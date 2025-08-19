Thị trường đang đón nhận lớp nhà đầu tư mới

Nhiều người chưa trải qua những giai đoạn khó khăn kéo dài của thị trường như đợt khủng hoảng 2008 hay khó khăn về việc lạm phát năm tăng năm 2011, 2012; cuộc chiến thương mại đầu tiên năm 2018 hoặc sự kiện Covid năm 2020…

Tháng 7 ghi nhận kỷ lục của thị trường chứng khoán nhà đầu tư trong nước mở mới 226.153 tài khoản chứng khoán. Lũy kế tính đến cuối tháng 7, cả nước ghi nhận 10,447 triệu tài khoản chứng khoán tương đương với khoảng 10,4% dân số, hoàn thành mục tiêu trước thời hạn 2025 và đang hướng đến 11 triệu tài khoản vào năm 2030.

Nhà đầu tư chứng khoán ngày càng trẻ hóa so với trước đây phần lớn là những người nhiều tuổi. Trong khi đó, theo Báo cáo của Knight Frank cho thấy Việt Nam có hơn 5.400 cá nhân sở hữu tài sản trên 10 triệu USD. Và dự báo số lượng này được dự báo sẽ còn tăng tiếp, đặc biệt là ở nhóm người trẻ.

Trao đổi trong Talk show Phố Tài chính mới đây, TS. Trần Thăng Long, Giám đốc Phân tích, Công ty CP Chứng khoán BIDV (BSC), nhấn mạnh: Có ba nguyên nhân chính dẫn đến việc nhà đầu tư chứng khoán ngày càng trẻ hóa.

Điều đầu tiên, trong nhiều năm vừa qua, Việt Nam luôn duy trì được tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao so với khu vực cũng như so với những quốc gia ở trạng thái tương đồng về kinh tế với Việt Nam, vì vậy mức tích lũy tài sản của các gia đình cũng trở nên tốt hơn.

Và ước tính khi mà thu nhập bình quân đầu người của một quốc gia như Việt Nam đạt khoảng 4.500 USD - 5.000 USD/năm, người ta sẽ vượt qua nhu cầu chi tiêu thông thường và sẽ bắt đầu chuyển sang đầu tư và tích lũy cho tương lai, trong đó thế hệ trẻ sẽ nhanh chóng bắt kịp những xu hướng này.

Thứ hai, việc đầu tư trong giai đoạn trước đây có nhiều yếu tố đã được dần dần cải thiện. Đặc biệt chúng ta thấy về mặt công nghệ đến thời điểm hiện tại gần như nhà đầu tư rất ít phải thao tác các giao dịch một cách trực tiếp, họ có nhiều công cụ để lựa chọn như web trading hay app trading với tính tiện dụng cao cho nhà đầu tư.

Thứ ba, kiến thức về đầu tư cũng ngày càng trở nên phổ cập hơn, có thể thông qua cả những phương tiện mạng xã hội cũng như báo chí chính thống. Các bạn trẻ học dù học ở nhiều ngành nghề khác nhau cũng dễ dàng tiếp cận nhiều hơn với kiến thức đầu tư và từ đó họ được trang bị kiến thức nhiều hơn dẫn đến mức độ tham gia vào thị trường chứng khoán sớm hơn so với giai đoạn trước đây.

Theo ông Trần Thăng Long, một trong những đặc điểm nổi bật của giới trẻ khi tham gia đầu tư thời gian đầu tư chưa nhiều. Nhiều người chưa trải qua những giai đoạn khó khăn kéo dài của thị trường như đợt khủng hoảng 2008 hay khó khăn về việc lạm phát năm tăng năm 2011, 2012; cuộc chiến thương mại đầu tiên năm 2018 hoặc sự kiện Covid năm 2020… Vì vậy họ thường có kinh nghiệm tích lũy trong một chu kỳ, mức độ cảm xúc trong đầu tư sẽ cao hơn.

Các nhà đầu tư trẻ khi tham gia vào thị trường sẽ cần phải cải thiện năng lực quản trị rủi ro, điều này sẽ quyết định hiệu quả đầu tư của các nhà đầu tư.

TS. Trần Thăng Long, Giám đốc Phân tích, Công ty CP Chứng khoán BIDV.

Nhìn từ bên ngoài, những biến động của nền kinh tế thế giới vẫn đang ở giai đoạn nhiều ẩn số. Mặc dù nhiều quốc gia đã đàm phán xong với Hoa Kỳ về mức thuế đối ứng nhưng mức thuế mới cao hơn khá nhiều và như vậy sẽ góp phần làm tăng trưởng của kinh tế thế giới có khả năng chậm hơn so với trước đây, cũng như chi phí chung của nền kinh tế sẽ cao hơn. Điều này dẫn đến môi trường cho các hoạt động đầu tư chung ở trên thế giới sẽ gặp nhiều khó khăn.

Tại Việt Nam, các yếu tố về vĩ mô có nhiều cải thiện hơn, quyết tâm từ Đảng, Chính phủ, Quốc hội, các cơ quan ban ngành ở Trung ương đến địa phương đặt ra những mục tiêu tăng trưởng cao, cùng với đó là những giải pháp quyết liệt. Nguồn lực sẽ dồn cho tăng trưởng vào cuối năm nay tạo tiền đề cho tăng trưởng khả quan của năm nay và những năm tiếp theo.

Tuy nhiên, chúng ta còn một số ẩn số như những ảnh hưởng của mức thuế đối ứng mới và thứ hai là liên quan đến mặt bằng lãi suất. Cục dự trữ liên bang Hoa Kỳ (Fed) cũng đã có những tín hiệu tiếp tục hạ lãi suất nhưng tiến trình đó có thể sẽ kéo dài và ảnh hưởng chung đến diễn biến của USD cũng như diễn biến hàng hóa, các đồng ngoại tệ lớn.

Việt Nam là một quốc gia xuất khẩu chiếm tỉ trọng rất cao trong GDP nên ảnh hưởng của chúng ta từ các chính sách tiền tệ quốc tế sẽ lớn và điều đó cũng sẽ có tác động khá lớn đến triển vọng chung của kinh tế vĩ mô cũng như thị trường.

Điểm tích cực là gần đây, thanh khoản đang gia tăng mạnh mẽ, có phiên thậm chí xấp xỉ 70 nghìn tỷ đồng song thị trường vẫn ở một trạng thái khá cân bằng. Nếu trước đây chúng ta thấy những phiên có thanh khoản đột biến thường thị trường biến động cực mạnh, nhưng hiện tại có vẻ như thị trường chứng khoán đang sẵn sàng cho một mức thanh khoản cao hơn.

"Trong bối cảnh Việt Nam đang từng bước đáp ứng các yêu cầu của các tổ chức xếp hạng lớn quan trọng trên thế giới, dự báo Việt Nam có khả năng được FTSE nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi trong kỳ đánh giá của tháng 9 tới. Đây là một điều rất quan trọng, góp phần không chỉ thu hút nhà đầu tư nước ngoài, mà quan trọng hơn là xây dựng một thị trường chứng khoán phát triển bền vững cho nhà đầu tư và nền kinh tế trong nước", ông Long nhấn mạnh.