Thị trường bán lẻ Hà Nội ổn định giữa bối cảnh phân hóa

Báo cáo thị trường bất động sản quý
2/2025 của Savills cho thấy phân khúc bán lẻ tại Hà Nội đang ghi nhận nhiều
chuyển biến đáng chú ý. Những thay đổi này không chỉ về vị trí địa lý mà còn ở
tư duy phát triển và mô hình vận hành.
Thay vì tập trung quanh khu vực trung
tâm truyền thống, nhu cầu bán lẻ đang dần dịch chuyển ra khu vực ngoài trung
tâm. Cùng lúc, các nhà phát triển cũng bước vào cuộc đua tái định hình không
gian trải nghiệm mua sắm hiện đại và toàn diện hơn.
TRIỂN VỌNG NGUỒN CUNG DỒI DÀO Ở KHU VỰC NGOÀI TRUNG TÂM
Theo Savills, trong khi nguồn
cung bán lẻ tại khu vực trung tâm tiếp tục giữ tỷ lệ trống thấp và nguồn cung mới
hạn chế chỉ với 4.800m2 sàn cho thuê thuần vào ba năm tới, thì khu vực ngoài trung tâm đang
ghi nhận triển vọng nguồn cung dồi dào đi kèm sự đa dạng về mô hình bán lẻ. Dự
kiến, khoảng 172.000 m2 không gian bán lẻ mới sẽ hoàn thành trước năm 2027, góp
phần đáng kể vào nguồn cung mới của toàn thị trường Hà Nội.
Một trong những điểm nóng được
chú ý hiện nay là khu vực phía Tây Hà Nội, nơi ghi nhận sự xuất hiện của các dự
án thương mại - giải trí quy mô lớn. Sự phát triển này không chỉ tạo sức hút đối
với các nhà đầu tư và thương hiệu bán lẻ, mà còn góp phần định hình xu hướng
không gian mua sắm hiện đại tại Thủ đô.
Mục tiêu hướng tới là kiến tạo một
“điểm đến sôi động”, có thể sánh ngang với khu phố cổ Hà Nội – biểu tượng lâu đời
về sức hút thương mại và du lịch. Các quần thể bán lẻ này vừa phục vụ cư dân
trong khu vực, vừa thu hút khách từ những địa phương khác, mở ra tiềm năng dài
hạn hấp dẫn cho nhà bán lẻ nhờ lưu lượng khách ổn định và hệ sinh thái dịch vụ
toàn diện.
Còn phía Đông Hà Nội lại đang dần
trở thành cực tăng trưởng mới nhờ hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm như: cầu Tứ
Liên và đường Vành đai 4. Những công trình này không chỉ cải thiện khả năng kết
nối mà còn hỗ trợ trực tiếp cho các tổ hợp bán lẻ mới như Vincom Mega Mall
Ocean Park và Vinhomes Global Gates. Mặt khác, sự gia tăng dân số tại các đại
đô thị phía Đông cũng kéo theo nhu cầu mua sắm, giải trí tăng cao. Đây là
cơ hội để nhà phát triển định hình mô hình khu thương mại tích hợp đầy đủ dịch
vụ, quy mô lớn, lượng khách ổn định và triển vọng dài hạn hấp dẫn.
TIẾP TỤC ĐỔI MỚI THEO NHU CẦU THỰC
Báo cáo của Savills tiếp tục cho
thấy thị trường bán lẻ Hà Nội vẫn giữ ổn định trong nửa đầu năm 2025. Tỷ lệ lấp
đầy đạt 86%, giá thuê trung bình tầng trệt tăng lên 1,3 triệu
VNĐ/m2/tháng.
Hoạt động cho thuê chủ yếu được
thúc đẩy bởi nhóm ngành ẩm thực (F&B) và cửa hàng tiện lợi, với sự xuất hiện
của các thương hiệu mới như Oh!Some và 7-Eleven, cùng việc mở rộng của một số chuỗi
thương hiệu như Muji hay Starbucks.
Ông Matthew Powell, Giám đốc
Savills Hà Nội nhận định phân khúc bán lẻ tại Hà Nội quý 2/2025 ghi nhận hoạt động
ổn định, tuy nhiên đang có sự phân hoá rõ nét. Điểm quan trọng là bán lẻ không
còn được xem như một khoản đầu tư thụ động mà ngày càng được chủ đầu tư tiếp cận
theo hướng tài sản vận hành. Do vậy, cần có chiến lược quản lý chủ động, vốn đầu
tư để làm mới và cải tiến dựa trên hiểu biết về hành vi khách hàng, cùng hoạt động
quảng bá tập trung để định vị chính xác tập khách hàng.
Song song đó, với tốc độ đô thị
hóa nhanh và thu nhập người dân ngày càng cải thiện, Hà Nội tiếp tục là điểm đến
hấp dẫn của đầu tư bán lẻ. Thói quen tiêu dùng cũng đang dịch chuyển theo hướng
đòi hỏi dịch vụ cao cấp, tiện nghi và trải nghiệm toàn diện, khiến nhà phát triển
buộc phải nâng cấp sản phẩm và chiến lược vận hành.
Dự báo thời gian tới, thị trường
sẽ đón nhận nguồn cung bán lẻ mới từ nhiều chủ đầu tư quốc tế uy tín. Đặc biệt,
nhờ kinh nghiệm toàn cầu và năng lực vận hành chuyên nghiệp, các dự án này được
kỳ vọng phát triển thành những quần thể bán lẻ quy mô lớn, trở thành “trung tâm”
hấp dẫn cho cả khách hàng lẫn nhà bán lẻ.
Theo đó, “bài toán cho chủ đầu tư
vào thời gian tới không dừng lại ở quy mô hay thương hiệu, mà còn gắn với khả
năng quản trị hiệu quả, vận hành chuyên sâu và liên tục đổi mới theo nhu cầu thị
trường. Thực tế cho thấy tại Hà Nội đã có nhiều trung tâm thương mại thành
công vượt trội, nhưng cũng không ít dự án hoạt động kém hiệu quả, tỷ lệ lấp đầy
thấp, lượng khách thưa vắng.
Điều này đòi hỏi sự tái cấu trúc quyết liệt, định
hướng rõ ràng và sự tham gia từ các đơn vị vận hành chuyên nghiệp để đảm bảo hiệu
quả đầu tư và phát triển bền vững”, đại diện Savills chia sẻ.