Trang chủ Kinh tế xanh

Thí điểm tái sử dụng nước thải công nghiệp

19/11/2025, 10:23

Đây là bước tiến quan trọng trong hợp tác giữa các cơ quan, đối tác phát triển và doanh nghiệp nhằm xây dựng mô hình tuần hoàn khép kín trong xử lý và tái sử dụng nước thải công nghiệp, thúc đẩy trao đổi tài nguyên theo các nguyên tắc kinh tế tuần hoàn, hướng tới phát triển bền vững và giảm phát thải tại Việt Nam...

Dự án thí điểm này sẽ tạo điều kiện hình thành mô hình cộng sinh công nghiệp – một trong những điều kiện của khu công nghiệp sinh thái. Ảnh minh họa
Dự án thí điểm này sẽ tạo điều kiện hình thành mô hình cộng sinh công nghiệp – một trong những điều kiện của khu công nghiệp sinh thái. Ảnh minh họa

Ngày 18/11/2025, Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Vương quốc Hà Lan và Tổ hợp Khu công nghiệp DEEP C khởi động Dự án thí điểm tái sử dụng nước thải công nghiệp tại KCN DEEP C Hải Phòng 2, thuộc khuôn khổ Dự án Thúc đẩy Kinh tế Tuần hoàn cho Doanh nghiệp (ACE-Biz).

Theo đó, dự án ứng dụng công nghệ màng lọc Nano kết hợp công nghệ Thẩm thấu ngược (RO) với công suất tối thiểu 1 m3/giờ, được triển khai theo bốn sơ đồ công nghệ xử lý nước thải kết hợp tiền xử lý, tại Nhà máy xử lý nước thải tập trung của khu công nghiệp DEEP C Hải Phòng 1. Nguồn nước đầu ra được thiết kế để đạt các tiêu chuẩn  phục vụ mục đích tái sử dụng như làm mát hoặc rửa tấm pin năng lượng mặt trời tại tại khu công nghiệp.

Dự án được kỳ vọng sẽ trở thành tiền đề quan trọng cho việc mở rộng quy mô tái sử dụng nước thải công nghiệp lên 1.000–1.800 m3/ngày trong giai đoạn tiếp theo, không chỉ tại DEEP C mà còn tại các khu công nghiệp khác tại Việt Nam. Thông qua việc cung cấp dữ liệu thực nghiệm, đánh giá tính khả thi về kỹ thuật và tài chính, Dự án sẽ góp phần xây dựng và hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn về tái sử dụng nước thải tại Việt Nam.

Khởi động Dự án thí điểm tái sử dụng nước thải công nghiệp.
Khởi động Dự án thí điểm tái sử dụng nước thải công nghiệp.

Bà Francesca Nardini, Phó Trưởng đại diện thường trú UNDP Việt Nam khẳng định: “Việc thí điểm công nghệ tái sử dụng nước thải thông qua bốn sơ đồ công nghệ sẽ giúp khu công nghiệp này kiểm chứng tính khả thi về công nghệ và chi phí xử lý dựa trên bằng chứng. Dự án thí điểm này sẽ tạo điều kiện hình thành mô hình cộng sinh công nghiệp – một trong những điều kiện của khu công nghiệp sinh thái, đồng thời tăng cường an ninh nguồn nước, giảm thiểu tác động môi trường và nâng cao năng lực cạnh tranh về tính bền vững”.

Trong vai trò đối tác chiến lược về hỗ trợ kỹ thuật và chuyển giao công nghệ, bà Fleur Gribnau, Phó trưởng Ban Kinh tế, Đại sứ quán Vương quốc Hà Lan cho rằng “mô hình thí điểm về xử lý và tái sử dụng nước thải thể hiện rõ sức mạnh của quan hệ đối tác đa bên".

Theo đó, Hà Lan, quốc gia dẫn đầu thế giới về đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực nước, mang đến chuyên môn và sự hỗ trợ chiến lược; UNDP điều phối tri thức, hỗ trợ xây dựng chính sách và chuyển giao công nghệ; còn các cơ quan và doanh nghiệp Việt Nam giữ vai trò chủ lực trong triển khai thực tiễn tại hiện trường. "Đây chính là kiểu hợp tác tạo ra những thay đổi thực chất và bền vững”, bà Fleur Gribnau nhấn mạnh.

Việc lựa chọn Tổ hợp Khu công nghiệp DEEP C làm địa điểm thí điểm phản ánh vai trò tiên phong của khu công nghiệp này trong xây dựng các mô hình Khu công nghiệp sinh thái. Không chỉ cung cấp hạ tầng và điều kiện triển khai, DEEP C còn đóng vai trò nền tảng mở để thử nghiệm và chứng minh các giải pháp công nghệ mới, thúc đẩy các sáng kiến bảo vệ môi trường mang tính đột phá.

Theo bà Diệp Thị Kim Hoàn, Giám đốc Phát triển bền vững, Tổ hợp KCN DEEP C, “các khu công nghiệp không chỉ là nơi thu hút đầu tư, mà còn phải trở thành trung tâm đổi mới cho các giải pháp bền vững. Việc thí điểm công nghệ tái sử dụng nước thải lần này phù hợp với mô hình phát triển KCN sinh thái mà DEEP C đang triển khai”.

Trong khuôn khổ sự kiện, Phiên Đào tạo về Quản lý nước và Tái sử dụng nước thải cho doanh nghiệp đã được tổ chức với sự tham gia của các chuyên gia đến từ tại Viện Khoa học và Công nghệ Môi trường, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội và Trường Đại học và Khoa học ứng dụng Saxion (Hà Lan).

Các chuyên gia đã cập nhật quy định và tiêu chuẩn hiện hành của Việt Nam về xử lý và tái sử dụng nước thải, đồng thời giới thiệu Hướng dẫn kỹ thuật để xây dựng và triển khai các dự án tái sử dụng nước thải.

