Chủ Nhật, 24/08/2025

VnEconomy
VnEconomy

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

VnEconomy Menu
VnEconomy Multimedia
VnEconomy VnE TV
VnEconomy Shorts
VnEconomy Điểm tin
Trang chủ Tiêu & Dùng

Thị trường loyalty Việt Nam đạt hơn 542 triệu USD năm 2025

Minh Hà

22/08/2025, 08:45

Quy mô thị trường khách hàng thân thiết (loyalty) Việt Nam dự báo đạt 542,4 triệu USD trong năm 2025 và dự kiến có thể đạt 971,2 triệu USD vào năm 2029 với tỉ lệ tăng trưởng kép hàng năm (CARG) đạt 18,2%...

Thị trường loyalty Việt Nam đạt hơn 542 triệu USD năm 2025.
Thị trường loyalty Việt Nam đạt hơn 542 triệu USD năm 2025.

Ngày 21/8, Công ty Cổ phần LynkiD công bố hợp tác chiến lược với Công ty Cổ phần DayOne, đơn vị sở hữu và vận hành nền tảng quà tặng Got It, nhằm cung cấp giải pháp chăm sóc khách hàng toàn diện cho các doanh nghiệp đa ngành nghề ở Việt Nam.

Theo đó, LynkiD cung cấp nền tảng loyalty mở cho phép doanh nghiệp dễ dàng phát hành, quản lý và liên kết điểm thưởng với các đối tác trong cùng hệ sinh thái. Khách hàng có thể tích điểm tại doanh nghiệp này và đổi quà/ đổi điểm tại doanh nghiệp khác chỉ trên ứng dụng.

Trong khi đó, Got It là nền tảng phụ trách cung cấp giải pháp quà tặng được tích hợp trong ứng dụng Loyalty Rewards LynkiD. Giải pháp quà tặng Got It đa dạng từ voucher điện tử đa năng, voucher ưu đãi từ thương hiệu liên kết và hàng loạt các sản phẩm quà hiện vật được tích hợp để mua sắm ngay trên voucher.

Ngoài ra, hệ sinh thái quà tặng Got It đáp ứng đa dạng từ khách hàng phổ thông cho đến các khách hàng cao cấp với đặc quyền VIP Concierge như đặt chỗ golf, fine-dining, y tế cao cấp, và đặc biệt là tổng đài riêng biệt…

Bà Trần Tố Uyên, Tổng giám đốc LynkiD, cho biết lý do của mối hợp tác chiến lược này là ngày càng nhiều doanh nghiệp Việt Nam quan tâm đến đầu tư cho các chương trình loyalty program (tạm dịch chương trình khách hàng thân thiết).

Sự hợp tác giữa LynkiD và Got It là bước tiến quan trọng trong chiến lược xây dựng hệ sinh thái loyalty mở, nơi mọi điểm thưởng đều mang lại giá trị thiết thực hơn cho người dùng và lợi thế cạnh tranh rõ rệt cho doanh nghiệp.

Thực tế, sự tích hợp của phân tích nâng cao, các giải pháp công nghệ như trí tuệ nhân tạo (AI) và các nền tảng khách hàng thân thiết sáng tạo giúp doanh nghiệp có thể nhắm mục tiêu đến một nhóm khách hàng đa dạng với các dịch vụ được cá nhân hóa.

Theo báo cáo Research and Market 2024, xu hướng ứng dụng khách hàng thân thiết trên thiết bị di động và tỷ lệ quy đổi điểm thưởng, được kỳ vọng sẽ định hình tương lai của các chương trình khách hàng thân thiết trong hệ sinh thái kỹ thuật số đang phát triển nhanh chóng của Việt Nam. Quy mô thị trường loyalty Việt Nam dự báo đạt 542,4 triệu USD trong năm 2025. Quy mô dự kiến có thể đạt 971,2 triệu USD vào năm 2029 với CARG đạt 18,2%.

Tuy nhiên, báo cáo “Vietnam Loyalty Market Outlook to 2030” của Ken Reseach chỉ rằng những thách thức đối với việc xây dựng hoặc sử dụng các loylaty program tại Việt Nam bao gồm sự phân mảnh nền tảng, chi phí thu hút khách hàng cao, lo ngại về quyền riêng tư dữ liệu do các quy định chặt chẽ hơn và cơ sở hạ tầng kỹ thuật số hạn chế ở các vùng nông thôn.

“Chính về thế liên minh LynkiD và Got It hướng đến việc giúp doanh nghiệp dễ triển khai loyalty mà không phải tự xây hệ thống đổi quà, tiếp cận hàng trăm loại quà tặng sẵn có với chi phí tối ưu nhưng dễ dàng, quản lý tập trung. Người dùng LynkiD dễ dàng dùng điểm để đổi e-voucher Got It với hơn 300 thương hiệu được sử dụng tại 24.000 điểm trên toàn quốc. Và ngược lại, người dùng Got It mở ra cơ hội đổi quà từ kho quà trên nền tảng LynkiD đến từ 1300 thương hiệu, trải rộng ở đa dạng lĩnh vực”, bà Uyên cho hay.

Được biết, Got It sở hữu mạng lưới liên kết hơn 300 thương hiệu phổ biến toàn quốc và đang tiếp tục mở rộng ra thị trường Đông Nam Á (Thái Lan, Philippines) - mở ra cơ hội kết nối 30 triệu người dùng LynkiD và các doanh nghiệp đa ngành nghề.

Hệ sinh thái LynkiD hiện đã kết nối hơn 1300 thương hiệu đến từ đa dạng lĩnh vực: F&B, bán lẻ, làm đẹp, du lịch, giải trí…, giúp gia tăng tần suất tương tác và giá trị vòng đời khách hàng cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó, còn kết nối kho quà tặng và chương trình tích điểm từ 10 đối tác phát hành điểm khác.

Thị trường quà tặng 8/3 dịch chuyển sang xu hướng thiết thực

Thị trường quà tặng 8/3 dịch chuyển sang xu hướng thiết thực

Xu hướng quà tặng Valentine 2025 có nhiều thay đổi

Xu hướng quà tặng Valentine 2025 có nhiều thay đổi

Chọn mỹ phẩm nào làm quà tặng 20/10?

Chọn mỹ phẩm nào làm quà tặng 20/10?

Đọc thêm

Thanh Hóa đón gần 15 triệu lượt khách, thu 40.476 tỉ đồng từ du lịch

Thanh Hóa đón gần 15 triệu lượt khách, thu 40.476 tỉ đồng từ du lịch

Trong 8 tháng năm 2025, du lịch Thanh Hóa tiếp tục tăng trưởng, ước đón gần 15 triệu lượt khách, tổng thu 40.476 tỉ đồng, đạt 89% kế hoạch cả năm...

Chiếc cốc giữ nhiệt "thô kệch" trở thành biểu tượng phong cách sống toàn cầu

Chiếc cốc giữ nhiệt "thô kệch" trở thành biểu tượng phong cách sống toàn cầu

Khi việc uống đủ nước đang là điều mà mọi người nhắc nhở nhau mỗi ngày, một chiếc bình hay cốc giữ nhiệt đủ lớn, đủ bền để đựng đồ uống cho bạn mang theo mình khắp mọi nơi đang là sản phẩm trở thành xu hướng trên mạng xã hội…

Công bố Lễ hội bia Đức Oktoberfest lớn nhất Đông Nam Á tại Đà Nẵng

Công bố Lễ hội bia Đức Oktoberfest lớn nhất Đông Nam Á tại Đà Nẵng

Chiều ngày 22/8 tại Furama Resort Đà Nẵng, Hiệp hội Doanh nghiệp Đức tại Việt Nam (GBA) đã phối hợp với Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức tại Việt Nam (AHK Vietnam) tổ chức họp báo công bố Lễ hội bia Đức Oktoberfest 2025 tại Đà Nẵng...

Hiệu vàng "nội địa Trung" đánh bại các thương hiệu trang sức xa xỉ

Hiệu vàng "nội địa Trung" đánh bại các thương hiệu trang sức xa xỉ

Sự tăng trưởng nhanh chóng của thương hiệu vàng nội địa này tạo nên sự tương phản rõ rệt so với những khó khăn mà một số nhà bán lẻ trang sức xa xỉ phương Tây đang gặp phải tại Trung Quốc…

Những loại thực phẩm tốt cho tim mạch nên có trong thực đơn

Những loại thực phẩm tốt cho tim mạch nên có trong thực đơn

Chỉ cần vài cú chạm trên ứng dụng giao đồ ăn là đã có ngay món yêu thích. Nhưng vì sức khỏe tim mạch của bạn, có lẽ bạn nên tạm dừng thói quen đó và dành nhiều nỗ lực hơn cho việc xây dựng một chế độ ăn lành mạnh…

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
AI tái định hình ngành công nghiệp chip

eMagazine

AI tái định hình ngành công nghiệp chip

Sự thay đổi về thị phần ô tô điện toàn cầu sau hơn 5 năm

Thế giới

Sự thay đổi về thị phần ô tô điện toàn cầu sau hơn 5 năm

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Đột phá trong quản lý lao động nước ngoài

Dân sinh

2

Hải Phòng “bắt mạch” giải ngân vốn đầu tư công chậm hơn mục tiêu

Đầu tư

3

Bộ Xây dựng ra công điện yêu cầu chủ động ứng phó bão số 5

Đầu tư

4

Ninh Bình công khai 83 doanh nghiệp nợ thuế hơn 835 tỷ đồng

Tài chính

5

Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TP.HCM diện tích 17.000m2 đi vào vận hành

Start-up

VnEconomy

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: