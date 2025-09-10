Thị giá hơn 40.000 đồng, NLG lên kế hoạch bán hơn 100 triệu cổ phiếu giá 25.000 đồng

Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long (mã NLG-HOSE) công bố Nghị quyết HĐQT thông qua việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung liên quan đến phát hành chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

Theo đó, Nam Long dự kiến chào bán 100.119.579 cổ phiếu, tương đương 26% lượng cổ phiếu đang lưu hành. Tỷ lệ thực hiện quyền 100:26, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được quyền mua 26 cổ phiếu mới.

Giá chào bán 25.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn 40% so với mức giá kết phiên 9/9 của cổ phiếu NLG. Ước tính, Nam Long sẽ thu về gần 2.503 tỷ đồng từ đợt chào bán, số vốn thu về dự kiến được phân bổ như sau:

Đầu tư vào công ty chủ lực của Tập đoàn trong quý 4/2025 với số tiền dự kiến gần 266 tỷ đồng với tỷ lệ sử dụng vốn trên tổng số tiền thu được từ đợt chào bán này thay đổi từ 10% lên 10,63%;

Đầu tư và Dự án do công ty sở hữu trực tiếp hoặc Dự án sở hữu bởi công ty con/liên danh trong quý 4/2025 với số tiền dự kiến 1.597 tỷ đồng với tỷ lệ sử dụng vốn trên tổng số tiền thu được từ đợt chào bán này thay đổi từ 64% xuống 63,80%;

Thanh toán các khoản vay và nghĩa vụ khác trong quý 3-4/2025 với số tiền dự kiến 640 tỷ đồng với tỷ lệ sử dụng vốn trên tổng số tiền thu được từ đợt chào bán này thay đổi từ 26% xuống 25,57%;

Cổ phiếu phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2025 sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng và công ty thực hiện công bố thông tin theo quy định pháp luật.

Nếu hoàn tất đợt chào bán, Nam Long sẽ tăng vốn điều lệ lên mức gần 4.852 tỷ đồng.

Trước đó, VCSC đã tham dự cuộc họp gặp gỡ nhà đầu tư của NLG vào ngày 26/08, tập trung chủ yếu vào kế hoạch bán hàng trong nửa cuối năm 2025 và các động lực thúc đẩy lợi nhuận. Nhìn chung, VCSC nhận thấy không có thay đổi nào đáng kể so với Báo cáo Cập nhật ngày 14/08 đối với dự báo năm 2025 cho NLG của VCSC.

Cụ thể: Tổng doanh số bán hàng từ đầu năm 2025: Doanh số bán hàng sơ bộ của NLG trong 7 tháng đầu năm 2025 đạt khoảng 3,6 nghìn tỷ đồng, so với 3,3 nghìn tỷ đồng (+24% so với cùng kỳ năm trước) trong 6 tháng đầu năm 2025.

Trong tháng 7, công ty đã mở bán dự án An Zen Residences (Hải Phòng; 887 căn hộ Ehome), và trong tháng 8, mở bán phân khu thấp tầng mới tại Mizuki Park (TP. HCM, tổng 24 căn thấp tầng), cùng với giai đoạn tiếp theo của dự án Cần Thơ.

Về kế hoạch bán hàng cho thời gian còn lại của năm 2025: Các giai đoạn mới tại Southgate (Long An) – The Pearl (thấp tầng; đã nhận được giấy phép bán hàng) và Solaria Rise (cao tầng; đang thi công móng) dự kiến mở bán trong tháng 9.

- Dự án mới Paragon (Đồng Nai, Nhơn Trạch, thấp tầng; đã nhận được giấy phép xây dựng hạ tầng) dự kiến trong tháng 11.

- Các giai đoạn mới tại Izumi City (Đồng Nai, Biên Hòa) – Canaria (thấp tầng); và Mizuki Park (cao tầng; đang thi công móng) dự kiến trong tháng 12 và tiếp tục bán hàng tại dự án Cần Thơ.

Ban lãnh đạo cho biết duy trì mục tiêu doanh số bán hàng năm 2025 sẽ đạt 14,6 nghìn tỷ đồng (gấp 2,8 lần so với cùng kỳ năm trước), như đã công bố tại ĐHCĐ tháng 4/2025.

VCSC hiện dự báo doanh số bán hàng của NLG sẽ tăng 40% so với cùng kỳ năm trước trong năm 2025, đạt 7,3 nghìn tỷ đồng và sẽ tăng 32% so với cùng kỳ năm trước trong năm 2026, đạt 9,6 nghìn tỷ đồng. Dự báo doanh số bán hàng năm 2025 của VCSC thấp hơn mục tiêu của công ty, chủ yếu do VCSC kỳ vọng Southgate (cao tầng), Mizuki Park (cao tầng), và Paragon sẽ đóng góp doanh số bán hàng từ năm 2026.

Về kế hoạch lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số trong nửa cuối năm 2025: được thúc đẩy bởi giao dịch bán 15% cổ phần tại Izumi City và lượng bàn giao bất động sản theo kế hoạch, phù hợp với kỳ vọng của chúng tôi. VCSC dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số năm 2025 sẽ đạt 696 tỷ đồng (+34% so với cùng kỳ năm trước), trong đó nửa cuối năm chủ yếu được hỗ trợ bởi giao dịch bán cổ phần của Izumi City (ước tính lợi nhuận sau thuế của VCSC đạt 319 tỷ đồng, chiếm 46% dự phóng lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số năm 2025) và lượng bàn giao tại Southgate.

Về kế hoạch phát hành quyền mua: NLG đã nộp hồ sơ về kế hoạch phát hành quyền mua (26% lượng cổ phiếu hiện hữu với giá phát hành 25.000 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị đạt 2,5 nghìn tỷ đồng) lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vào tháng 7/2025. Công ty kỳ vọng sẽ được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phê duyệt vào tháng 9, với ngày chốt đăng ký cuối cùng dự kiến rơi vào tháng 10/2025. Nguồn vốn thu được dự kiến được đăng ký sử dụng để góp vốn vào Nam Long Land và Nam Long Commercial, bổ sung vốn cho các dự án hiện hữu và trả nợ vay.

VCSC đã thực hiện phân tích độ nhạy đối với giá mục tiêu và dự báo tăng trưởng EPS liên quan đến kế hoạch phát hành quyền mua, giả định được đăng ký mua đầy đủ và các yếu tố khác không thay đổi và VCSC hiện duy trì khuyến nghị "mua" đối với NLG với giá mục tiêu là 58.600 đồng/cổ phiếu.