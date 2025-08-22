Thị trường loyalty Việt Nam đạt hơn 542 triệu USD năm 2025.

Quy mô thị trường khách hàng thân thiết (loyalty) Việt Nam dự báo đạt 542,4 triệu USD trong năm 2025 và dự kiến có thể đạt 971,2 triệu USD vào năm 2029 với tỉ lệ tăng trưởng kép hàng năm (CARG) đạt 18,2%...

Ngày 21/8, Công ty Cổ phần LynkiD công bố hợp tác chiến lược với Công ty Cổ phần DayOne, đơn vị sở hữu và vận hành nền tảng quà tặng Got It, nhằm cung cấp giải pháp chăm sóc khách hàng toàn diện cho các doanh nghiệp đa ngành nghề ở Việt Nam.

Theo đó, LynkiD cung cấp nền tảng loyalty mở cho phép doanh nghiệp dễ dàng phát hành, quản lý và liên kết điểm thưởng với các đối tác trong cùng hệ sinh thái. Khách hàng có thể tích điểm tại doanh nghiệp này và đổi quà/ đổi điểm tại doanh nghiệp khác chỉ trên ứng dụng.

Trong khi đó, Got It là nền tảng phụ trách cung cấp giải pháp quà tặng được tích hợp trong ứng dụng Loyalty Rewards LynkiD. Giải pháp quà tặng Got It đa dạng từ voucher điện tử đa năng, voucher ưu đãi từ thương hiệu liên kết và hàng loạt các sản phẩm quà hiện vật được tích hợp để mua sắm ngay trên voucher.

Ngoài ra, hệ sinh thái quà tặng Got It đáp ứng đa dạng từ khách hàng phổ thông cho đến các khách hàng cao cấp với đặc quyền VIP Concierge như đặt chỗ golf, fine-dining, y tế cao cấp, và đặc biệt là tổng đài riêng biệt…

Bà Trần Tố Uyên, Tổng giám đốc LynkiD, cho biết lý do của mối hợp tác chiến lược này là ngày càng nhiều doanh nghiệp Việt Nam quan tâm đến đầu tư cho các chương trình loyalty program (tạm dịch chương trình khách hàng thân thiết).

Sự hợp tác giữa LynkiD và Got It là bước tiến quan trọng trong chiến lược xây dựng hệ sinh thái loyalty mở, nơi mọi điểm thưởng đều mang lại giá trị thiết thực hơn cho người dùng và lợi thế cạnh tranh rõ rệt cho doanh nghiệp.

Thực tế, sự tích hợp của phân tích nâng cao, các giải pháp công nghệ như trí tuệ nhân tạo (AI) và các nền tảng khách hàng thân thiết sáng tạo giúp doanh nghiệp có thể nhắm mục tiêu đến một nhóm khách hàng đa dạng với các dịch vụ được cá nhân hóa.

Theo báo cáo Research and Market 2024, xu hướng ứng dụng khách hàng thân thiết trên thiết bị di động và tỷ lệ quy đổi điểm thưởng, được kỳ vọng sẽ định hình tương lai của các chương trình khách hàng thân thiết trong hệ sinh thái kỹ thuật số đang phát triển nhanh chóng của Việt Nam. Quy mô thị trường loyalty Việt Nam dự báo đạt 542,4 triệu USD trong năm 2025. Quy mô dự kiến có thể đạt 971,2 triệu USD vào năm 2029 với CARG đạt 18,2%.

Tuy nhiên, báo cáo “Vietnam Loyalty Market Outlook to 2030” của Ken Reseach chỉ rằng những thách thức đối với việc xây dựng hoặc sử dụng các loylaty program tại Việt Nam bao gồm sự phân mảnh nền tảng, chi phí thu hút khách hàng cao, lo ngại về quyền riêng tư dữ liệu do các quy định chặt chẽ hơn và cơ sở hạ tầng kỹ thuật số hạn chế ở các vùng nông thôn.

“Chính về thế liên minh LynkiD và Got It hướng đến việc giúp doanh nghiệp dễ triển khai loyalty mà không phải tự xây hệ thống đổi quà, tiếp cận hàng trăm loại quà tặng sẵn có với chi phí tối ưu nhưng dễ dàng, quản lý tập trung. Người dùng LynkiD dễ dàng dùng điểm để đổi e-voucher Got It với hơn 300 thương hiệu được sử dụng tại 24.000 điểm trên toàn quốc. Và ngược lại, người dùng Got It mở ra cơ hội đổi quà từ kho quà trên nền tảng LynkiD đến từ 1300 thương hiệu, trải rộng ở đa dạng lĩnh vực”, bà Uyên cho hay.

Được biết, Got It sở hữu mạng lưới liên kết hơn 300 thương hiệu phổ biến toàn quốc và đang tiếp tục mở rộng ra thị trường Đông Nam Á (Thái Lan, Philippines) - mở ra cơ hội kết nối 30 triệu người dùng LynkiD và các doanh nghiệp đa ngành nghề.

Hệ sinh thái LynkiD hiện đã kết nối hơn 1300 thương hiệu đến từ đa dạng lĩnh vực: F&B, bán lẻ, làm đẹp, du lịch, giải trí…, giúp gia tăng tần suất tương tác và giá trị vòng đời khách hàng cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó, còn kết nối kho quà tặng và chương trình tích điểm từ 10 đối tác phát hành điểm khác.