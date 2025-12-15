Thị trường bình tĩnh lại, cổ phiếu phân hóa

Dịp nghỉ cuối tuần là khoảng trống “quý giá” để thị trường ổn định lại tâm lý sau nhịp bán tháo dữ dội hôm thứ Sáu. Phiên sáng đầu tuần đã không xuất hiện áp lực bán nối tiếp, nhưng khả năng phục hồi cũng rất hạn chế.

VN-Index chốt phiên sáng tăng nhẹ 0,07% tương đương 1,16%. Lúc thấp nhất chỉ số giảm 4,88 điểm (-0,3%) và lúc cao nhất tăng 18,76 điểm (+1,14%). Như vậy thuần túy nhìn vào điểm số, thị trường có vẻ phục hồi tốt rồi lại đuối dần.

Tuy nhiên nhìn vào cơ cấu tăng giảm cổ phiếu thì yếu tố trụ lại có ảnh hưởng nhiều đến biên độ điểm số nói trên. VIC đạt đỉnh lúc 10h23, tăng 2,08% sau đó quay đầu giảm 0,42%. VHM đạt đỉnh lúc 10h25, tăng 2,02%, thời gian còn lại trượt về tham chiếu… Nhóm CTG, BID, TCB, MBB cũng đang đỏ. Độ rộng chỉ số tốt nhất khi VN-Index đạt đỉnh ghi nhận 172 mã tăng/101 mã giảm. Chốt phiên sáng còn 126 mã tăng/175 mã giảm.

Như vậy thị trường cũng không thay đổi quá lớn, chủ yếu là các trụ khiến VN-Index thay đổi điểm số là chính. Độ rộng vẫn thể hiện được sự giằng co phân hóa nhẹ. Thêm nữa, mức độ biến động giá không quá lớn. Trong 175 cổ phiếu đang đỏ, chỉ có 79 mã giảm quá 1%, tập trung 13,4% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE. Trong 126 mã tăng có 63 mã tăng hơn 1%, tập trung 21,1% tổng giao dịch.

Từ góc độ này thì phần rất lớn số lượng cổ phiếu lẫn thanh khoản thị trường tập trung ở nhóm dao động nhỏ. Điều này xác nhận trạng thái giằng co, bất kể là diễn biến điểm số như thế nào.

Hiện tại trong 10 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất của VN-Index thì chỉ có 3 mã xanh là VPB tăng 1,51%, HPG tăng 0,77%, FPT tăng 0,43%. 5 mã khác đang giảm, còn VCB và VHM tham chiếu. VN30-Index tăng 0,27% với 12 mã tăng/13 mã giảm, xác nhận cũng đang cân bằng khá tốt. Thậm chí nhóm tăng mạnh ở rổ này còn nhiều hơn số giảm sâu. VRE, VNM, SAB, VPB, STB, GAS đều đang tăng hơn 1%. Phía giảm yếu nhất là LPB cũng chỉ mất 0,9%.

Diễn biến VN-Index sáng nay.

Ở phần còn lại của thị trường, dòng tiền khá hạn chế nên chưa thể tạo thay đổi lớn về giá. Nhóm xanh có khoảng 20 mã tăng trên 1% với thanh khoản đủ tốt từ 10 tỷ đồng trở lên. Nhóm blue-chips chiếm nhiều vị trí hàng đầu về thanh khoản như VPB, VRE, STB, VNM. Ngoài ra đáng kể có TCX tăng 6,39% với 117,8 tỷ; DBC tăng 2,44% với 100,5 tỷ; BSR tăng 4,07% với 99,2 tỷ; VND tăng 1,14% với 83,9 tỷ; KBC tăng 3,55% với 82,3 tỷ; VPI tăng 3,68% với 79,5 tỷ.

Phía giảm giá sức ép rất nhỏ, chỉ có 14 mã xuất hiện thanh khoản trên 10 tỷ đồng và giá giảm quá 1%. Dẫn dầu là CII giảm 2,14% khớp 173,3 tỷ; DIG giảm 3,88% với 138,1 tỷ; GEX giảm 1,03% với 135,5 tỷ; PDR giảm 3,3% với 122,8 tỷ; DXG giảm 1,79% với 106,3 tỷ…

Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sáng nay tăng hơn 17%, đạt 8.442 tỷ đồng. Dòng tiền bắt đáy không thực sự mạnh nhưng có cải thiện, nhất là khi đã chứng kiến màn bán tháo bất ngờ cuối tuần trước. Thị trường đang có điều kiện để kiểm tra nhu cầu bán thực sự, vì giá bất ngờ giảm sâu đã khiến không ít danh mục bị tổn thương nặng, có thể tới ngưỡng phải cắt lỗ.

Tín hiệu tích cực mờ nhạt cũng đang đến từ nhóm nhà đầu tư nước ngoài. Khối này mua ròng nhẹ 142 tỷ đồng trên HoSE sau khi vẫn bán ròng hơn 600 tỷ đồng phiên cuối tuần trước. VIC đang bị xả ròng mạnh 117,4 tỷ đồng, MSN -54,5 tỷ, MBB -48 tỷ, MWG -46,3 tỷ. Phía mua có TCX +82,9 tỷ, HPG +79,8 tỷ, BSR +56,2 tỷ.