70 cổ phiếu bị cắt margin trên HOSE

Thứ Hai, 15/12/2025
Hà Anh
15/12/2025, 07:45
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) thông báo danh sách bổ sung chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ.
Theo đó, HOSE vừa thêm 2 mã là HID của CTCP Halcom Việt Nam và VPX của CTCP Chứng khoán VPBank vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ do cổ phiếu HID của Halcom Việt Nam chậm công bố thông tin Báo cáo tài chính bán niên năm 2025 đã soát xét quá 5 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn công bố thông tin.
Còn đối cổ phiếu VPX là do công ty mới niêm yết trên HOSE vào ngày 11/12 vừa qua và nâng số lượng cổ phiếu bị cắt margin lên con số 70.
Được biết, 1,875 tỷ cổ phiếu VPX đã niêm yết trên HOSE với giá tham chiếu 33.900 đồng/cổ phiếu, biên độ dao động trong phiên đầu tiên là +-20%. Sau khi lên sàn, VPBankS đạt vốn hóa xấp xỉ 64.000 tỷ đồng (tương đương hơn 2,4 tỷ USD).
Tuy nhiên, chốt phiên chào sàn, giá cổ phiếu VPX dừng ở giá 30.800 đồng/cổ phiếu với thanh khoản đạt 7,22 triệu đơn vị tương đương giá trị khớp lệnh 220,3 tỷ đồng. Như vậy so với giá tham chiếu dự kiến 33.900 đồng, giá cổ phiếu này giảm 9,14%.
Với cùng lý do là có thời gian niêm yết dưới 6 tháng, trong tháng 12 HOSE đã thêm 3 mã gồm: VVS của CTCP Đầu tư Phát triển Máy Việt Nam; AFX của CTCP Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang; PDV của CTCP Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt danh sách bị cắt margin.
Trước đó, vào cuối tháng 11/2025, HOSE đã đưa cổ phiếu VPL của CTCP Vinpearl ra khỏi danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ do công ty đã khắc phục được tình trạng không đủ điều kiện ký quỹ.
Như vậy, tính đến cuối tháng 10/2025, số lượng cổ phiếu bị cắt margin trên HOSE tăng thêm 6 mã - trong đó, có một số mã đáng chú ý như NVL, LDG, LDG, SMC, TDH, CRV... và trong danh sách vẫn có các mã như: HVN, BCG và TCD là có cùng một lúc hai lý do bị hạn chế và kiểm soát.
