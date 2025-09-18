Thứ Năm, 18/09/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Bất động sản

Thị trường bán lẻ Hà Nội ổn định giữa bối cảnh phân hóa

Hoàng Bách

18/09/2025, 14:06

Nửa đầu năm 2025, thị trường bán lẻ Hà Nội vẫn duy trì ổn định với tỷ lệ lấp đầy đạt 86% và giá thuê trung bình tầng trệt tăng lên 1,3 triệu VNĐ/m2/tháng. Hoạt động cho thuê chủ yếu tập trung vào ngành ẩm thực và cửa hàng tiện lợi. Tuy nhiên, thị trường đang thể hiện sự phân hóa, khi bán lẻ ngày càng được chủ đầu tư tiếp cận theo hướng vận hành chủ động, thay vì khoản đầu tư thụ động…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Báo cáo thị trường bất động sản quý 2/2025 của Savills cho thấy phân khúc bán lẻ tại Hà Nội đang ghi nhận nhiều chuyển biến đáng chú ý. Những thay đổi này không chỉ về vị trí địa lý mà còn ở tư duy phát triển và mô hình vận hành.

Thay vì tập trung quanh khu vực trung tâm truyền thống, nhu cầu bán lẻ đang dần dịch chuyển ra khu vực ngoài trung tâm. Cùng lúc, các nhà phát triển cũng bước vào cuộc đua tái định hình không gian trải nghiệm mua sắm hiện đại và toàn diện hơn.

TRIỂN VỌNG NGUỒN CUNG DỒI DÀO Ở KHU VỰC NGOÀI TRUNG TÂM

Theo Savills, trong khi nguồn cung bán lẻ tại khu vực trung tâm tiếp tục giữ tỷ lệ trống thấp và nguồn cung mới hạn chế chỉ với 4.800m2 sàn cho thuê thuần vào ba năm tới, thì khu vực ngoài trung tâm đang ghi nhận triển vọng nguồn cung dồi dào đi kèm sự đa dạng về mô hình bán lẻ. Dự kiến, khoảng 172.000 m2 không gian bán lẻ mới sẽ hoàn thành trước năm 2027, góp phần đáng kể vào nguồn cung mới của toàn thị trường Hà Nội.

Một trong những điểm nóng được chú ý hiện nay là khu vực phía Tây Hà Nội, nơi ghi nhận sự xuất hiện của các dự án thương mại - giải trí quy mô lớn. Sự phát triển này không chỉ tạo sức hút đối với các nhà đầu tư và thương hiệu bán lẻ, mà còn góp phần định hình xu hướng không gian mua sắm hiện đại tại Thủ đô.

Mục tiêu hướng tới là kiến tạo một “điểm đến sôi động”, có thể sánh ngang với khu phố cổ Hà Nội – biểu tượng lâu đời về sức hút thương mại và du lịch. Các quần thể bán lẻ này vừa phục vụ cư dân trong khu vực, vừa thu hút khách từ những địa phương khác, mở ra tiềm năng dài hạn hấp dẫn cho nhà bán lẻ nhờ lưu lượng khách ổn định và hệ sinh thái dịch vụ toàn diện.

Còn phía Đông Hà Nội lại đang dần trở thành cực tăng trưởng mới nhờ hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm như: cầu Tứ Liên và đường Vành đai 4. Những công trình này không chỉ cải thiện khả năng kết nối mà còn hỗ trợ trực tiếp cho các tổ hợp bán lẻ mới như Vincom Mega Mall Ocean Park và Vinhomes Global Gates. Mặt khác, sự gia tăng dân số tại các đại đô thị phía Đông cũng kéo theo nhu cầu mua sắm, giải trí tăng cao. Đây là cơ hội để nhà phát triển định hình mô hình khu thương mại tích hợp đầy đủ dịch vụ, quy mô lớn, lượng khách ổn định và triển vọng dài hạn hấp dẫn.

TIẾP TỤC ĐỔI MỚI THEO NHU CẦU THỰC

Báo cáo của Savills tiếp tục cho thấy thị trường bán lẻ Hà Nội vẫn giữ ổn định trong nửa đầu năm 2025. Tỷ lệ lấp đầy đạt 86%, giá thuê trung bình tầng trệt tăng lên 1,3 triệu VNĐ/m2/tháng. 

Hoạt động cho thuê chủ yếu được thúc đẩy bởi nhóm ngành ẩm thực (F&B) và cửa hàng tiện lợi, với sự xuất hiện của các thương hiệu mới như Oh!Some và 7-Eleven, cùng việc mở rộng của một số chuỗi thương hiệu như Muji hay Starbucks. 

Ông Matthew Powell, Giám đốc Savills Hà Nội nhận định phân khúc bán lẻ tại Hà Nội quý 2/2025 ghi nhận hoạt động ổn định, tuy nhiên đang có sự phân hoá rõ nét. Điểm quan trọng là bán lẻ không còn được xem như một khoản đầu tư thụ động mà ngày càng được chủ đầu tư tiếp cận theo hướng tài sản vận hành. Do vậy, cần có chiến lược quản lý chủ động, vốn đầu tư để làm mới và cải tiến dựa trên hiểu biết về hành vi khách hàng, cùng hoạt động quảng bá tập trung để định vị chính xác tập khách hàng.

Song song đó, với tốc độ đô thị hóa nhanh và thu nhập người dân ngày càng cải thiện, Hà Nội tiếp tục là điểm đến hấp dẫn của đầu tư bán lẻ. Thói quen tiêu dùng cũng đang dịch chuyển theo hướng đòi hỏi dịch vụ cao cấp, tiện nghi và trải nghiệm toàn diện, khiến nhà phát triển buộc phải nâng cấp sản phẩm và chiến lược vận hành.

Dự báo thời gian tới, thị trường sẽ đón nhận nguồn cung bán lẻ mới từ nhiều chủ đầu tư quốc tế uy tín. Đặc biệt, nhờ kinh nghiệm toàn cầu và năng lực vận hành chuyên nghiệp, các dự án này được kỳ vọng phát triển thành những quần thể bán lẻ quy mô lớn, trở thành “trung tâm” hấp dẫn cho cả khách hàng lẫn nhà bán lẻ.

Theo đó, “bài toán cho chủ đầu tư vào thời gian tới không dừng lại ở quy mô hay thương hiệu, mà còn gắn với khả năng quản trị hiệu quả, vận hành chuyên sâu và liên tục đổi mới theo nhu cầu thị trường. Thực tế cho thấy tại Hà Nội đã có nhiều trung tâm thương mại thành công vượt trội, nhưng cũng không ít dự án hoạt động kém hiệu quả, tỷ lệ lấp đầy thấp, lượng khách thưa vắng.

Điều này đòi hỏi sự tái cấu trúc quyết liệt, định hướng rõ ràng và sự tham gia từ các đơn vị vận hành chuyên nghiệp để đảm bảo hiệu quả đầu tư và phát triển bền vững”, đại diện Savills chia sẻ.

Mặt bằng bán lẻ rất khó bị thay thế

18:44, 14/03/2025

Mặt bằng bán lẻ rất khó bị thay thế

Thị trường bán lẻ phục hồi - Cơ hội cho nhà đầu tư kinh doanh Shop thương mại dịch vụ

15:44, 12/03/2025

Thị trường bán lẻ phục hồi - Cơ hội cho nhà đầu tư kinh doanh Shop thương mại dịch vụ

Xu hướng quốc tế sẽ mang lại bài học giá trị cho bất động sản bán lẻ Việt Nam

18:22, 28/02/2025

Xu hướng quốc tế sẽ mang lại bài học giá trị cho bất động sản bán lẻ Việt Nam

Từ khóa:

bất động sản thị trường bán lẻ hà nội Vneconomy

Đọc thêm

Thị trường nghỉ dưỡng Đà Nẵng ảm đạm cả nguồn cung lẫn giao dịch

Thị trường nghỉ dưỡng Đà Nẵng ảm đạm cả nguồn cung lẫn giao dịch

Tháng 8/2025, thị trường nghỉ dưỡng Đà Nẵng tiếp tục trầm lắng. Nguồn cung sơ cấp biệt thự nghỉ dưỡng giảm khoảng 8% so với cùng kỳ, trong khi nhà phố/shophouse không có nhiều biến động. Condotel cũng duy trì nguồn cung thấp và không ghi nhận giao dịch trong tháng, phản ánh rõ nét sự ảm đạm…

MIK Group: Khi câu chuyện kiến tạo giá trị cộng đồng chạm đến cảm xúc công chúng

MIK Group: Khi câu chuyện kiến tạo giá trị cộng đồng chạm đến cảm xúc công chúng

Triển lãm 80 năm Thành tựu đất nước khép lại với nhiều dấu ấn đặc biệt, không chỉ ở số lượng khách tham quan kỷ lục mà còn ở cách công chúng tìm thấy cảm xúc trong từng không gian trưng bày. Giữa hàng trăm gian hàng, câu chuyện từ một gian trưng bày bất động sản đã gợi mở góc nhìn mới về đô thị hóa hôm nay.

Giá rao bán đất và chung cư vẫn duy trì đà tăng

Giá rao bán đất và chung cư vẫn duy trì đà tăng

Hai năm qua, giá bất động sản trên cả nước vẫn giữ đà tăng ở hầu hết các loại hình. Trong đó, đất tăng 44% so với quý 1/2024, chung cư tăng 42%. Còn nhà riêng, đất dự án và nhà mặt phố tăng lần lượt 28%, 14% và 1% ở cùng giai đoạn…

Đô thị Việt Nam năm 2050: Thông minh, bền vững và đáng sống

Đô thị Việt Nam năm 2050: Thông minh, bền vững và đáng sống

Trong 25 năm tới, châu Á- Thái Bình Dương sẽ định hình tương lai đô thị toàn cầu. Việt Nam cần hành động chiến lược để đi đầu trong cuộc đua xây dựng đô thị thông minh, xanh và bao trùm...

Dragon Ocean Đồ Sơn - Lựa chọn cho các sự kiện lớn

Dragon Ocean Đồ Sơn - Lựa chọn cho các sự kiện lớn

Với hạ tầng đồng bộ, không gian rộng lớn và hệ sinh thái dịch vụ đa dạng, cao cấp, Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng – Dragon Ocean Đồ Sơn đang vươn mình trở thành tâm điểm vàng về tổ chức những sự kiện văn hoá, nghệ thuật, thể thao và giải trí quy mô lớn tại Miền Bắc.

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
Tiềm năng của AI trong giáo dục hiện đại

eMagazine

Tiềm năng của AI trong giáo dục hiện đại

10.000 USD mua được bao nhiêu kg vàng, bạc và nhôm?

Thế giới

10.000 USD mua được bao nhiêu kg vàng, bạc và nhôm?

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Nhà tắm hơi: Cơn sốt thượng lưu mới tại Trung Quốc

Tiêu & Dùng

2

Mỹ và EU bất đồng về cách trừng phạt Nga

Thế giới

3

Chung cư Hà Nội hay biệt thự biển - Lựa chọn nào tối ưu với mức đầu tư từ 9 tỷ đồng?

Bất động sản

4

Nhà đầu tư nước ngoài tìm cách bảo vệ tài sản Mỹ khỏi biến động tỷ giá USD

Thế giới

5

Tiềm năng y học cổ truyền Việt Nam trong giai đoạn mới

Sức khỏe

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy