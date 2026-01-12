Thứ Hai, 12/01/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

Trung Quốc chủ trương tăng cường kiểm soát xuất khẩu trong năm 2026

Đức Anh

12/01/2026, 09:43

Từ đầu tháng 1/2026, Bộ Thương mại Trung Quốc công bố các biện pháp siết chặt kiểm soát xuất khẩu với một số mặt hàng “lưỡng dụng” trong các trường hợp cụ thể...

Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters
Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters

Theo thông báo đăng trên website chính thức ngày Chủ nhật (11/1), sau Hội nghị Công tác Thương mại Toàn quốc, Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết cơ quan này xác định một loạt ưu tiên cho năm 2026 - năm mở đầu Kế hoạch 5 năm lần thứ 15 của Trung Quốc (2026-2030).

Trong các định hướng này, bộ nhấn mạnh mục tiêu củng cố khung pháp lý, nâng chất lượng kiểm soát xuất khẩu và tăng cường phòng ngừa rủi ro nhằm bảo vệ khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng và an ninh quốc gia.

Theo các nhà phân tích, việc Bắc Kinh đặt trọng tâm vào kiểm soát xuất khẩu phản ánh lo ngại ngày càng lớn về an ninh quốc gia, đồng thời nhằm bảo vệ các công nghệ then chốt và hàng hóa nhạy cảm trước nguy cơ chuyển giao trái phép. Cách tiếp cận này cũng phù hợp xu hướng toàn cầu về siết tuân thủ thương mại và quản trị rủi ro, trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị và các rủi ro đứt gãy chuỗi cung ứng tiếp tục gia tăng.

Từ đầu tháng 1/2026, Bộ Thương mại Trung Quốc công bố các biện pháp siết kiểm soát xuất khẩu với một số mặt hàng “lưỡng dụng” - có thể dùng cho cả mục đích dân sự lẫn quân sự - trong các trường hợp cụ thể. Đây là động thái cho thấy xu hướng tăng siết tuân thủ và củng cố năng lực thực thi mà cơ quan này liên tục nhấn mạnh trong thời gian gần đây.

Theo văn bản công bố ngày 6/1 của Bộ Thương mại, Bắc Kinh sẽ cấm xuất khẩu toàn bộ hàng “lưỡng dụng” sang Nhật Bản trong các trường hợp bên mua là đối tượng quân sự, hàng dùng cho mục đích quân sự hoặc các mục đích cuối cùng khác “góp phần nâng cao năng lực quân sự” của Nhật Bản. Lệnh cấm có hiệu lực ngay khi công bố.

Điểm đáng chú ý, Bộ Thương mại Trung Quốc cũng nêu rõ trách nhiệm pháp lý với hành vi chuyển tiếp hoặc tái xuất hàng hóa. Cụ thể, tổ chức và cá nhân ở bất kỳ quốc gia hoặc vùng lãnh thổ nào nếu chuyển giao hàng lưỡng dụng có xuất xứ Trung Quốc cho các bên tại Nhật Bản trái với quy định nói trên có thể bị xử lý.

Theo hãng tin Reuters, Trung Quốc có danh mục khoảng 1.100 mặt hàng lưỡng dụng thuộc diện kiểm soát xuất khẩu, nhưng Bắc Kinh hiện chưa thông báo rõ những nhóm nào sẽ bị tác động trong lệnh cấm nhắm vào Nhật Bản.

Trong các nhóm ưu tiên cho năm 2026, Bộ Thương mại Trung Quốc cũng nhấn mạnh nhiệm vụ kích cầu tiêu dùng nội địa. Cụ thể, cơ quan này định hướng triển khai các chương trình thúc đẩy tiêu dùng, xây dựng sáng kiến “Mua sắm tại Trung Quốc”, mở rộng tiêu dùng dịch vụ.

Đồng thời, cơ quan này cũng chú trọng việc tối ưu chương trình “đổi cũ lấy mới” đối với hàng tiêu dùng và phát triển các phân khúc tiêu dùng số, xanh, hướng tới sức khỏe.

Trong hoạt động đối ngoại, Bắc Kinh đặt trọng tâm vào đổi mới thương mại, thúc đẩy các sáng kiến xuất khẩu, nâng cấp thương mại hàng hóa và dịch vụ, phát triển thương mại số - thương mại xanh và khuyến khích xuất khẩu dịch vụ. Cùng với đó, Bộ Thương mại Trung Quốc tiếp tục triển khai sáng kiến “Đầu tư vào Trung Quốc”, mở cửa một số lĩnh vực dịch vụ và cải thiện cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Một trụ cột khác là nâng chất lượng các khu thương mại tự do và Cảng Thương mại Tự do Hải Nam, tổ chức các hội chợ trọng điểm nhằm hỗ trợ giao thương và thu hút đầu tư.

5 câu hỏi lớn về kinh tế Trung Quốc năm 2026

15:55, 07/01/2026

5 câu hỏi lớn về kinh tế Trung Quốc năm 2026

Hai mặt của nền kinh tế Trung Quốc năm 2025

09:14, 01/01/2026

Hai mặt của nền kinh tế Trung Quốc năm 2025

Chứng khoán Trung Quốc sắp hoàn tất năm tăng mạnh nhất từ 2017

14:41, 30/12/2025

Chứng khoán Trung Quốc sắp hoàn tất năm tăng mạnh nhất từ 2017

Từ khóa:

Bộ Thương mại Trung Quốc đầu tư vào trung quốc kiểm soát xuất khẩu Trung Quốc thế giới

Đọc thêm

Giá vàng tăng dữ dội sau tin Chủ tịch Fed bị điều tra hình sự

Giá vàng tăng dữ dội sau tin Chủ tịch Fed bị điều tra hình sự

Cơ quan công tố liên bang Mỹ đã mở một cuộc điều tra hình sự nhằm vào Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell...

Các Big Oil Mỹ dè chừng khi nói về đầu tư vào Venezuela

Các Big Oil Mỹ dè chừng khi nói về đầu tư vào Venezuela

CEO Darren Woods của Exxon Mobil nói với ông Trump rằng ngành dầu khí của Venezuela hiện ở trong tình trạng “không thể đầu tư được”...

Diễn biến giá vàng tuần này phụ thuộc vào báo cáo lạm phát Mỹ

Diễn biến giá vàng tuần này phụ thuộc vào báo cáo lạm phát Mỹ

Giá vàng tăng mạnh ngay khi vừa mở cửa phiên sáng nay (12/1) tại thị trường châu Á, tiến sát mức kỷ lục...

Dấu ấn kinh tế thế giới tuần 4-10/1/2026: Cú sốc Venezuela, giá đồng liên tiếp lập đỉnh mới

Dấu ấn kinh tế thế giới tuần 4-10/1/2026: Cú sốc Venezuela, giá đồng liên tiếp lập đỉnh mới

Tuần này, nhu cầu phòng ngừa rủi ro và tâm lý ham thích rủi ro đồng thời gia tăng trên thị trường tài chính toàn cầu, khi cả giá vàng và thị trường chứng khoán Mỹ cùng ghi nhận mức tăng mạnh mẽ...

Nhật Bản muốn bứt phá trong cuộc đua không gian

Nhật Bản muốn bứt phá trong cuộc đua không gian

Dù là một trong những quốc gia dẫn đầu về công nghệ không gian, Nhật Bản vẫn đối mặt với hạn chế về vận tải không gian và nguồn vốn...

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 4/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 4/2025

Khai mở nguồn lực cho phát triển xanh, giảm phát thải

eMagazine

Khai mở nguồn lực cho phát triển xanh, giảm phát thải

Mở đường chuyển dịch tài sản số vào nền kinh tế

eMagazine

Mở đường chuyển dịch tài sản số vào nền kinh tế

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Lập Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia

Kinh tế xanh

2

Quản lý tài sản bước vào chu kỳ tăng trưởng mới trong năm 2026

Chứng khoán

3

Thị trường tiêu dùng trong cuộc đua mua bán cảm xúc

Tiêu & Dùng

4

Masterise Homes: Tư duy hàng hiệu tiên phong định hình vị thế dẫn dắt thị trường

Bất động sản

5

Tâm điểm an cư và đầu tư bất động sản bền vững tại phía Tây Hà Nội

Bất động sản

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy