Đà giảm VN-Index đã có phần chững lại để thăm dò cung cầu

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 16/12/2025

Kết phiên 15/12, VN-Index giảm 0,88 điểm, tương đương 0,05% xuống mốc 1.646,01 điểm. Cùng chiều, Hnx-Index giảm 0,72 điểm, tương đương 0,29% xuống 249,37 điểm.

Diễn biến thị trường tuần này có thể xuất hiện các nhịp hồi phục kỹ thuật

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“Diễn biến thị trường tuần này có thể xuất hiện các nhịp hồi phục kỹ thuật khi kiểm định vùng hỗ trợ 1.605-1.620 điểm hoặc có thể tạo các nhịp “bulltrap” đầu tuần trước khi tiếp tục chuyển động giảm giá. Trong kịch bản tạo “bulltrap”, chúng tôi lưu ý vùng kháng cự 1.665-1.675 điểm có thể tạo ra áp lực giảm giá nhanh trở lại đối với thị trường.

Nhà đầu tư lưu ý quản trị rủi ro cho danh mục, đặc biệt là các vị thế ngắn hạn. Nên đóng các vị thế ngắn hạn đang có nếu giá vi phạm ngưỡng dừng lỗ hoặc ngưỡng trailing stop.

Trong kịch bản thị trường xuất hiện các nhịp tăng điểm ngay đầu tuần, đây là thời điểm tốt để nhà đầu tư thực hiện cơ cấu tỷ trọng danh mục hơn là mở vị thế mua.

Các hoạt động mua trading tuần này chỉ thực nếu thị trường xuất hiện các phiên rung rũ mạnh về sát vùng hỗ trợ 1.600 điểm”.

Những phiên tới, VN-Index có thể sẽ giao dịch trong vùng 1.630 – 1.665 và hình thành đáy ngắn hạn tại đây

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"VN-Index giằng co trong vùng 1.635 – 1.665 trước khi đóng cửa tại mốc 1.646,01 điểm, gần như không thay đổi so với phiên trước đó. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực với 9/18 ngành giảm điểm. Ngành Dầu khí dẫn đầu đà tăng; ở chiều ngược lại, ngành Du lịch & giải trí tiếp tục điều chỉnh sau đợt tăng mạnh trước đó. Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này mua ròng trên sàn HSX và bán ròng trên hai sàn còn lại. Dù đà giảm đã chững lại phần nào trong ngày hôm nay, tuy nhiên thị trường cần thêm thời gian để ổn định và thu hẹp biên độ dao động. Trong những phiên tới, VN-Index có thể sẽ giao dịch trong vùng 1.630 – 1.665 và hình thành đáy ngắn hạn tại đây”.

Xu hướng ngắn hạn VN-Index đang chuyển sang giai đoạn điều chỉnh dưới vùng kháng cự tâm lý 1.700 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Sau tuần tạo đỉnh và giảm mạnh, kết thúc giai đoạn phục hồi, tăng điểm ngắn hạn. Thị trường tiếp tục giao dịch với áp lực gia tăng trong phiên hôm nay. VN-Index phục hồi trong phiên sáng lên vùng giá 1.665 điểm, thanh khoản ở mức thấp, lực cầu suy yếu ở nhiều nhóm mã. VN-Index chịu áp lực bán mạnh hơn trong phiên chiều với thanh khoản tăng và phục hồi cuối phiên. Kết phiên VN-Index giảm nhẹ 0,88 điểm (-0,05%) về mức 1.646,01 điểm, dưới mốc tâm lý 1.700 điểm. Trong khi VN30 tăng 2,81 điểm (+0,15%) lên mức 1.869,84 điểm, dưới kháng cự tâm lý 1.900 điểm.

Độ rộng trên HOSE tiêu cực với 188 mã giảm giá. Áp lực bán ở nhóm mã bất động sản, xây dựng, ngân hàng, phân bón... với áp lực gia tăng mạnh trong phiên chiều; 126 mã tăng giá, phục hồi khá tốt ở các mã dầu khí, nông nghiệp, điện, bất động sản khu công nghiệp.. và 60 mã giữ giá tham chiếu. Thanh khoản thị trường giảm, khối lượng giao dịch khớp lệnh trên HOSE giảm -27,9% so với phiên trước. Thể hiện thị trường phân hóa, áp lực bán giảm ở nhiều mã, nhưng mức độ phục hồi cũng kém tích cực, tiếp tục bán mạnh ở các cổ phiếu có tính chất đầu cơ cao. Khối ngoại mua ròng khá tốt với giá trị 694,5 tỷ đồng trong phiên hôm nay trên HOSE, hỗ trợ tích cực diễn biến nhiều cổ phiếu.

Trên thị trường phái sinh, kỳ hạn VN30F1512 kết phiên ở mức 1.868,5 điểm, giảm -0,13% so với phiên trước. Chênh lệch chuyển sang âm -1,34 điểm so với VN30. Các kỳ hạn xa hơn 41I1G1000, 41I1G3000, 41I1G6000 âm từ - 2,84 điểm đến -11,44 điểm. Tổng khối lượng hợp đồng giao dịch giảm -5,1% so với phiên trước. Cho thấy các trader giảm các vị thế đầu cơ trong phiên. Ưu tiên phòng ngừa rủi ro cho thị trường cơ sở. Xu hướng ngắn hạn của VN30F2512 chịu áp lực bán với hỗ trợ gần nhất quanh 1.860 điểm. Khối lượng mở OI kỳ hạn VN30F2512 là 36.745, tăng khá mạnh các vị thế nắm giữ.

Xu hướng ngắn hạn VN-Index đang chuyển sang giai đoạn điều chỉnh dưới vùng kháng cự tâm lý 1.700 điểm, trên hỗ trợ tâm lý 1.600 điểm. Quá trình chiều chỉnh tích lũy có thể kéo dài, với các vị thế đầu tư mới sẽ đánh giá thận trọng hơn dựa trên kỳ vọng kết quả kinh quí IV/2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026 của các doanh nghiệp. Chỉ số VN-Index có thể sẽ tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh về vùng giá 1.600 điểm - 1.620 điểm.

Khối lượng giao dịch khớp lệnh của thị trường đang trong xu hướng giảm khi giá phục hồi và tăng khi giá giảm ở nhiều mã, nhóm mã. Thể hiện áp lực bán vẫn duy trì, nhất là khi thị trường đang vào giai đoạn cơ cấu danh mục, cân đối các nguồn vốn cuối năm và rất ít cơ hội sinh lợi vượt trội ngắn hạn. Chúng tôi cho rằng vùng giá hợp lý của VN-Index sẽ quanh 1.550 điểm -1.600 điểm. Nhà đầu tư nên tiếp tục thận trọng đánh giá diễn biến của thị trường, kiểm soát rủi ro ngắn hạn. Đồng thời theo dõi diễn biến cổ phiếu các nhóm ngành khi thời điểm giảm mạnh là những cơ hội tốt để xem xét, đánh giá và tích lũy những cổ phiếu chất lượng.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

Xu hướng giảm sẽ tiếp diễn trong các phiên tới và đưa VN-Index về quanh vùng hỗ trợ 1.600 - 1.620

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“Chỉ số VN-Index giảm 0.9 điểm (-0.1%), đóng cửa ở mức 1,646 điểm. Chỉ số tăng điểm trong phiên sáng nhờ lực cầu từ một số cổ phiếu đơn lẻ như VRE và TCX. Tuy nhiên, áp lực bán sau đó ở nhóm BĐS đã khiến VN-Index giảm điểm và đóng cửa gần mức tham chiếu trong phiên hôm nay.

Với diễn biến thị trường hôm nay, chúng tôi cho rằng xu hướng giảm sẽ tiếp diễn trong các phiên tới và đưa VN-Index về quanh vùng hỗ trợ 1.600 - 1.620. Lực bán duy trì tại các nhóm vốn hóa lớn như nhóm Vingroup, Ngân hàng hay Bất động sản ảnh hưởng tiêu cực lên chỉ số. Thanh khoản thị trường thu hẹp cũng cho thấy lực cầu bắt đáy vẫn ở mức thấp, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư.

Về kỹ thuật, VN-Index đã kiểm định lại MA100 ngày và giảm sau đó cho thấy xu hướng của thị trường vẫn nghiêng về hướng giảm điểm. Do đó, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư chưa nên giải ngân trong thời gian này và cần theo dõi sát diễn biến của VN-Index tại hỗ trợ nêu trên”.

Thị trường có thể sẽ tiếp tục xuất hiện nhịp hồi phục kỹ thuật trong phiên kế tiếp

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Chúng tôi cho rằng thị trường có thể sẽ tiếp tục xuất hiện nhịp hồi phục kỹ thuật trong phiên kế tiếp. Đồng thời, chúng tôi đánh giá nhịp hồi phục kỹ thuật có thể tiếp tục diễn ra và chỉ số VN-Index có thể sẽ thử thách lại đường trung bình 50 phiên (tức là mức 1.680 điểm).

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức giảm. Do đó, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư có thể tiếp tục tận dụng nhịp hồi để đưa tỷ trọng cổ phiếu về mức thấp và chưa nên mua mới trong giai đoạn này, đặc biệt các nhà đầu tư không nên bán hết toàn bộ danh mục”.

Đà giảm VN-Index đã có phần chững lại để thăm dò cung cầu

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN-Index kết phiên với nến Doji cho thấy sự giằng co của chỉ số quanh vùng 1650 điểm sau phiên giảm khá mạnh thứ sáu tuần trước.

Trên khung đồ thị ngày, chỉ số chung tiếp tục vận động quanh vùng hỗ trợ 1640-1650 cùng với thanh khoản có phần giảm so với phiên cùng kỳ thể hiện sự giằng co của thị trường. Đồng thời, các chỉ báo kỹ thuật nhìn chung đều chưa cho tín hiệu đảo chiều thoát khỏi xu hướng đi xuống nên vẫn cần chú ý khả năng chỉ số có thể điều chỉnh giảm sâu hơn để kiểm tra lại vùng hỗ trợ "cứng" quanh 1600 - 1620.

Trên khung đồ thị giờ, chỉ báo CMF hướng lên nhẹ trong nửa cuối phiên chiều cho thấy dòng tiền bắt đáy có tín hiệu quay trở lại thị trường sau phiên giảm mạnh liền trước, tuy nhiên vẫn cần quan sát thêm vận động của chỉ số nhằm thiết lập nền giá mới ổn định hơn.

Sau nhịp giảm điểm mạnh của phiên giao dịch trước đó, VN-Index đã có phần chững lại để thăm dò cung cầu, thể hiện qua phiên giao dịch biến động trong biên độ hẹp. Trạng thái này cho thấy sự thận trọng của nhà đầu tư trên thị trường. Đồng thời, dòng tiền tiếp tục luân chuyển và phân hóa, tìm kiếm cơ hội ở các nhóm ngành đã điều chỉnh trước. Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư tận dụng nhịp hồi phục để cơ cấu danh mục theo hướng loại bỏ những mã tiếp tục cho tín hiệu suy yếu, đồng thời có thể tìm kiếm cơ hội giải ngân thăm dò ở một số nhóm ngành "ngách" đang được dòng tiền chú ý đến và bật tăng từ nền tích lũy như chăn nuôi và dầu khí”.

Chỉ số sẽ bước vào giai đoạn tích lũy trở lại lực cầu

(Công ty Cổ phần Chứng khoán VietCap )

“Chúng tôi cho rằng VN-Index sẽ dao động trong biên độ 1.630-1.670 (+/- 10) điểm trong thời gian tới dựa trên hoạt động bán tháo đang có chiều hướng thuyên giảm. Chỉ số sẽ bước vào giai đoạn tích lũy trở lại lực cầu và xác suất tạo đáy sẽ được gia tăng nếu hoạt động cung vùng giá cao được tiết chế ở mức thấp”

Đà giảm của VN-Index có dấu hiệu chững lại khi VN-Index tiếp cận khu vực hỗ trợ 1.640 – 1.650

(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – SSI)

“Đà giảm của VN-Index có dấu hiệu chững lại khi VN-Index tiếp cận khu vực hỗ trợ 1.640 – 1.650; tuy nhiên, nỗ lực hồi phục vẫn chịu áp lực cản bởi vùng 1.660. Trong bối cảnh tâm lý thận trọng duy trì, kịch bản vận động giằng co và rung lắc khả năng tiếp tục chi phối diễn biến của chỉ số trong biên độ trên”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.