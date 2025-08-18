Thứ Hai, 18/08/2025

  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon

icon

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu
Multimedia
VnE TV
Shorts
Điểm tin
Trang chủ Chứng khoán

Các quỹ ETF rút ròng mạnh khỏi Việt Nam

Thu Minh

18/08/2025, 20:50

Tuần thứ ba của tháng 8, dòng vốn thông qua các quỹ ETF đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận bị rút ròng mạnh hơn 1 nghìn tỷ đồng...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Trong tuần từ ngày 11/8 - 15/8/2025, dòng vốn thông qua các quỹ ETF đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận bị rút ròng mạnh hơn 1 nghìn tỷ đồng, tuy nhiên, giá trị rút ròng giảm 17,3% so với tuần trước. 

Động thái rút ròng diễn ra ở 12/20 quỹ, trong đó, lực rút ròng đến từ các quỹ ETF ngoại với giá trị rút ròng hơn 552 tỷ đồng, tập trung toàn bộ ở quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF. Top bán ròng là các cổ phiếu HPG (-2 triệu cổ phiếu, -59 tỷ đồng), SSl (-1 triệu cổ phiếu, -39 tỷ đồng), SHB (-882 nghìn cổ phiếu, -17 tỷ đồng), VHM (-847 nghìn cổ phiếu, -79 tỷ đồng), VND (-843 nghìn cổ phiếu, -21 tỷ đồng). Các quỹ ETF ngoại khác không có biến động về dòng tiền.

Động thái rút ròng cũng tăng mạnh ở quỹ ETF nội với hơn 26 tỷ đồng, tập trung chủ yếu ở 2 quỹ do Dragon Capital quản lý là VFM VNDiamond ETF (-7,8 tỷ đồng) và quỹ VFM VN30 ETF (-12,6 tỷ đồng). Bên cạnh đó, quỹ SSIAM VN30 ETF cũng bị rút ròng hơn 4 tỷ đồng.

Với dòng tiền từ Thái Lan thông qua chứng chỉ lưu ký (DRs): Nhà đầu tư Thái Lan bán ròng 2,6 triệu nghìn chứng chỉ lưu ký ở quỹ VFM VNDiamond ETF (mã FUEVFVND01), tương đương 97,9 tỷ đồng. Tương tự, nhóm này cũng bán ròng 600 nghìn chứng chỉ lưu ký ở quỹ VFM VN30 ETF (mã E1VFVN3001), tương đương 18,3 tỷ đồng.

Tháng 8/2025, các quỹ ETF ghi nhận bị rút ròng hơn 2,4 nghìn tỷ đồng, nâng tổng giá trị rút ròng từ đầu năm 2025 lên hơn 10,6 nghìn tỷ đồng (thấp hơn so với năm 2024 - 21,8 nghìn tỷ đồng)

Tại ngày 15/8/2025, tổng giá trị tài sản ròng của các quỹ ETF (chỉ tính các phân bố vào thị trường Việt Nam) đạt 65,7 nghìn tỷ đồng, tăng +15,5% so với cuối năm 2024.

Quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF tiếp tục bị rút ròng mạnh gần 80 tỷ đồng. Quỹ này tiếp tục bán ròng các cổ phiếu với top bán ròng là HPG (-611 nghìn cổ phiếu, -17,1 tỷ đồng), SSI (-314 nghìn cổ phiếu, -11,5 tỷ đồng), VHM (-249 nghìn cổ phiếu, -23,4 tỷ đồng), SHB (-248 nghìn cổ phiếu, -6,1 tỷ đồng), VRE (-206 nghìn cổ phiếu, -6,2 tỷ đồng).

Bên cạnh đó, quỹ VFM VNDiamond ETF và quỹ VEM VN30 ETF bị rút ròng lần lượt hơn 108 tỷ đồng và 53 tỷ đồng.

Báo cáo hiệu suất đầu tư của các quỹ cho thấy trong tháng 7/2025, các quỹ cổ phiếu tiếp tục tăng trưởng tích cực với mức sinh lời bình quân 6,6%, cao hơn đáng kể so với mức 4,3% của tháng 6, trong bối cảnh Vn-Index liên tiếp lập đỉnh mới tăng 9,2% trong vòng một tháng.

Theo thống kê từ FiinTrade, có 24/71 quỹ đạt hiệu suất trên 10%, nổi bật ở nhóm ETF ngoại quy mô lớn và các quỹ chủ động như PYN Elite, DCDS, VFMVSF. Dẫn đầu là VanEck Vietnam ETF với hiệu suất tăng 17,4%, nhờ nắm tỷ trọng lớn các cổ phiếu nhóm Dịch vụ Tài chính (VIX, SSI, VND, VCI) – nhóm ngành tăng vượt trội trong tháng. Quỹ này cũng thu hút dòng vốn vào ròng 742 tỷ đồng, đảo chiều sau chuỗi 15 tháng rút ròng liên tiếp.

ũy kế 7 tháng năm 2025, có 42/71 quỹ cổ phiếu ghi nhận mức tăng trưởng cao hơn cùng kỳ, trong bối cảnh Vn-Index tăng 18,6% nhờ lực mua ròng từ khối ngoại tập trung vào nhóm cổ phiếu lớn và/hoặc đầu ngành - vốn chiếm tỷ trọng đáng kể trong danh mục của nhiều quỹ đầu tư. Nổi bật là nhóm quỹ thụ động như VanEck Vietnam, Xtrackers FTSE, Fubon FTSE và các quỹ theo chỉ số VN30, cho thấy chiến lược bám sát các chỉ số chính đang mang lại hiệu quả tích cực. Dòng tiền vẫn rút ròng khỏi nhóm này nhưng đã chậm lại đáng kể trong tháng 7/2025.

Từ khóa:

quỹ etf

Đọc thêm

Các quỹ ETF rút ròng mạnh khỏi Việt Nam

Các quỹ ETF rút ròng mạnh khỏi Việt Nam

Tuần thứ ba của tháng 8, dòng vốn thông qua các quỹ ETF đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận bị rút ròng mạnh hơn 1 nghìn tỷ đồng...

Khối ngoại vẫn bán "cực rát", xả ròng hơn 2.000 tỷ

Khối ngoại vẫn bán "cực rát", xả ròng hơn 2.000 tỷ

Thanh khoản ba sàn hôm nay khớp lệnh 49.500 tỷ đồng trong đó khối ngoại vẫn bán ròng 2068.3 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 1905.3 tỷ đồng.

Blog chứng khoán: Hàng penny, midcap lại tăng nóng

Blog chứng khoán: Hàng penny, midcap lại tăng nóng

Dòng tiền xoay vòng và tránh blue-chips đang khiến chỉ số đi đường riêng tách biệt đáng kể với diễn biến cổ phiếu. VNI phiên này tăng yếu nhưng nhiều cổ phiếu rất nóng, nhất là nhóm penny và midcap.

Cựu Chủ tịch VGS muốn bán tiếp 4 triệu cổ phiếu

Cựu Chủ tịch VGS muốn bán tiếp 4 triệu cổ phiếu

Nếu thành công, ông Hải sẽ giảm giảm sở hữu từ hơn 6 triệu cổ phiếu, chiếm 9,82% xuống còn hơn 2 triệu cổ phiếu, chiếm 3,32% vốn tại VGS và qua đó không còn là cổ đông lớn.

HOSE thêm 3 mã vào danh sách cổ phiếu bị cắt margin

HOSE thêm 3 mã vào danh sách cổ phiếu bị cắt margin

HOSE đã bổ sung 3 cổ phiếu không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ gồm DAH, SAV và DHM đều ghi nhận lỗ trên báo cáo tài chính soát xét bán niên 2025.

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

Multimedia

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 33-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 33-2025

Những tỷ phú giàu nhất tại mỗi nền kinh tế

Thế giới

Những tỷ phú giàu nhất tại mỗi nền kinh tế

Ấn phẩm

Vietnam Economic Times 406
Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 21
Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 20
image

Đón đọc

Tạp chí Kinh tế Việt Nam

số 22-2025

Thứ 2, 02/06/2025

Đặt mua ngay

Đọc nhiều nhất

1

Xả hàng trọn phiên, thanh khoản hơn 65,5 ngàn tỷ, khối ngoại rút tiền kỷ lục

Chứng khoán

2

Quảng trường Hàm Rồng (Thanh Hóa) thành đường đua quốc gia

Tiêu & Dùng

3

Nguyên nhân khiến hàng chục nghìn viên chức xin nghỉ việc

Dân sinh

4

Sức ép nặng dần, VN-Index mất sạch điểm tăng, cầu bắt đáy đang chống đỡ

Chứng khoán

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: