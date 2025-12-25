Thứ Năm, 25/12/2025

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Tài chính

Chứng khoán

Kinh tế số

Hạ tầng

Bất động sản

Thị trường

Thế giới

Doanh nghiệp

Ấn phẩm

Multimedia

Đầu tư

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Dân sinh

Dân sinh

Năm 2025, hơn 1,04 triệu người hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội một lần

Nhật Dương

25/12/2025, 10:30

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, năm 2025 số người hưởng bảo hiểm xã hội một lần giảm 26,15% so với năm 2024, cho thấy xu hướng người lao động tiếp tục ở lại lưới an sinh để bảo đảm an sinh lâu dài đang được gia tăng. Cùng với đó, có gần 9,1 triệu lượt người được giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe trong năm 2025...

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết năm 2025, cùng với việc triển khai đồng thời nhiều chính sách mới theo Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024, Luật Bảo hiểm y tế năm 2024 và thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy theo mô hình mới, việc giải quyết, chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và quyền lợi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho người tham gia vẫn được đảm bảo đầy đủ, kịp thời, không gián đoạn.

Về giải quyết, chi trả các chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, ước tính trong năm 2025, toàn hệ thống giải quyết cho hơn 186.000 người hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng.

Công tác chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tiếp tục được tổ chức chặt chẽ, an toàn và linh hoạt. Đặc biệt, chủ động chi trả sớm lương hưu, trợ cấp vào các dịp lễ, Tết; triển khai nhiều phương án chi trả phù hợp cho người dân tại các địa bàn bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ, bảo đảm không để người hưởng bị gián đoạn quyền lợi.

Cũng theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, trong năm 2025, hơn 1,04 triệu người hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội một lần. Đáng chú ý, số người hưởng bảo hiểm xã hội một lần giảm 26,15% so với năm 2024, cho thấy xu hướng người lao động tiếp tục ở lại lưới an sinh để bảo đảm an sinh lâu dài đang được gia tăng. Cùng với đó, có gần 9,1 triệu lượt người được giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe trong năm 2025.

Đối với chính sách bảo hiểm thất nghiệp, cơ quan Bảo hiểm xã hội đã tiếp nhận và chi trả trên 759.000 quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp, hơn 14.000 quyết định hỗ trợ học nghề. Việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp được triển khai đồng bộ trên môi trường điện tử, góp phần rút ngắn thời gian xử lý, tạo thuận lợi tối đa cho người lao động mất việc làm trong bối cảnh thị trường lao động còn nhiều biến động.

Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về bảo đảm quyền lợi cho người chịu tác động của việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã bố trí đầy đủ nguồn lực để giải quyết kịp thời chế độ theo các Nghị định của Chính phủ. 

Trong lĩnh vực bảo hiểm y tế, năm 2025 ghi nhận khối lượng khám chữa bệnh rất lớn của người tham gia bảo hiểm y tế. Ước tính cả năm, số lượt khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đạt khoảng 195,5 triệu lượt, tăng 6,5% so với năm 2024.

Công tác giám định, kiểm soát chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tiếp tục được tăng cường thực hiện, nhằm phòng ngừa tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ hiệu quả hơn nữa.

Ngoài ra, trước diễn biến phức tạp của tình hình bão, lũ trong năm 2025, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã kịp thời chỉ đạo các địa phương triển khai nhiều giải pháp linh hoạt như: Cấp, gia hạn thẻ bảo hiểm y tế trên hệ thống; tháo gỡ vướng mắc về thủ tục khám chữa bệnh; đề nghị cơ sở khám chữa bệnh cấp thuốc bảo hiểm y tế cho đợt điều trị mới kể cả khi người bệnh đến sớm hơn ngày hẹn tái khám và cấp thuốc ít nhất 2 tháng;... bảo đảm người dân tại vùng bị thiên tai vẫn được tiếp cận đầy đủ, kịp thời các quyền lợi bảo hiểm y tế.

bảo hiểm xã hội lương hưu trợ cấp bảo hiểm Trợ cấp thất nghiệp

