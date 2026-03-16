Đề xuất hỗ trợ 2 triệu đồng cho mỗi phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi
Thu Hằng
16/03/2026, 16:16
Bộ Y tế đề xuất hỗ trợ tài chính 2.000.000 đồng cho mỗi phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi. Song tùy khả năng cân đối ngân sách Nhà nước, chính quyền địa phương cấp tỉnh có thể hỗ trợ cao hơn mức này cho người lao động...
Mức hỗ trợ được Bộ
Y tế đề xuất tại dự thảo Nghị định
quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Dân
số, bắt đầu được lấy ý kiến từ ngày 16/3.
Trước đó, ngày 10/12/2025, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật
Dân số năm 2025, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026.
Để duy trì mức sinh thay thế, giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi
sinh, Bộ Y tế đưa ra nhiều biện pháp hỗ trợ, một trong những điểm đáng chú ý là
hỗ trợ về mặt tài chính.
Theo đó, tại dự thảo Nghị
định, Bộ Y tế đề xuất quy định cụ thể mức hỗ trợtài chính
khi sinh con là 2.000.000 đồng/người/lần sinh; mức hỗ trợ tài
chính khi tham gia sàng lọc trước sinh là 900.000 đồng/lần sàng lọc; mức hỗ trợ tài chính khi
tham gia sàng lọc sơ sinh 600.000 đồng/lần
sàng lọc.
Căn cứ khả năng cân đối ngân sách nhà nước, trong phạm vi
nhiệm vụ, quyền hạn của mình, chính quyền địa phương cấp tỉnh quy định mức hỗ
trợ cao hơn mức hỗ trợ này.
Trường hợp người đồng thời thuộc nhiều đối tượng hưởng hỗ
trợ tài chính khi sinh con khác nhau, thì họ được hưởng tất cả các chế độ hỗ
trợ tương ứng. Riêng phụ nữ khi sinh con là đối tượng được hưởng chính sách trợ
cấp xã hội, thì vẫn họ vẫn được hưởng chính sách quy định tại Nghị định này.
Bộ Y tế cho biết các mức hỗ trợ trên đã được Bộ này đánh giá tác động, xin ý kiến các cơ
quan có liên quan và trình Chính phủ thông qua trong quá trình xây dựng chính
sách, xây dựng Luật Dân số.
Trình tự, thủ tục để được nhận hỗ trợ cũng được quy định chi tiết, rõ ràng.
Theo dự thảo Nghị định, người được hưởng hỗ trợ tài chính khi sinh con chỉ cần có
tờ khai đề nghị (theo mẫu), gửi trực tiếp hoặc qua bưu chính hoặc trên môi
trường mạng/điện tử đến Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu trực thuộc tỉnh,
thành phố nơi cư trú.
Trường hợp đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ đã chết hoặc không biết
chữ, sức khỏe yếu, không tự khai được thì thân nhân của đối tượng hưởng chính
sách thực hiện kê khai.
Trường hợp người đề nghị không đủ điều kiện hưởng hỗ trợ
tài chính khi sinh con, thì Ủy ban nhân dân xã trả lời bằng văn bản.
Thời hạn hỗ trợ đối với người thuộc đối tượng được thụ hưởng tối đa 6 tháng sau khi sinh con. Khoản tiền này sẽ được
cấp trực tiếp hoặc chuyển khoản cho người hưởng.
Chính sách hỗ trợ tài chính trên được Bộ Y tế đưa ra trong bối cảnh mức sinh trên toàn quốc đang giảm thấp dưới mức sinh thay thế, từ 2,11
con/phụ nữ (2021) xuống 1,91 con/phụ nữ (2024) và ở mức 1,93 con/phụ nữ (2025),
ước khó đạt mục tiêu duy trì mức sinh thay thế trên toàn quốc vào năm 2030.
Đáng chú ý, mất cân bằng giới tính khi sinh trở thành
thách thức,
khi năm 2006, tỷ số
giới tính khi sinh ở mức 109,8 bé trai/100 bé gái sinh ra sống - vượt ngưỡng
cân bằng tự nhiên (103-107); năm 2015 là 112,8, năm 2024 là 111,4.
Như vậy, tỷ số giới tính khi sinh luôn
ở mức cao. Dự báo, nếu tỷ số giới tính khi sinh vẫn giữ nguyên như
hiện nay, Việt Nam sẽ dư thừa 1,5 triệu nam giới 15-49 tuổi vào năm 2039,và tăng lên 2,5 triệu vào năm 2059.
Điều này, theo Bộ Y tế sẽ dẫn tới nguy cơ phá vỡ cấu trúc gia đình, một
bộ phận nam giới sẽ phải kết hôn muộn, không có khả năng kết hôn, gia tăng tình
trạng buôn bán phụ nữ, trẻ em gái, mại dâm, bạo hành giới, tội phạm xuyên quốc
gia...
Bên cạnh đó, Việt
Nam bước vào giai đoạn già hóa dân số với tốc độ nhanh, thời gian chuyển từ già
hóa sang dân số già ngắn, tạo áp lực lớn lên hệ thống y tế, an sinh xã hội và
thị trường lao động.
Ngoài hỗ trợ tài chính, dự thảo Nghị định
còn quy định điều kiện, thủ tục hưởng chế độ nghỉ thai sản khi sinh con
thứ hai.
Theo đó, lao động nữ đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt
buộc, khi sinh con thứ hai mà tại thời điểm sinh đã có một con đẻ, thì được nghỉ thai sản 7 tháng. Không chỉ người mẹ, lao động nam đang tham
gia bảo hiểm xã hội bắt buộc cũng sẽ được nghỉ 10 ngày làm việc khi vợ sinh
con.
Gần 63% dân số Việt Nam trong độ tuổi lao động
12:01, 08/01/2026
Thời kỳ dân số vàng sắp kết thúc, Việt Nam đối mặt nhiều thách thức
13:27, 25/12/2025
Đọc thêm
Đề xuất chặn truy cập đối với tên miền xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp
Nhiều tên miền bị phát hiện xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp vẫn tiếp tục hoạt động sau khi bị xử phạt, gây khó khăn cho việc ngăn chặn và khắc phục hậu quả. Do đó, Bộ Khoa học và Công nghệ đề xuất chặn truy cập đối với tên miền vi phạm nhằm bảo đảm hiệu lực quản lý nhà nước...
Mức phụ cấp mới của trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố
Từ 1/7/2026, nếu mức tăng lương cơ sở 8% được thông qua, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố tại thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên; tổ dân phố có từ 500 hộ gia đình trở lên; thôn, tổ dân phố thuộc đơn vị hành chính cấp xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự... được khoán quỹ phụ cấp bằng 6 lần mức lương cơ sở, tương đương khoảng 15.163.200 đồng/tháng...
Visa và xu hướng du lịch Tết nước ngoài của người Việt
Sự cởi mở trong chính sách visa cùng thay đổi trong hành vi tiêu dùng đang thúc đẩy xu hướng du lịch Tết nước ngoài, đặc biệt tại các điểm đến châu Á.
Hà Nội: Phụ huynh học sinh lo lắng về PCCC tại các trung tâm dạy thêm
Ước tính trên toàn thành phố Hà Nội hiện có khoảng 15.000 trung tâm và hộ kinh doanh đến dạy thêm, học thêm được thành lập. Điều này dẫn đến áp lực về thời gian, nguồn lực cho việc thanh tra, kiểm tra thường xuyên...
Vụ chiếm đoạt 7.032 tỷ đồng: Cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn và nhiều nhà đầu tư kháng cáo
Sau hơn 1 tháng xét xử, Tòa án Quân sự Quân khu 5 đã nhận được đơn kháng cáo của 5 bị cáo cùng nhiều nhà đầu tư là bị hại trong vụ án Tập đoàn Phúc Sơn giai đoạn 2, liên quan Sân bay Nha Trang cũ (tỉnh Khánh Hoà)...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: