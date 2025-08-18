Các quỹ ETF rút ròng mạnh khỏi Việt Nam

Tuần thứ ba của tháng 8, dòng vốn thông qua các quỹ ETF đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận bị rút ròng mạnh hơn 1 nghìn tỷ đồng...

Trong tuần từ ngày 11/8 - 15/8/2025, dòng vốn thông qua các quỹ ETF đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận bị rút ròng mạnh hơn 1 nghìn tỷ đồng, tuy nhiên, giá trị rút ròng giảm 17,3% so với tuần trước.

Động thái rút ròng diễn ra ở 12/20 quỹ, trong đó, lực rút ròng đến từ các quỹ ETF ngoại với giá trị rút ròng hơn 552 tỷ đồng, tập trung toàn bộ ở quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF. Top bán ròng là các cổ phiếu HPG (-2 triệu cổ phiếu, -59 tỷ đồng), SSl (-1 triệu cổ phiếu, -39 tỷ đồng), SHB (-882 nghìn cổ phiếu, -17 tỷ đồng), VHM (-847 nghìn cổ phiếu, -79 tỷ đồng), VND (-843 nghìn cổ phiếu, -21 tỷ đồng). Các quỹ ETF ngoại khác không có biến động về dòng tiền.

Động thái rút ròng cũng tăng mạnh ở quỹ ETF nội với hơn 26 tỷ đồng, tập trung chủ yếu ở 2 quỹ do Dragon Capital quản lý là VFM VNDiamond ETF (-7,8 tỷ đồng) và quỹ VFM VN30 ETF (-12,6 tỷ đồng). Bên cạnh đó, quỹ SSIAM VN30 ETF cũng bị rút ròng hơn 4 tỷ đồng.

Với dòng tiền từ Thái Lan thông qua chứng chỉ lưu ký (DRs): Nhà đầu tư Thái Lan bán ròng 2,6 triệu nghìn chứng chỉ lưu ký ở quỹ VFM VNDiamond ETF (mã FUEVFVND01), tương đương 97,9 tỷ đồng. Tương tự, nhóm này cũng bán ròng 600 nghìn chứng chỉ lưu ký ở quỹ VFM VN30 ETF (mã E1VFVN3001), tương đương 18,3 tỷ đồng.

Tháng 8/2025, các quỹ ETF ghi nhận bị rút ròng hơn 2,4 nghìn tỷ đồng, nâng tổng giá trị rút ròng từ đầu năm 2025 lên hơn 10,6 nghìn tỷ đồng (thấp hơn so với năm 2024 - 21,8 nghìn tỷ đồng)

Tại ngày 15/8/2025, tổng giá trị tài sản ròng của các quỹ ETF (chỉ tính các phân bố vào thị trường Việt Nam) đạt 65,7 nghìn tỷ đồng, tăng +15,5% so với cuối năm 2024.

Quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF tiếp tục bị rút ròng mạnh gần 80 tỷ đồng. Quỹ này tiếp tục bán ròng các cổ phiếu với top bán ròng là HPG (-611 nghìn cổ phiếu, -17,1 tỷ đồng), SSI (-314 nghìn cổ phiếu, -11,5 tỷ đồng), VHM (-249 nghìn cổ phiếu, -23,4 tỷ đồng), SHB (-248 nghìn cổ phiếu, -6,1 tỷ đồng), VRE (-206 nghìn cổ phiếu, -6,2 tỷ đồng).

Bên cạnh đó, quỹ VFM VNDiamond ETF và quỹ VEM VN30 ETF bị rút ròng lần lượt hơn 108 tỷ đồng và 53 tỷ đồng.

Báo cáo hiệu suất đầu tư của các quỹ cho thấy trong tháng 7/2025, các quỹ cổ phiếu tiếp tục tăng trưởng tích cực với mức sinh lời bình quân 6,6%, cao hơn đáng kể so với mức 4,3% của tháng 6, trong bối cảnh Vn-Index liên tiếp lập đỉnh mới tăng 9,2% trong vòng một tháng.

Theo thống kê từ FiinTrade, có 24/71 quỹ đạt hiệu suất trên 10%, nổi bật ở nhóm ETF ngoại quy mô lớn và các quỹ chủ động như PYN Elite, DCDS, VFMVSF. Dẫn đầu là VanEck Vietnam ETF với hiệu suất tăng 17,4%, nhờ nắm tỷ trọng lớn các cổ phiếu nhóm Dịch vụ Tài chính (VIX, SSI, VND, VCI) – nhóm ngành tăng vượt trội trong tháng. Quỹ này cũng thu hút dòng vốn vào ròng 742 tỷ đồng, đảo chiều sau chuỗi 15 tháng rút ròng liên tiếp.

ũy kế 7 tháng năm 2025, có 42/71 quỹ cổ phiếu ghi nhận mức tăng trưởng cao hơn cùng kỳ, trong bối cảnh Vn-Index tăng 18,6% nhờ lực mua ròng từ khối ngoại tập trung vào nhóm cổ phiếu lớn và/hoặc đầu ngành - vốn chiếm tỷ trọng đáng kể trong danh mục của nhiều quỹ đầu tư. Nổi bật là nhóm quỹ thụ động như VanEck Vietnam, Xtrackers FTSE, Fubon FTSE và các quỹ theo chỉ số VN30, cho thấy chiến lược bám sát các chỉ số chính đang mang lại hiệu quả tích cực. Dòng tiền vẫn rút ròng khỏi nhóm này nhưng đã chậm lại đáng kể trong tháng 7/2025.