưu tập bất động sản phiên bản giới hạn - những bộ “suit bespoke” mang hình hài kiến trúc. Để đặt dấu ấn cá nhân đầy thanh lịch lên mỗi không gian sống, dự án đã quy tụ nhiều cái tên bảo chứng trên quy mô toàn cầu, như 1508 London, Big T (Anh Quốc), P& T Group (Hongkong), LJ Group (Brazil),... Kiến trúc Anh đương đại, tình yêu vườn tược, nghệ thuật, đọc sách và thú vui trà chiều đầy phóng khoáng, phong cách nội thất tinh tế vượt thời gian… Tất thảy không cần phô trương, mọi chi tiết tỉ mỉ tự nói lên khí chất của người lựa chọn.

Mỗi dòng sản phẩm mang một sắc thái riêng nhưng cùng chia sẻ tinh thần “may đo” và hệ giá trị thẩm mỹ thống nhất. Định hướng này có sự tham gia của 1508 London, Big T (Anh Quốc), P&T Group (Hong Kong) và LJ Group (Brazil).

NHỮNG “NGÔI NHÀ BIẾT THỞ” GIỮA KHÔNG GIAN XANH

Khái niệm “breathing houses” đề cao sự kết nối giữa con người và môi trường. Thay vì tạo ranh giới cứng giữa trong và ngoài, thiết kế tận dụng ban công, sân vườn, giếng trời, cửa sổ lớn và các không gian chuyển tiếp để đón ánh sáng, gió và cảnh quan tự nhiên.

Tại The Windsor Collection, các công trình được đặt trong mối quan hệ hài hòa với mặt nước, cây xanh và không gian mở. Nhờ đó, ngôi nhà có độ thoáng, khả năng đón gió, ánh sáng tự nhiên và kết nối tốt hơn với cảnh quan. Bộ sưu tập những “Ngôi nhà biết thở” lặng lẽ song hành cùng thiên nhiên và chất sống đô thị, tạo nên bản giao hưởng đầy thi vị khó có thể trùng lặp giữa Thủ đô.

Mỗi căn tư gia đều được tính toán kỹ lưỡng theo những chuẩn mực khắt khe bậc nhất. Một thiên đường sống có thật, nơi tài sản đích thực được định giá bằng sự trọn vẹn của ánh bình minh tinh khôi lấp lánh trên mặt hồ ngay ngưỡng cửa hay khoảnh khắc hoàng hôn rực rỡ bên thềm nhà.

Những “ngôi nhà biết thở” tại The Windsor Collection. (Nguồn ảnh: The Windsor Collection).

Giá trị của một căn nhà vì thế không chỉ nằm ở diện tích hay số lượng phòng, mà còn ở chất lượng trải nghiệm: một buổi sáng nhìn ra mặt hồ, khoảng sân đón nắng hay buổi chiều thư giãn bên hiên nhà.

Đó cũng là điểm gặp gỡ giữa kiến trúc và lối sống Anh quốc: đề cao thiên nhiên, sự riêng tư và nghệ thuật tận hưởng những khoảnh khắc đời thường.

Trong văn hóa Anh, nghệ thuật làm vườn là một phần của phong cách sống. Tại The Windsor Collection, vườn và hiên nhà trở thành phần mở rộng của kiến trúc, tạo không gian riêng để gia chủ đọc sách, thưởng trà hoặc trò chuyện cùng gia đình.

Dấu ấn Anh quốc tại dự án không nằm ở việc sao chép nguyên bản một khu phố London hay dinh thự quý tộc. Các đặc trưng văn hóa được diễn giải trong bối cảnh Hà Nội hiện đại: gần gũi thiên nhiên nhưng vẫn riêng tư, chú trọng thẩm mỹ mà không phô trương, đồng thời đề cao chất lượng sống hàng ngày.

Từ quy hoạch đảo hồ, cảnh quan xanh, kiến trúc cổ điển đến hiên và vườn riêng, The Windsor Collection hướng tới một chỉnh thể hài hòa giữa thiên nhiên, kiến trúc và văn hóa. Đó là cách cảm hứng Anh quốc được chuyển hóa thành ngôn ngữ sống phù hợp với Hà Nội đương đại.

The Windsor Collection

Đảo hồ Công viên trung tâm Ciputra Central Park - KĐT Nam Thăng Long

Website: https://thewindsorcollection.vn/

Hotline: 1900 638 833.