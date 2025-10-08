Nhóm ngành nào hưởng lợi nhất sau khi chứng khoán Việt Nam nâng hạng?

Cùng với việc thu hút dòng vốn ngoại, thanh khoản thị trường dự kiến tăng cao. Tâm lý đầu tư cải thiện kéo theo dư nợ cho vay ký quỹ tăng, hoạt động tự doanh tích cực tạo kỳ vọng tăng trưởng cho nhóm ngành chứng khoán.

Quy mô vốn hóa của VN-Index hiện tại đạt hơn 238 tỷ USD khá tương đồng các quốc gia được phân bổ tỷ trọng thấp trong danh mục FTSE Emerging markets Index. Tiêu biểu như quy mô vốn hóa thị trường Chile đạt 187 tỷ USD, Qatar 168 tỷ USD.

Trong cập nhật vừa đưa ra, Chứng khoán Mirae Asset ước tính tỷ trọng của Việt Nam trong rổ sẽ ở mức khoảng 0,7% khi được thêm vào chính thức.

Tiêu biểu, Vanguard FTSE Emerging Markets ETF với quy mô gần 83 tỷ USD. Với tỷ trọng phân bổ 0,7%, Việt Nam có thể được giải ngân ở khoảng 581 triệu USD. Dòng tiền ngoại chảy vào Việt Nam không những đến từ những quỹ sử dụng chỉ số FTSE Emerging markets Index làm tham chiếu, mà còn thu hút những dòng vốn ngoại khác khi thị trường nâng hạng.

Tổng hợp một số quỹ ETF sử dụng FTSE Emerging markets Index làm tham chiếu, với tỷ trọng phân bổ 0,7%, Việt Nam có thể nhận đầu tư ước tính khoảng 622 triệu USD tương đương gần 15.878 tỷ đồng. Thực tế có thể hơn do thu hút những dòng vốn ngoại khác

Quan sát cũng cho thấy, đa phần các thị trường trước thời điểm nâng hạng chính thức 1 - 2 năm, thị trường chứng khoán đều có dấu hiệu bật tăng. Cụ thể: Qatar tăng hơn 45% từ (tháng 9/2013 - tháng 9/2014), Saudi Arabia tăng hơn 23% (tháng 3/2017 - tháng 3/2018), Romania tăng hơn 18% từ (tháng 9/2018 - tháng 9/2019).

Trong ngắn hạn, các thị trường trước thời điểm nâng hạng chính thức thường có xu hướng ghi nhận mức tăng tốt. Vì vậy, năm 2025 là giai đoạn phù hợp để nhà đầu tư tích lũy những cổ phiếu hưởng lợi từ câu chuyện nâng hạng.

Bên cạnh đó, về mặt dài hạn sau thời điểm giải ngân chính thức cách 6 tháng tới 1 năm so với thời điểm chính thức có thông tin nâng hạng, vốn hóa thị trường ở đa số các thị trường đã được nâng hạng trong quá khứ đều cho thấy mức tăng trưởng tốt tới thời điểm hiện tại.

Cổ phiếu trong danh mục cập nhật 20/05/2025 của FTSE kỳ vọng hưởng lợi. Nếu nâng hạng thành công, cổ phiếu cần đạt yêu cầu mới của FTSE Secondary Emerging để lọt vào danh sách lựa chọn như vốn hóa, thanh khoản, tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài, …

Mirae Asset lọc ra các cổ phiếu hưởng lợi như trong bảng dưới đây:

Ngoài ra, Công ty chứng khoán cũng đánh giá cao nhóm ngành chứng khoán, là nhóm hưởng lợi trực tiếp nếu thị trường nâng hạng thành công. Cùng với việc thu hút dòng vốn ngoại, thanh khoản thị trường dự kiến tăng cao. Tâm lý đầu tư cải thiện kéo theo dư nợ cho vay ký quỹ tăng, hoạt động tự doanh tích cực tạo kỳ vọng tăng trưởng cho nhóm ngành chứng khoán.

Nói về kết quả nâng hạng, bà Nguyễn Hoàng Yến, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Công ty CP Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam, nhấn mạnh: Đây là một cột mốc vô cùng đặc biệt, khẳng định những cải cách của Việt Nam trong 25 năm qua đã mang lại hiệu quả rõ ràng và tích cực.

Việc nâng hạng không chỉ là thay đổi nhãn phân loại, mà còn là sự công nhận quốc tế về độ minh bạch, năng lực vận hành và sức hút của thị trường vốn Việt Nam.

Về vị thế quốc gia, đây là bước chuyển nâng tầm thương hiệu thị trường tài chính Việt Nam, song hành với đà vươn lên về kinh tế những năm gần đây. Điều này giúp chúng ta kết nối mạnh mẽ hơn với dòng vốn toàn cầu.

Trong ngắn hạn, thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu áp lực bán ròng mạnh từ nhóm nhà đầu tư nước ngoài do một số nguyên nhân, rõ ràng nhất là chính sách thuế quan bất định từ Mỹ đang tạo ra nhiều rủi ro cho hoạt động kinh doanh, đặc biệt đối với nhóm doanh nghiệp xuất khẩu.

Thứ hai, tiến trình giảm lãi suất tại Mỹ chậm hơn kỳ vọng, khiến dòng vốn đầu tư tiếp tục ưu tiên quay trở lại thị trường Mỹ, vì đồng USD vẫn duy trì sức mạnh tương đối. Thứ ba, các quỹ đầu tư quốc tế vẫn giữ thái độ thận trọng trong khi chờ đợi thông tin chính thức về việc nâng hạng thị trường Việt Nam.

Dù vậy, Việt Nam vẫn được đánh giá là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất khu vực châu Á nhờ nền tảng kinh tế vĩ mô ổn định và tiềm năng tăng trưởng cao.