Các quỹ ETF Trung Quốc đang thắng lớn ở Việt Nam, hiệu suất lên tới 40%/năm
Thu Minh
19/08/2025, 10:49
Hiện tại có khoảng 109 quỹ đầu tư thuộc sở hữu của Đài Loan, Hong Kong, Trung Quốc đại lục đầu tư vào Việt Nam, trong đó 58 quỹ đến từ Hong Kong, 46 quỹ đến từ Đài Loan, 5 quỹ đến từ Trung Quốc đại lục. Trong số các quỹ này, có 8 quỹ phân bổ 60-70% tỷ trọng vào Việt Nam.
Thống kê từ Chứng khoán BSC cho thấy, từ năm 2020 đến nay, giá trị đầu tư ODI (Outward Direct Investment) hay còn gọi là vốn đầu tư trực tiếp FDI từ Trung Quốc vào Việt Nam luôn nằm trong top 4 trở lên.
Riêng trong năm 2024, tổng giá trị vốn ODI đăng ký vào Việt Nam đạt 3,97 tỷ USD, xếp sau Singapore, Hàn Quốc, Hong Kong. Bước sang năm 2025, tính đến tháng 3, tổng vốn ODI đăng ký vào Việt Nam đạt 1,42 tỷ USD, tăng 174,34% so với cùng kỳ.
Mức tăng vọt dòng vốn ODI từ Trung Quốc vào Việt Nam bắt đầu tư sau khi Chiến tranh thương mại Hoa Kỳ - Trung Quốc 1.0. Từ năm 2019 trở đi, tỷ trọng vốn ODI từ Trung Quốc tăng theo xu hướng của Chiến lược Trung Quốc +1.
Theo đó, tỷ trọng trung bình vốn ODI Trung Quốc vào Việt Nam tăng từ 6,07% trong giai đoạn 2013 -2018 lên 11,79% giai đoạn 2019-2024. Đặc biệt, tỷ trọng vốn ODI đăng ký cấp mới tăng vọt trong 3 tháng năm 2025 lên 28,47%, đạt 1,23 tỷ USD, tăng 156,32%.
Dòng vốn FPI (Foreign Portfolio Investment) đầu tư gián tiếp Trung Quốc vào Việt Nam có biến động lớn hàng năm, chủ yếu do chiến lược đầu tư của các doanh nghiệp Trung Quốc.
Tính từ đầu năm đến tháng 3/2025, vốn FPI vào Việt Nam đạt 49,77 triệu USD. Tỷ trọng tài sản FPI Trung Quốc tại Việt Nam chỉ chiếm 0,06% tổng giá trị tài sản FPI từ Trung Quốc ra thế giới.
Dòng vốn FPI chủ yếu đổ vào các tổ chức tài chính trừ ngân hàng với giá trị tài sản tính đến năm 2024 đạt 721 triệu USD, chiếm tỷ trọng 85,67% giá trị tài sản đầu tư FPI Trung Quốc vào Việt Nam, còn lại là vào ngành Ngân hàng.
Dòng vốn FPI cũng chủ yếu đổ vào cổ phiếu với giá trị tài sản tính đến năm 2024 đạt 718 triệu USD, chiếm tỷ trọng 85,26%, còn lại vào chứng khoản nợ gồm nợ dài hạn và ngắn hạn có tỷ trọng ngang nhau.
Hiện tại có khoảng 109 quỹ đầu tư thuộc sở hữu của Đài Loan, Hong Kong, Trung Quốc đầu tư vào Việt Nam, trong đó 58 quỹ đến từ Hong Kong, 46 quỹ đến từ Đài Loan, 5 quỹ đến từ Trung Quốc đại lục. Trong số các quỹ này, có 8 quỹ phân bổ 60-70% tỷ trọng vào Việt Nam.
Trong các quỹ trên, CTBC Vietnam Equity Fund TWD là quỹ đến từ Đài Loan, Trung Quốc, có NAV lớn nhất 635.66 triệu USD tính đến 30/06/2025. Quỹ này có hiệu suất đến khoảng hết tháng 7/2025 lần lượt đạt 3,16% từ đầu năm và 10,45% so với năm trước.
Quỹ Fubon Tianhong Vietnam Market Stock Initiated Securities Investment Fund là quỹ có NAV lớn thứ hai (561 triệu USD) cùng với hiệu suất và lần lượt đạt 8,43% từ đầu năm và 16,28% so với năm trước.
Trong khi đó, quỹ có hiệu suất cao nhất lại thuộc về Fubon FTSE Vietnam ETF 40%/năm; JPM VIETNAM OPP FUND-ACC USD 25%/năm; AMUNDI VIETNAM OPPORTUNITIES 22%/năm. Premia Vietnam ETF với trung bình 38,33%/năm, CSOP FTSE VIETNAM 30 ETF-HKD đạt 39%/năm.
Nhận định về triển vọng dòng vốn ODI của Trung Quốc vào Việt Nam trong thời gian tới, BSC cho rằng sẽ tiếp tục thu hút dòng vốn trong thời gian tới nhờ hàng loạt động lực.
Thứ nhất, việc vận hành thành công KRX sẽ tạo tiền đề cho việc triển khai mô hình CCP trên thị trường chứng khoán cơ sở trong năm 2026 - giải quyết triệt để vấn về pre-funding, cũng như mở ra một giai đoạn mới cho thị trường với các sản phẩm được kỳ vọng được triển khai trong tương lai như Day-trading, bán khống, quyền chọn, bán chứng khoán chờ về… hướng đến mục tiêu nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam trong 2025 mà Chính phủ đã đề ra.
Thứ hai, Nhà nước đã thực hiện nhiều chính sách để tháo gỡ những hạn chế đối với nhà đầu tư nước ngoài. Nghị định 69/2025/NĐ-CP (hiệu lực từ 19/05/2025) cho phép tạm thời nâng giới hạn sở hữu nước ngoài tại một số ngân hàng thương mại lên đến 49%. Đồng thời, Bộ Tài chính đang lấy ý kiến sửa đổi Nghị định 155 để tăng cường minh bạch thông tin về FOL tại các công ty đại chúng.
Thứ ba, linh hoạt hóa tài khoản đầu tư gián tiếp. Thông tư 68/2024/TT-BTC: Bãi bỏ yêu cầu nhà đầu tư tổ chức nước ngoài phải có 100% tiền mặt trước khi đặt lệnh mua. Thay vào đó, mô hình cho phép công ty chứng khoán bảo lãnh thanh toán được áp dụng. Đây là thay đổi đột phá, giúp thị trường Việt Nam tiệm cận với chuẩn "Giao hàng và Thanh toán" (Delivery versus Payment - DvP) của quốc tế.
Cuối cùng, Thông tư 03/2025/TT-NHNN, giảm thiểu thủ tục hành chính cho các nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt nhất là trong thủ tục về mở tài khoản giao dịch thanh toán.
Mặc dù vậy rủi ro tỷ giá vẫn là điều phải lưu ý. VND không phải đồng tiền mạnh, dòng vốn ngoại có thể rút ra rất nhanh và mạnh tìm nơi trú ẩn an toàn khi diễn biến kinh tế toàn cầu nói chung hay Việt Nam nói riêng gặp vấn đề.
Các quỹ ETF Trung Quốc đang thắng lớn ở Việt Nam, hiệu suất lên tới 40%/năm
Hiện tại có khoảng 109 quỹ đầu tư thuộc sở hữu của Đài Loan, Hong Kong, Trung Quốc đại lục đầu tư vào Việt Nam, trong đó 58 quỹ đến từ Hong Kong, 46 quỹ đến từ Đài Loan, 5 quỹ đến từ Trung Quốc đại lục. Trong số các quỹ này, có 8 quỹ phân bổ 60-70% tỷ trọng vào Việt Nam.
Chuyên gia VPBankS: Mua vào những ngày VN-Index lập đỉnh mới, hiệu suất đầu tư sẽ vượt trội
Thực tế đã chứng minh nếu nhà đầu tư mua vào những ngày mà chỉ số chứng khoán lập đỉnh mới thì hiệu suất đầu tư sẽ vượt trội so với tất cả thời gian khác.
Giá vàng giằng co trong lúc đồng USD mạnh lên
Một nhà phân tích cho rằng giá vàng có khả năng tăng trong thời gian còn lại của năm nay, nhưng dư địa tăng là hạn chế...
Chứng khoán Mỹ lình xình trước sự kiện Fed, giá dầu tăng sau cuộc gặp Mỹ - Ukraine
Phần lớn mối quan tâm của thị trường trong tuần này sẽ hướng tới hai sự kiện liên quan đến Fed...
Chuyển tiền điện tử từ 1.000 USD tại trung tâm tài chính quốc tế phải báo cáo
Ngân hàng Nhà nước đề xuất tất cả các giao dịch chuyển tiền điện tử quốc tế từ 1.000 USD trở lên trong Trung tâm Tài chính Quốc tế đều phải báo cáo, nhằm tăng cường cơ chế giám sát, phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt….
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: