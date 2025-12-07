Thí điểm vùng phát thải thấp tại Hà Nội sẽ được triển khai thận trọng

Từ 1/7/2026 - 31/12/2027 thí điểm vùng phát thải thấp tại một số khu vực trong vành đai 1. Mục tiêu đến 2028 - 2029, mở rộng vùng phát thải thấp toàn bộ vành đai 1 và một số khu vực vành đai 2 trên cơ sở tổng kết điểm thí điểm. Từ 1/1/2030, triển khai vùng phát thải thấp từ vành đai 3 trở vào toàn bộ các phường, xã được quy định…

Trước đó, ngày 26/11/2025, HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết số 57/2025/NQ-HĐND về thực hiện vùng phát thải thấp theo Luật Thủ đô 2024. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 10/12/2025, quy định lộ trình triển khai bắt đầu từ năm 2026 với tầm nhìn đến sau 2031.

KHUYẾN KHÍCH PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI CÔNG CỘNG

Tại Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí TP. Hà Nội tháng 12/2025, do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành uỷ tổ chức, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Minh Tấn đã cung cấp thông tin về việc triển khai thực hiện vùng phát thải thấp trên địa bàn TP Hà Nội.

Theo đó, lộ trình triển khai thực hiện vùng phát thải thấp trên địa bàn Thành phố áp dụng từ 2026 đến 2030. Cụ thể, từ 1/7/2026-31/12/2027 thí điểm vùng phát thải thấp tại một số khu vực trong vành đai 1.

Mục tiêu 2028-2029, mở rộng vùng phát thải thấp toàn bộ vành đai 1 và một số khu vực vành đai 2 trên cơ sở tổng kết điểm thí điểm. Từ 1/1/2030, triển khai vùng phát thải thấp từ vành đai 3 trở vào toàn bộ các phường, xã được quy định.

Kể từ năm 2031, các khu vực sẽ áp dụng tiêu chí nêu trên tại Điều 4 của Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tổ chức vùng phát thải thấp.

Ông Tấn cho biết Nghị quyết quy định nhiều nhóm biện pháp kiểm soát khí thải phương tiện giao thông.

Đầu tiên, hỗ trợ phát triển hạ tầng và phương tiện sạch, gồm: Khuyến khích phương tiện vận tải công cộng và hành khách; phát triển không gian đi bộ, phương tiện chở xe đạp, các điểm dừng đỗ hợp lý; phát triển các trạm tiếp năng lượng sạch và hạ tầng xử lý pin; tăng cường cung cấp thông tin giao thông và các giải pháp về đa ngành hóa trong giao thông.

Các phương tiện được phép lưu thông gồm: Xe không phát thải trực tiếp như xe điện, xe sử dụng pin nhiên liệu, xe sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh thân thiện với môi trường và ưu tiên phương tiện có giấy phép lưu thông đặc thù.

Đối với phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch, sẽ hạn chế hoặc cấm xe tải trên 3,5 tấn sử dụng nhiên liệu hóa thạch và lưu thông trong những vùng áp dụng phát thải thấp.

Cấm xe mô tô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch hoạt động kinh doanh qua các ứng dụng công nghệ tại vùng được xác định là vùng phát thải thấp.

Xe mô tô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu là xăng, dầu diesel khác sẽ có hạn chế hoặc cấm theo giờ. Ngoài khung giờ sẽ được lưu thông khi đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn khí thải.

Cấm xe ô tô dùng nhiên liệu hóa thạch không đạt mức khí thải 4 theo Quy chuẩn Việt Nam 85 năm 2025 (QCVN 85:2025/BNNMT) và những khung giờ được xác định.

Về chính sách ưu đãi và hỗ trợ tại các vùng phát thải thấp, ông Tấn cho biết sẽ được áp dụng theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Minh Tấn thông tin tại hội nghị.

Về đảm bảo giám sát và minh bạch về mặt công nghệ, Nghị quyết yêu cầu sẽ thiết lập hệ thống giám sát phương tiện và quản lý chất lượng không khí. Tăng cường các hệ thống camera giám sát và tích hợp với hệ thống trí tuệ nhân tạo.

Kết hợp kết nối cơ sở dữ liệu của cơ quan đăng kiểm, cơ quan thuế với cơ quan công an. Ứng dụng công nghệ ETC và mã QR trong công tác kiểm soát. Thiết lập các đường dây nóng để tiếp nhận các phản ánh qua VNID và app Hà Nội.

ĐỀ ÁN VÙNG PHÁT THẢI THẤP SẼ ĐƯỢC LẤY Ý KIẾN RỘNG RÃI TỪ NGƯỜI DÂN

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, cho biết từ ngày 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp tại khu vực vành đai 1. Đây được xem là một trong những bước đi đầu tiên để dần cải thiện chất lượng không khí.

Để chuẩn bị cho việc triển khai mô hình này, Sở Nông nghiệp và Môi trường đang phối hợp với Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân các phường trong khu vực vành đai 1 để xây dựng Đề án vùng phát thải thấp.

Đề án này sẽ được lấy ý kiến rộng rãi của người dân, các cơ quan, tổ chức có liên quan, các nhà khoa học trước khi trình Hội đồng nhân dân thành phố trong quý 1/2026.

Các đơn vị đang rà soát hiện trạng đồng thời đánh giá và nghiên cứu các giải pháp cho phù hợp với điều kiện thực tế của từng tuyến đường để đề xuất các giải pháp như cấm mô tô, xe gắn máy không đáp ứng tiêu chuẩn khí thải 4 theo quy định.

Cấm trong những khung giờ trong giai đoạn làm thí điểm và lựa chọn khu vực đó có không gian đi bộ, khu vực bảo vệ môi trường nghiêm ngặt như khu di sản văn hóa thế giới, khu di tích quốc gia đặc biệt, nơi đã được hình thành nền tảng về giao thông và du lịch.

Đồng thời lựa chọn một số tuyến đường có khả năng liên thông giữa các phường, bảo đảm kết nối giao thông đồng bộ, đảm bảo thuận tiện cho tổ chức giao thông và kiểm soát phương tiện trong vùng khí thải đạt tiêu chuẩn.

Tổ chức rà soát và khảo sát hiện trạng, lên phương án lắp đặt các trạm sạc pin cho xe điện đảm bảo tiêu chuẩn và tăng cường các điểm cho thuê xe đạp, xe đạp điện, các phương tiện giao thông sử dụng điện. Lên phương án lắp đặt và đầu tư các mạng lưới quan trắc chất lượng không khí để đánh giá hiệu quả ở trong vùng phát thải thấp.

Sở Xây dựng đang tiến hành dự thảo và sẽ trình Hội đồng nhân dân thành phố ban hành về Nghị quyết về chính sách, biện pháp hỗ trợ chuyển đổi phương tiện giao thông sử dụng nhiên liệu sạch trên địa bàn thành phố Hà Nội và dự kiến sẽ trình vào kỳ họp đầu năm 2026.

Ông Tấn nhấn mạnh: những việc làm trên với mục tiêu tổ chức thí điểm một cách cẩn trọng, để tìm ra các giải pháp cho khu vực trung tâm của thành phố Hà Nội. Dự kiến, Đề án sẽ được Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội xem xét và thông qua vào quý 1/2026; các cơ quan liên quan sẽ tổ chức xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện.