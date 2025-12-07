Chủ Nhật, 07/12/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thị trường

Thí điểm vùng phát thải thấp tại Hà Nội sẽ được triển khai thận trọng

Song Hà

07/12/2025, 09:31

Từ 1/7/2026 - 31/12/2027 thí điểm vùng phát thải thấp tại một số khu vực trong vành đai 1. Mục tiêu đến 2028 - 2029, mở rộng vùng phát thải thấp toàn bộ vành đai 1 và một số khu vực vành đai 2 trên cơ sở tổng kết điểm thí điểm. Từ 1/1/2030, triển khai vùng phát thải thấp từ vành đai 3 trở vào toàn bộ các phường, xã được quy định…

Hà Nội khuyến khích người dân sử dụng phương tiện xanh công cộng.
Hà Nội khuyến khích người dân sử dụng phương tiện xanh công cộng.

Trước đó, ngày 26/11/2025, HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết số 57/2025/NQ-HĐND về thực hiện vùng phát thải thấp theo Luật Thủ đô 2024. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 10/12/2025, quy định lộ trình triển khai bắt đầu từ năm 2026 với tầm nhìn đến sau 2031.

KHUYẾN KHÍCH PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI CÔNG CỘNG

Tại Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí TP. Hà Nội tháng 12/2025, do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành uỷ tổ chức, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Minh Tấn đã cung cấp thông tin về việc triển khai thực hiện vùng phát thải thấp trên địa bàn TP Hà Nội.

Theo đó, lộ trình triển khai thực hiện vùng phát thải thấp trên địa bàn Thành phố áp dụng từ 2026 đến 2030. Cụ thể, từ 1/7/2026-31/12/2027 thí điểm vùng phát thải thấp tại một số khu vực trong vành đai 1.

Mục tiêu 2028-2029, mở rộng vùng phát thải thấp toàn bộ vành đai 1 và một số khu vực vành đai 2 trên cơ sở tổng kết điểm thí điểm. Từ 1/1/2030, triển khai vùng phát thải thấp từ vành đai 3 trở vào toàn bộ các phường, xã được quy định.

Kể từ năm 2031, các khu vực sẽ áp dụng tiêu chí nêu trên tại Điều 4 của Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tổ chức vùng phát thải thấp.

Ông Tấn cho biết Nghị quyết quy định nhiều nhóm biện pháp kiểm soát khí thải phương tiện giao thông.

Đầu tiên, hỗ trợ phát triển hạ tầng và phương tiện sạch, gồm: Khuyến khích phương tiện vận tải công cộng và hành khách; phát triển không gian đi bộ, phương tiện chở xe đạp, các điểm dừng đỗ hợp lý; phát triển các trạm tiếp năng lượng sạch và hạ tầng xử lý pin; tăng cường cung cấp thông tin giao thông và các giải pháp về đa ngành hóa trong giao thông.

Các phương tiện được phép lưu thông gồm: Xe không phát thải trực tiếp như xe điện, xe sử dụng pin nhiên liệu, xe sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh thân thiện với môi trường và ưu tiên phương tiện có giấy phép lưu thông đặc thù.

Đối với phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch, sẽ hạn chế hoặc cấm xe tải trên 3,5 tấn sử dụng nhiên liệu hóa thạch và lưu thông trong những vùng áp dụng phát thải thấp.

Cấm xe mô tô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch hoạt động kinh doanh qua các ứng dụng công nghệ tại vùng được xác định là vùng phát thải thấp.

Xe mô tô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu là xăng, dầu diesel khác sẽ có hạn chế hoặc cấm theo giờ. Ngoài khung giờ sẽ được lưu thông khi đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn khí thải.

Cấm xe ô tô dùng nhiên liệu hóa thạch không đạt mức khí thải 4 theo Quy chuẩn Việt Nam 85 năm 2025 (QCVN 85:2025/BNNMT) và những khung giờ được xác định.

Về chính sách ưu đãi và hỗ trợ tại các vùng phát thải thấp, ông Tấn cho biết sẽ được áp dụng theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Minh Tấn thông tin tại hội nghị.
Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Minh Tấn thông tin tại hội nghị.

Về đảm bảo giám sát và minh bạch về mặt công nghệ, Nghị quyết yêu cầu sẽ thiết lập hệ thống giám sát phương tiện và quản lý chất lượng không khí. Tăng cường các hệ thống camera giám sát và tích hợp với hệ thống trí tuệ nhân tạo.

Kết hợp kết nối cơ sở dữ liệu của cơ quan đăng kiểm, cơ quan thuế với cơ quan công an. Ứng dụng công nghệ ETC và mã QR trong công tác kiểm soát. Thiết lập các đường dây nóng để tiếp nhận các phản ánh qua VNID và app Hà Nội.

ĐỀ ÁN VÙNG PHÁT THẢI THẤP SẼ ĐƯỢC LẤY Ý KIẾN RỘNG RÃI TỪ NGƯỜI DÂN

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, cho biết từ ngày 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp tại khu vực vành đai 1. Đây được xem là một trong những bước đi đầu tiên để dần cải thiện chất lượng không khí.

Để chuẩn bị cho việc triển khai mô hình này, Sở Nông nghiệp và Môi trường đang phối hợp với Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân các phường trong khu vực vành đai 1 để xây dựng Đề án vùng phát thải thấp.

Đề án này sẽ được lấy ý kiến rộng rãi của người dân, các cơ quan, tổ chức có liên quan, các nhà khoa học trước khi trình Hội đồng nhân dân thành phố trong quý 1/2026.

Các đơn vị đang rà soát hiện trạng đồng thời đánh giá và nghiên cứu các giải pháp cho phù hợp với điều kiện thực tế của từng tuyến đường để đề xuất các giải pháp như cấm mô tô, xe gắn máy không đáp ứng tiêu chuẩn khí thải 4 theo quy định.

Cấm trong những khung giờ trong giai đoạn làm thí điểm và lựa chọn khu vực đó có không gian đi bộ, khu vực bảo vệ môi trường nghiêm ngặt như khu di sản văn hóa thế giới, khu di tích quốc gia đặc biệt, nơi đã được hình thành nền tảng về giao thông và du lịch.

Đồng thời lựa chọn một số tuyến đường có khả năng liên thông giữa các phường, bảo đảm kết nối giao thông đồng bộ, đảm bảo thuận tiện cho tổ chức giao thông và kiểm soát phương tiện trong vùng khí thải đạt tiêu chuẩn.

Tổ chức rà soát và khảo sát hiện trạng, lên phương án lắp đặt các trạm sạc pin cho xe điện đảm bảo tiêu chuẩn và tăng cường các điểm cho thuê xe đạp, xe đạp điện, các phương tiện giao thông sử dụng điện. Lên phương án lắp đặt và đầu tư các mạng lưới quan trắc chất lượng không khí để đánh giá hiệu quả ở trong vùng phát thải thấp.

Sở Xây dựng đang tiến hành dự thảo và sẽ trình Hội đồng nhân dân thành phố ban hành về Nghị quyết về chính sách, biện pháp hỗ trợ chuyển đổi phương tiện giao thông sử dụng nhiên liệu sạch trên địa bàn thành phố Hà Nội và dự kiến sẽ trình vào kỳ họp đầu năm 2026.

Ông Tấn nhấn mạnh: những việc làm trên với mục tiêu tổ chức thí điểm một cách cẩn trọng, để tìm ra các giải pháp cho khu vực trung tâm của thành phố Hà Nội. Dự kiến, Đề án sẽ được Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội xem xét và thông qua vào quý 1/2026; các cơ quan liên quan sẽ tổ chức xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện.

Hành động quốc gia về làm mát, hướng tới phát thải ròng bằng “0”

09:03, 25/06/2025

Hành động quốc gia về làm mát, hướng tới phát thải ròng bằng “0”

Năng lượng xanh: “Chìa khóa” giảm phát thải và xây dựng thành phố sạch

10:08, 08/11/2025

Năng lượng xanh: “Chìa khóa” giảm phát thải và xây dựng thành phố sạch

Phát triển các vật liệu mới cho pin mặt trời hướng tăng trưởng xanh, phát thải thấp

18:54, 04/12/2024

Phát triển các vật liệu mới cho pin mặt trời hướng tăng trưởng xanh, phát thải thấp

Từ khóa:

chất lượng không khí Hà Nội chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện công nghệ giám sát môi trường hạ tầng giao thông sạch khí thải phương tiện giao thông năng lượng xanh Nghị quyết số 57/2025/NQ-HĐND thí điểm vùng phát thải thấp vùng phát thải thấp Hà Nội

Đọc thêm

Cuộc thi toàn quốc về UAV đầu tiên đã tìm ra nhà vô địch

Cuộc thi toàn quốc về UAV đầu tiên đã tìm ra nhà vô địch

Kết quả chung cuộc, đội SKYVISION giành ngôi vô địch UAV Cup PV GAS 2025. Đội BK – IAV giành vị trí á quân, LH – TDH đạt hạng ba...

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 49-2025

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 49-2025

Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 49-2025 phát hành ngày 08/12/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...

Petrovietnam - Hình mẫu doanh nghiệp quốc gia trong hành trình phát triển đất nước

Petrovietnam - Hình mẫu doanh nghiệp quốc gia trong hành trình phát triển đất nước

“Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đã khắc họa hình mẫu doanh nghiệp Nhà nước hoạt động hiệu quả, minh bạch, sức cạnh tranh cao”, là nhận định của các chuyên gia có mặt tại Tọa đàm “Petrovietnam trong hành trình phát triển cùng đất nước”, do Tạp chí Năng lượng Mới/PetroTimes tổ chức ngày 6/12.

Ước tính có 20/34 địa phương đạt tốc độ tăng trưởng năm 2025 từ 8% trở lên

Ước tính có 20/34 địa phương đạt tốc độ tăng trưởng năm 2025 từ 8% trở lên

Tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục xu hướng tích cực. Tăng trưởng kinh tế ở nhiều địa phương khởi sắc, ước tính có 20/34 địa phương đạt tốc độ tăng trưởng năm 2025 từ 8% trở lên.

Hà Nội “nước rút” chuyển đổi phương thức quản lý thuế hộ kinh doanh, hướng đến kê khai từ 2026

Hà Nội “nước rút” chuyển đổi phương thức quản lý thuế hộ kinh doanh, hướng đến kê khai từ 2026

Với mục tiêu nâng cao hiệu quả quản lý, giảm thủ tục hành chính và tạo điều kiện thuận lợi cho hộ kinh doanh phát triển, Thuế thành phố Hà Nội đang triển khai giai đoạn "nước rút" để chuyển đổi phương thức quản lý thuế từ khoán sang kê khai đối với hộ cá nhân kinh doanh, dự kiến áp dụng chính thức từ ngày 01/01/2026...

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Chuyển đổi xanh: Xu hướng tất yếu trong logistics

eMagazine

Chuyển đổi xanh: Xu hướng tất yếu trong logistics

Thị trường bán dẫn toàn cầu qua một biểu đồ

Thế giới

Thị trường bán dẫn toàn cầu qua một biểu đồ

An toàn hồ đập: Chuyển từ ứng phó thủ công sang quản trị thông minh

eMagazine

An toàn hồ đập: Chuyển từ ứng phó thủ công sang quản trị thông minh

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Huế triển khai “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng lại nhà cho dân vùng lũ

Dân sinh

2

Nghệ An "thúc" tiến độ xây dựng các khu tái định cư dự án đường sắt tốc độ cao

Đầu tư

3

Chấp thuận nhà đầu tư đề xuất dự án cầu Long Hưng nối Đồng Nai - TP.Hồ Chí Minh

Đầu tư

4

Hơn 34.000 lao động Quảng Trị có việc làm mới

Nhân lực

5

Lỗ 70 tỷ USD, Meta quyết không khai tử công nghệ metaverse

Kinh tế số

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy