Thị trường chứng khoán Việt Nam đầu 2025: Nơi nhà đầu tư tìm kiếm sự tối ưu chi phí

Từ đầu năm 2025 đến nay, thị trường chứng khoán Việt Nam đã trải qua giai đoạn bùng nổ mạnh mẽ. Thanh khoản duy trì ở mức cao, với nhiều phiên giao dịch đạt giá trị khớp lệnh hơn 2 tỷ USD, thậm chí có những ngày chạm mốc 3 tỷ USD, cho thấy niềm tin của nhà đầu tư vào triển vọng kinh tế.

Trong bối cảnh dòng tiền chảy mạnh, chi phí giao dịch - một khoản chi phí tưởng chừng nhỏ lại trở thành yếu tố then chốt, đặc biệt với những nhà đầu tư cá nhân có tần suất giao dịch cao. Một mức phí môi giới chỉ chênh lệch 0,01% cũng có thể tạo ra sự khác biệt lớn về lợi nhuận tích lũy. Điều này buộc các công ty chứng khoán phải tìm cách cân bằng giữa việc duy trì chất lượng dịch vụ và đưa ra chính sách phí cạnh tranh.

Thực tế, trong 6 tháng đầu năm 2025, ngay trong nhóm các công ty chứng khoán lớn dẫn đầu về thị phần mặc dù đều công bố và triển khai nhiều gói khuyến mãi hấp dẫn về phí giao dịch tuy nhiên cũng có sự phân hóa rõ rệt về biểu phí như: VPS: 0,17%; SSI: 0,16%; HCM: 0,15%; VND, MBS và VCI: 0,12%; VCBS: 0,11%.

VCBS hiện đang giữ mức phí thấp hơn so với nhiều đối thủ lớn như SSI, VPS, HCM và thậm chí mức phí còn tốt hơn cả nhóm phổ biến như VND, MBS, VCI với mức phí 0,12%.

Tuy nhiên, phí giao dịch chỉ là một phần của bức tranh. Trong một thị trường cạnh tranh gay gắt, các công ty chứng khoán không chỉ giảm phí mà còn phải đầu tư mạnh vào công nghệ và nâng cao chất lượng dịch vụ. Các nhà đầu tư thông thái hiện nay đều nhìn vào một "gói" lợi ích toàn diện bao gồm sự ổn định của hệ thống, sự đa dạng của sản phẩm và uy tín thương hiệu.

Đây chính là lợi thế riêng của VCBS khi có sự hậu thuẫn từ Vietcombank – một trong những ngân hàng hàng đầu Việt Nam. Sự liên kết này không chỉ mang lại sự yên tâm về độ an toàn mà còn tạo ra sự liên thông dịch vụ liền mạch, giúp khách hàng vừa hưởng lợi từ biểu phí cạnh tranh, vừa an tâm về nền tảng giao dịch.

Nhìn chung, khi thị trường chứng khoán tiếp tục phát triển, chi phí sẽ luôn là một yếu tố được chú trọng. Nhưng chỉ những công ty biết kết hợp giữa phí hợp lý và chất lượng dịch vụ mới có thể duy trì vị thế và phát triển đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam.