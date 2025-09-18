Thị trường bán lẻ Hà Nội ổn định giữa bối cảnh phân hóa

Nửa đầu năm 2025, thị trường bán lẻ Hà Nội vẫn duy trì ổn định với tỷ lệ lấp đầy đạt 86% và giá thuê trung bình tầng trệt tăng lên 1,3 triệu VNĐ/m2/tháng. Hoạt động cho thuê chủ yếu tập trung vào ngành ẩm thực và cửa hàng tiện lợi. Tuy nhiên, thị trường đang thể hiện sự phân hóa, khi bán lẻ ngày càng được chủ đầu tư tiếp cận theo hướng vận hành chủ động, thay vì khoản đầu tư thụ động…

Báo cáo thị trường bất động sản quý 2/2025 của Savills cho thấy phân khúc bán lẻ tại Hà Nội đang ghi nhận nhiều chuyển biến đáng chú ý. Những thay đổi này không chỉ về vị trí địa lý mà còn ở tư duy phát triển và mô hình vận hành.

Thay vì tập trung quanh khu vực trung tâm truyền thống, nhu cầu bán lẻ đang dần dịch chuyển ra khu vực ngoài trung tâm. Cùng lúc, các nhà phát triển cũng bước vào cuộc đua tái định hình không gian trải nghiệm mua sắm hiện đại và toàn diện hơn.

TRIỂN VỌNG NGUỒN CUNG DỒI DÀO Ở KHU VỰC NGOÀI TRUNG TÂM

Theo Savills, trong khi nguồn cung bán lẻ tại khu vực trung tâm tiếp tục giữ tỷ lệ trống thấp và nguồn cung mới hạn chế chỉ với 4.800m2 sàn cho thuê thuần vào ba năm tới, thì khu vực ngoài trung tâm đang ghi nhận triển vọng nguồn cung dồi dào đi kèm sự đa dạng về mô hình bán lẻ. Dự kiến, khoảng 172.000 m2 không gian bán lẻ mới sẽ hoàn thành trước năm 2027, góp phần đáng kể vào nguồn cung mới của toàn thị trường Hà Nội.

Một trong những điểm nóng được chú ý hiện nay là khu vực phía Tây Hà Nội, nơi ghi nhận sự xuất hiện của các dự án thương mại - giải trí quy mô lớn. Sự phát triển này không chỉ tạo sức hút đối với các nhà đầu tư và thương hiệu bán lẻ, mà còn góp phần định hình xu hướng không gian mua sắm hiện đại tại Thủ đô.

Mục tiêu hướng tới là kiến tạo một “điểm đến sôi động”, có thể sánh ngang với khu phố cổ Hà Nội – biểu tượng lâu đời về sức hút thương mại và du lịch. Các quần thể bán lẻ này vừa phục vụ cư dân trong khu vực, vừa thu hút khách từ những địa phương khác, mở ra tiềm năng dài hạn hấp dẫn cho nhà bán lẻ nhờ lưu lượng khách ổn định và hệ sinh thái dịch vụ toàn diện.

Còn phía Đông Hà Nội lại đang dần trở thành cực tăng trưởng mới nhờ hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm như: cầu Tứ Liên và đường Vành đai 4. Những công trình này không chỉ cải thiện khả năng kết nối mà còn hỗ trợ trực tiếp cho các tổ hợp bán lẻ mới như Vincom Mega Mall Ocean Park và Vinhomes Global Gates. Mặt khác, sự gia tăng dân số tại các đại đô thị phía Đông cũng kéo theo nhu cầu mua sắm, giải trí tăng cao. Đây là cơ hội để nhà phát triển định hình mô hình khu thương mại tích hợp đầy đủ dịch vụ, quy mô lớn, lượng khách ổn định và triển vọng dài hạn hấp dẫn.

TIẾP TỤC ĐỔI MỚI THEO NHU CẦU THỰC

Báo cáo của Savills tiếp tục cho thấy thị trường bán lẻ Hà Nội vẫn giữ ổn định trong nửa đầu năm 2025. Tỷ lệ lấp đầy đạt 86%, giá thuê trung bình tầng trệt tăng lên 1,3 triệu VNĐ/m2/tháng.

Hoạt động cho thuê chủ yếu được thúc đẩy bởi nhóm ngành ẩm thực (F&B) và cửa hàng tiện lợi, với sự xuất hiện của các thương hiệu mới như Oh!Some và 7-Eleven, cùng việc mở rộng của một số chuỗi thương hiệu như Muji hay Starbucks.

Ông Matthew Powell, Giám đốc Savills Hà Nội nhận định phân khúc bán lẻ tại Hà Nội quý 2/2025 ghi nhận hoạt động ổn định, tuy nhiên đang có sự phân hoá rõ nét. Điểm quan trọng là bán lẻ không còn được xem như một khoản đầu tư thụ động mà ngày càng được chủ đầu tư tiếp cận theo hướng tài sản vận hành. Do vậy, cần có chiến lược quản lý chủ động, vốn đầu tư để làm mới và cải tiến dựa trên hiểu biết về hành vi khách hàng, cùng hoạt động quảng bá tập trung để định vị chính xác tập khách hàng.

Song song đó, với tốc độ đô thị hóa nhanh và thu nhập người dân ngày càng cải thiện, Hà Nội tiếp tục là điểm đến hấp dẫn của đầu tư bán lẻ. Thói quen tiêu dùng cũng đang dịch chuyển theo hướng đòi hỏi dịch vụ cao cấp, tiện nghi và trải nghiệm toàn diện, khiến nhà phát triển buộc phải nâng cấp sản phẩm và chiến lược vận hành.

Dự báo thời gian tới, thị trường sẽ đón nhận nguồn cung bán lẻ mới từ nhiều chủ đầu tư quốc tế uy tín. Đặc biệt, nhờ kinh nghiệm toàn cầu và năng lực vận hành chuyên nghiệp, các dự án này được kỳ vọng phát triển thành những quần thể bán lẻ quy mô lớn, trở thành “trung tâm” hấp dẫn cho cả khách hàng lẫn nhà bán lẻ.

Theo đó, “bài toán cho chủ đầu tư vào thời gian tới không dừng lại ở quy mô hay thương hiệu, mà còn gắn với khả năng quản trị hiệu quả, vận hành chuyên sâu và liên tục đổi mới theo nhu cầu thị trường. Thực tế cho thấy tại Hà Nội đã có nhiều trung tâm thương mại thành công vượt trội, nhưng cũng không ít dự án hoạt động kém hiệu quả, tỷ lệ lấp đầy thấp, lượng khách thưa vắng.

Điều này đòi hỏi sự tái cấu trúc quyết liệt, định hướng rõ ràng và sự tham gia từ các đơn vị vận hành chuyên nghiệp để đảm bảo hiệu quả đầu tư và phát triển bền vững”, đại diện Savills chia sẻ.