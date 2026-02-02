Thêm trường hợp doanh nghiệp được tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội

Doanh nghiệp sẽ được tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội khi đang áp dụng thủ tục phục hồi theo quy định của pháp luật về phục hồi, phá sản. Thời gian được tạm dừng đóng tối đa 12 tháng…

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết ngày 11/12/2025, Quốc hội thông qua Luật Phục hồi, phá sản năm 2025, trong đó có bổ sung quy định doanh nghiệp được tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội khi đang áp dụng thủ tục phục hồi, có hiệu lực từ ngày 1/3/2026.

Luật Bảo hiểm xã hội 2024, có hiệu lực từ ngày 1/7/2025 đã quy định, trong trường hợp người sử dụng lao động gặp khó khăn phải tạm dừng sản xuất, kinh doanh dẫn đến việc người lao động và người sử dụng lao động không có khả năng đóng bảo hiểm xã hội, thì được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất trong thời gian tối đa 12 tháng.

Tại Điều 86 Luật Phục hồi, phá sản năm 2025 đã sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản, điểm của các luật, nghị quyết có liên quan.

Trong đó, tại khoản 2 Điều 86 đã sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1 Điều 37 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 như sau: Trong trường hợp người sử dụng lao động gặp khó khăn phải tạm dừng sản xuất, kinh doanh dẫn đến việc người lao động và người sử dụng lao động không có khả năng đóng bảo hiểm xã hội, hoặc người sử dụng lao động được áp dụng thủ tục phục hồi theo quy định của pháp luật về phục hồi, phá sản, thì được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất trong thời gian tối đa 12 tháng.

Như vậy, Luật Phục hồi, phá sản 2025 đã bổ sung thêm trường hợp người sử dụng lao động được áp dụng thủ tục phục hồi theo quy định của pháp luật về phục hồi, phá sản cũng được tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội vào quỹ hưu trí và tử tuất, với thời hạn tối đa không quá 12 tháng.

Tuy nhiên, việc tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội chỉ mang tính chất tạm thời. Sau khi kết thúc thời gian được tạm dừng, hoặc khi doanh nghiệp phục hồi khả năng tài chính, người sử dụng lao động có trách nhiệm tiếp tục thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật, bảo đảm quyền lợi lâu dài cho người lao động.

Thời hạn đóng bù chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng tiếp theo tháng kết thúc việc tạm dừng đóng. Số tiền đóng bù bằng số tiền phải đóng của những tháng tạm dừng đóng.

Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội 2024 và Nghị định số 158/2025/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc, người sử dụng lao động được xem xét tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất khi thuộc một trong các trường hợp sau: Gặp khó khăn khi thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc do khủng hoảng, suy thoái kinh tế hoặc thực hiện chính sách của Nhà nước khi tái cơ cấu nền kinh tế hoặc thực hiện cam kết quốc tế; gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, mất mùa.

Trong thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, người sử dụng lao động vẫn phải đóng vào quỹ ốm đau và thai sản, quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Trường hợp trong thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất mà người lao động đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí, tử tuất hoặc chấm dứt hợp đồng lao động, thì người sử dụng lao động và người lao động, hoặc thân nhân người lao động thực hiện đóng bù cho thời gian tạm dừng đóng. Đây là căn cứ để giải quyết chế độ cho người lao động, thân nhân người lao động, hoặc xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động.