The Windsor Collection: Khi cảm hứng Anh quốc được kiến tạo giữa lòng Hà Nội

Với người Anh, thiên nhiên và mặt nước không chỉ là bối cảnh mà còn là phần cốt lõi của không gian sống. Tinh thần ấy được thể hiện qua những khu vườn, khoảng xanh và cách kiến trúc hài hòa với cảnh quan.
Nằm giữa Ciputra Central Park, thuộc Khu đô thị Ciputra Hà Nội, The Windsor Collection là bộ sưu tập bất động sản đảo hồ được bao quanh bởi khoảng 66 ha công viên, trong đó có 26 ha mặt hồ điều hòa. Mật độ xây dựng khoảng 14% giúp phần lớn diện tích dành cho cây xanh, mặt nước và các tuyến đường dạo.
Dự án gồm hai bán đảo Bình Minh và Hoàng Hôn, phân tách bởi trục Nguyễn Văn Huyên. Vị trí tiếp giáp mặt nước cùng không gian mở đem lại tầm nhìn rộng, tăng khả năng đón ánh sáng và thông gió tự nhiên.
Từ đây, cư dân thuận tiện kết nối với trung tâm Hà Nội và sân bay Nội Bài bằng tuyến Metro 2 theo quy hoạch. Khi hạ tầng Tây Hồ Tây tiếp tục hoàn thiện, lợi thế giao thông này góp phần nâng sức hấp dẫn cho cả nhu cầu ở thực và đầu tư dài hạn.
Nếu quy hoạch và cảnh quan tạo nên nền tảng không gian, kiến trúc là yếu tố trực tiếp định hình bản sắc của The Windsor Collection.
Lấy cảm hứng từ nhà phố London và những dinh thự quý tộc Anh, dự án phát triển bốn ngôn ngữ kiến trúc: British Townhouse, Refined Classical, Victorian Classical và Grand Classical.
British Townhouse nổi bật với mặt đứng kéo dài, cửa sổ bay, sắc gạch đỏ và phào chỉ sáng, gợi nhịp điệu những tuyến phố Anh. Refined Classical bắt nguồn từ hình ảnh những dãy townhouse (nhà phố) danh giá tại London, với tỷ lệ cân đối và mặt đứng trang nhã cùng những chi tiết chế tác tinh xảo. Victorian Classical nhấn mạnh bố cục đối xứng, đường gờ ngang, ban công và hệ cửa thống nhất.
Grand Classical là dòng dinh thự đảo hồ số lượng giới hạn, mang ngôn ngữ cổ điển, quy mô bề thế. Công trình nổi bật với khối chính nhô cao cùng hai khối cánh tạo điểm nhấn thị giác rõ ràng.
Có thể coi The Windsor Collection như một bộ sưu tập bất động sản phiên bản giới hạn - những bộ “suit bespoke” mang hình hài kiến trúc. Để đặt dấu ấn cá nhân đầy thanh lịch lên mỗi không gian sống, dự án đã quy tụ nhiều cái tên bảo chứng trên quy mô toàn cầu, như 1508 London, Big T (Anh Quốc), P& T Group (Hongkong), LJ Group (Brazil),... Kiến trúc Anh đương đại, tình yêu vườn tược, nghệ thuật, đọc sách và thú vui trà chiều đầy phóng khoáng, phong cách nội thất tinh tế vượt thời gian… Tất thảy không cần phô trương, mọi chi tiết tỉ mỉ tự nói lên khí chất của người lựa chọn.
Mỗi dòng sản phẩm mang một sắc thái riêng nhưng cùng chia sẻ tinh thần “may đo” và hệ giá trị thẩm mỹ thống nhất. Định hướng này có sự tham gia của 1508 London, Big T (Anh Quốc), P&T Group (Hong Kong) và LJ Group (Brazil).
Khái niệm “breathing houses” đề cao sự kết nối giữa con người và môi trường. Thay vì tạo ranh giới cứng giữa trong và ngoài, thiết kế tận dụng ban công, sân vườn, giếng trời, cửa sổ lớn và các không gian chuyển tiếp để đón ánh sáng, gió và cảnh quan tự nhiên.
Tại The Windsor Collection, các công trình được đặt trong mối quan hệ hài hòa với mặt nước, cây xanh và không gian mở. Nhờ đó, ngôi nhà có độ thoáng, khả năng đón gió, ánh sáng tự nhiên và kết nối tốt hơn với cảnh quan. Bộ sưu tập những “Ngôi nhà biết thở” lặng lẽ song hành cùng thiên nhiên và chất sống đô thị, tạo nên bản giao hưởng đầy thi vị khó có thể trùng lặp giữa Thủ đô.
Mỗi căn tư gia đều được tính toán kỹ lưỡng theo những chuẩn mực khắt khe bậc nhất. Một thiên đường sống có thật, nơi tài sản đích thực được định giá bằng sự trọn vẹn của ánh bình minh tinh khôi lấp lánh trên mặt hồ ngay ngưỡng cửa hay khoảnh khắc hoàng hôn rực rỡ bên thềm nhà.
Giá trị của một căn nhà vì thế không chỉ nằm ở diện tích hay số lượng phòng, mà còn ở chất lượng trải nghiệm: một buổi sáng nhìn ra mặt hồ, khoảng sân đón nắng hay buổi chiều thư giãn bên hiên nhà.
Đó cũng là điểm gặp gỡ giữa kiến trúc và lối sống Anh quốc: đề cao thiên nhiên, sự riêng tư và nghệ thuật tận hưởng những khoảnh khắc đời thường.
Trong văn hóa Anh, nghệ thuật làm vườn là một phần của phong cách sống. Tại The Windsor Collection, vườn và hiên nhà trở thành phần mở rộng của kiến trúc, tạo không gian riêng để gia chủ đọc sách, thưởng trà hoặc trò chuyện cùng gia đình.
Dấu ấn Anh quốc tại dự án không nằm ở việc sao chép nguyên bản một khu phố London hay dinh thự quý tộc. Các đặc trưng văn hóa được diễn giải trong bối cảnh Hà Nội hiện đại: gần gũi thiên nhiên nhưng vẫn riêng tư, chú trọng thẩm mỹ mà không phô trương, đồng thời đề cao chất lượng sống hàng ngày.
Từ quy hoạch đảo hồ, cảnh quan xanh, kiến trúc cổ điển đến hiên và vườn riêng, The Windsor Collection hướng tới một chỉnh thể hài hòa giữa thiên nhiên, kiến trúc và văn hóa. Đó là cách cảm hứng Anh quốc được chuyển hóa thành ngôn ngữ sống phù hợp với Hà Nội đương đại.
The Windsor Collection
Đảo hồ Công viên trung tâm Ciputra Central Park - KĐT Nam Thăng Long
Website: https://thewindsorcollection.vn/
Hotline: 1900 638 833.
Mục tiêu của việc sửa đổi Luật Đất đai lần này phải thể chế hóa đầy đủ, kịp thời các quan điểm, chủ trương của Đảng; Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; Chuyển trọng tâm từ quản lý bằng các công cụ hành chính sang sử dụng hiệu quả các công cụ kinh tế, để thúc đẩy sử dụng đất hợp lý, hiệu quả, bền vững...
Với khoảng 2.500 cư dân đang sinh sống thường xuyên và hàng nghìn cư dân dự kiến tiếp tục về ở, Vinhomes Royal Island đang lớn mạnh bằng nhịp sống thực. Những ô cửa sáng đèn mỗi tối, các gia đình dạo bộ trong công viên và các tiện ích vận hành mỗi ngày cho thấy một trung tâm mới trên đảo Vũ Yên đã thành hình, mang tới chuẩn sống mới cho giới thượng lưu đất Cảng.
Đối với cả người mua để ở và người mua tích sản dài hạn, quyết định xuống tiền ngày càng dựa trên ba yếu tố: Giá trị thực của tài sản, khả năng kiểm soát dòng tiền và mức độ hiện hữu của những động lực gia tăng giá trị trong tương lai.
Luật Phát triển đô thị mở thêm cơ sở pháp lý để TP. Hồ Chí Minh khai thác các nguồn lực, mở rộng không gian phát triển...
Vật liệu xây dựng đang đứng trước yêu cầu ngày càng cao về công năng, hiệu quả và khả năng đáp ứng nhu cầu của các công trình. Cùng với việc cải tiến công nghệ, sản phẩm được chú trọng theo hướng phù hợp hơn với yêu cầu sử dụng và xu hướng phát triển của hoạt động xây dựng...
Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
Những ngày này, trên công trường mở rộng Đại lộ Lê Lợi, tỉnh Thanh Hóa, không khí thi công diễn ra khẩn trương. Máy móc, nhân lực được huy động tối đa để hoàn thiện các hạng mục, hướng tới mục tiêu thông xe kỹ thuật vào dịp 2/9.
Phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) kết hợp với mạng lưới đường sắt đô thị (metro) là chiến lược cốt lõi để giải quyết ùn tắc và tái cấu trúc không gian. Mô hình này tập...
Kỷ niệm 35 năm thành lập Tạp chí Kinh tế Việt Nam (1991 - 2026)
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...