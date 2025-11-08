Năng lượng xanh: “Chìa khóa” giảm phát thải và xây dựng thành phố sạch

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Trong bối cảnh toàn cầu đang đối mặt với những thách thức nghiêm trọng về biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường, việc phát triển năng lượng xanh đã trở thành một xu thế tất yếu và là trách nhiệm chung của các quốc gia. Tại Việt Nam, năng lượng xanh không chỉ là một hướng đi chiến lược để giảm phát thải khí nhà kính mà còn là chìa khóa để bảo đảm an ninh năng lượng và phát triển đô thị bền vững...
Diễn đàn “Năng lượng xanh - Thành phố sạch” do Cục Môi trường và Cục Biến đổi khí hậu (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Báo Nông nghiệp và Môi trường, tổ chức ngày 7/11/2025 đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chuyển dịch năng lượng sạch trong bối cảnh hiện nay.
NHIỆM VỤ CẤP THIẾT CHO MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA VIỆT NAM
Phát biểu khai mạc diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Công Thành cho biết trong bối cảnh toàn cầu đang đối mặt với những thách thức to lớn về biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, suy giảm tài nguyên và mất cân bằng sinh thái, việc lựa chọn con đường phát triển xanh và chuyển dịch năng lượng sạch đã trở thành xu thế của các quốc gia trên thế giới.
Việt Nam đã ban hành nhiều chính sách lớn nhằm thúc đẩy phát triển năng lượng xanh, tiêu biểu như Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu với mục tiêu đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. Những chính sách này không chỉ thể hiện quyết tâm chính trị mạnh mẽ của Việt Nam trong việc kiểm soát ô nhiễm mà còn là nền tảng để hướng tới một nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và kinh tế carbon thấp.
Thứ trưởng Lê Công Thành nhấn mạnh: "Phát triển năng lượng xanh chính là chìa khóa để thực hiện của mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính, bảo đảm an ninh năng lượng, góp phần quan trọng vào quá trình chuyển đổi năng lượng của Việt Nam đi nhanh hơn, xa hơn và bền vững hơn. Việc sử dụng năng lượng sạch, nhiên liệu sạch và giao thông xanh không còn là xu hướng tương lai, mà là nhiệm vụ của hiện tại".
Diễn đàn đã thảo luận nhiều nội dung thiết thực như phát triển hệ sinh thái năng lượng sạch, khuyến khích sử dụng nhiên liệu đạt chuẩn, tăng cường ứng dụng công nghệ xanh trong giao thông, xây dựng và quản lý đô thị. Các đại biểu cũng đề xuất các cơ chế chính sách nhằm thúc đẩy chuyển đổi năng lượng xanh, góp phần thực hiện cam kết Net Zero 2050 của Việt Nam.
Ông Trương Mạnh Tuấn, Phó trưởng Phòng Quản lý chất lượng môi trường, đã chỉ ra rằng ô nhiễm không khí có tính quy luật theo mùa và tập trung chủ yếu tại các điểm có mật độ giao thông cao. Nguyên nhân chính gây ô nhiễm môi trường không khí đến từ các hoạt động giao thông, xây dựng, công nghiệp...
Từ góc độ quản lý ngành năng lượng, ông Trần Hoài Trang, Phó Cục trưởng Cục Điện lực (Bộ Công Thương), cho biết Việt Nam đặt mục tiêu giảm phát thải ròng về "0" vào năm 2050. Theo Quy hoạch điện 8, đến năm 2030, năng lượng tái tạo dự kiến chiếm 28-36% tổng sản lượng điện, và tăng lên 74-75% vào năm 2050. Quy hoạch cũng hướng tới xây dựng lưới điện thông minh, tích hợp hiệu quả các nguồn năng lượng tái tạo quy mô lớn, đồng thời phát triển mạnh các loại hình điện gió, điện mặt trời, điện sinh khối, điện từ rác thải, hydrogen và amoniac xanh.
Ngành Dầu khí Việt Nam cũng đang tái cấu trúc mạnh mẽ, chuyển hướng sang đầu tư công nghệ năng lượng sạch, phát triển nhiên liệu chuyển tiếp như LNG, CNG, nghiên cứu và phát triển nhiên liệu sinh học, hydro xanh, công nghệ thu hồi và lưu trữ carbon. Hội Dầu khí Việt Nam đề xuất hình thành chuỗi cung ứng nhiên liệu sạch cho đô thị theo mô hình hợp tác công - tư, đồng thời đẩy mạnh hợp tác quốc tế và truyền thông xã hội để lan tỏa tinh thần tiêu dùng năng lượng xanh trong cộng đồng.
Với quyết tâm chính trị cao, sự đồng hành của doanh nghiệp, nhà khoa học và toàn xã hội, Việt Nam đang trên con đường xây dựng những đô thị thực sự xanh, sạch, đáng sống. Năng lượng xanh không chỉ là chìa khóa mở ra cánh cửa phát triển bền vững mà còn là động lực nâng cao chất lượng sống và năng lực cạnh tranh của đô thị.
