Trang chủ Dân sinh

Thêm trường hợp doanh nghiệp được tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội

Nhật Dương

02/02/2026, 19:02

Doanh nghiệp sẽ được tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội khi đang áp dụng thủ tục phục hồi theo quy định của pháp luật về phục hồi, phá sản. Thời gian được tạm dừng đóng tối đa 12 tháng…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết ngày 11/12/2025, Quốc hội thông qua Luật Phục hồi, phá sản năm 2025, trong đó có bổ sung quy định doanh nghiệp được tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội khi đang áp dụng thủ tục phục hồi, có hiệu lực từ ngày 1/3/2026.

Luật Bảo hiểm xã hội 2024, có hiệu lực từ ngày 1/7/2025 đã quy định, trong trường hợp người sử dụng lao động gặp khó khăn phải tạm dừng sản xuất, kinh doanh dẫn đến việc người lao động và người sử dụng lao động không có khả năng đóng bảo hiểm xã hội, thì được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất trong thời gian tối đa 12 tháng.

Tại Điều 86 Luật Phục hồi, phá sản năm 2025 đã sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản, điểm của các luật, nghị quyết có liên quan.

Trong đó, tại khoản 2 Điều 86 đã sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1 Điều 37 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 như sau: Trong trường hợp người sử dụng lao động gặp khó khăn phải tạm dừng sản xuất, kinh doanh dẫn đến việc người lao động và người sử dụng lao động không có khả năng đóng bảo hiểm xã hội, hoặc người sử dụng lao động được áp dụng thủ tục phục hồi theo quy định của pháp luật về phục hồi, phá sản, thì được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất trong thời gian tối đa 12 tháng.

Như vậy, Luật Phục hồi, phá sản 2025 đã bổ sung thêm trường hợp người sử dụng lao động được áp dụng thủ tục phục hồi theo quy định của pháp luật về phục hồi, phá sản cũng được tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội vào quỹ hưu trí và tử tuất, với thời hạn tối đa không quá 12 tháng.

Tuy nhiên, việc tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội chỉ mang tính chất tạm thời. Sau khi kết thúc thời gian được tạm dừng, hoặc khi doanh nghiệp phục hồi khả năng tài chính, người sử dụng lao động có trách nhiệm tiếp tục thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật, bảo đảm quyền lợi lâu dài cho người lao động.

Thời hạn đóng bù chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng tiếp theo tháng kết thúc việc tạm dừng đóng. Số tiền đóng bù bằng số tiền phải đóng của những tháng tạm dừng đóng.

Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội 2024 và Nghị định số 158/2025/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc, người sử dụng lao động được xem xét tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất khi thuộc một trong các trường hợp sau: Gặp khó khăn khi thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc do khủng hoảng, suy thoái kinh tế hoặc thực hiện chính sách của Nhà nước khi tái cơ cấu nền kinh tế hoặc thực hiện cam kết quốc tế; gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, mất mùa.

Trong thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, người sử dụng lao động vẫn phải đóng vào quỹ ốm đau và thai sản, quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Trường hợp trong thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất mà người lao động đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí, tử tuất hoặc chấm dứt hợp đồng lao động, thì người sử dụng lao động và người lao động, hoặc thân nhân người lao động thực hiện đóng bù cho thời gian tạm dừng đóng. Đây là căn cứ để giải quyết chế độ cho người lao động, thân nhân người lao động, hoặc xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động.

Chi tiết 35 bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội từ 15/2/2026

08:50, 06/01/2026

Chi tiết 35 bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội từ 15/2/2026

Năm 2025, hơn 1,04 triệu người hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội một lần

10:30, 25/12/2025

Năm 2025, hơn 1,04 triệu người hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội một lần

bảo hiểm xã hội Luật Phục hồi, phá sản 2025 quỹ hưu trí và tử tuất tạm dừng đóng bảo hiểm

Thành phố Hồ Chí Minh: Tái khởi động dự án ngăn triều cường

Thành phố Hồ Chí Minh: Tái khởi động dự án ngăn triều cường

Dự án Giải quyết ngập do triều khu vực TP.Hồ Chí Minh là công trình hạ tầng thủy lợi trọng điểm của Thành phố, được triển khai nhằm kiểm soát tình trạng ngập úng do triều cường và lũ, đồng thời nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu trong bối cảnh đô thị hóa nhanh và nền địa chất yếu...

Năm 2025, ngành y tế đã đẩy nhanh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh

Năm 2025, ngành y tế đã đẩy nhanh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh

Năm 2025, ngành y tế ghi nhận những chuyển biến tích cực sau giai đoạn hậu Covid-19, với trọng tâm là cải cách mạnh thủ tục hành chính, đẩy nhanh chuyển đổi số và nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, hướng tới phục vụ người dân tốt hơn…

Bộ Giáo dục hướng dẫn sắp xếp, tổ chức lại các trường đại học, trường dạy nghề công lập

Bộ Giáo dục hướng dẫn sắp xếp, tổ chức lại các trường đại học, trường dạy nghề công lập

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành văn bản hướng dẫn xác định các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc diện phải sắp xếp, tổ chức lại...

Truy tố 22 bị can liên quan dự án

Truy tố 22 bị can liên quan dự án "đất vàng" 39-39B Bến Vân Đồn (TP.HCM)

Viện kiểm sát nhân dân tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố đối với 22 bị can trong vụ án liên quan đến dự án “đất vàng” 39-39B Bến Vân Đồn (TP.HCM), khiến Nhà nước thất thoát hơn 542 tỷ đồng...

Ban hành 10 thủ tục hành chính mới về bảo hiểm thất nghiệp

Ban hành 10 thủ tục hành chính mới về bảo hiểm thất nghiệp

Bộ Nội vụ ban hành 10 thủ tục hành chính mới về việc làm liên quan bảo hiểm thất nghiệp. Trong đó, 9 thủ tục sẽ do Sở Nội vụ, Tổ chức dịch vụ việc làm công thực hiện...

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 05-2026

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 05-2026

Thị trường nhà thông minh mở rộng nhanh chóng

eMagazine

Thị trường nhà thông minh mở rộng nhanh chóng

Tốc độ già hóa dân số ở châu Á

Thế giới

Tốc độ già hóa dân số ở châu Á

1

Blog chứng khoán: Bài kiểm tra áp lực đem lại kết quả tích cực

Chứng khoán

2

Thị trường carbon: Chi tiêu cho tín chỉ tăng

Kinh tế xanh

3

Dự trữ khí đốt ở châu Âu xuống mức thấp nhất 4 năm

Thế giới

4

Lao động nước ngoài tại Nhật Bản lần đầu vượt 2,5 triệu người, Việt Nam chiếm 23,6%

Thế giới

5

Cầu bắt đáy lại xuất hiện, vốn ngoại cũng xoay chiều

Chứng khoán

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy