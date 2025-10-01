Thị trường ngoại hối toàn cầu giao dịch 10 nghìn tỷ USD một ngày

Sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố chính sách thuế đối ứng chấn động toàn cầu vào đầu tháng 4 năm nay, thị trường ngoại hối toàn cầu ghi nhận khối lượng giao dịch kỷ lục...

Theo báo cáo mới công bố ba năm một lần của Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS), thị trường ngoại hối ghi nhận mức giao dịch bình quân hàng ngày 9,6 nghìn tỷ USD trong tháng 4, tăng từ 7,5 nghìn tỷ USD tháng 4/2022.

Con số kỷ lục cho thấy tác động mạnh của thay đổi chính sách thương mại tại nền kinh tế lớn nhất thế giới. Con số này cũng cho thấy sự tăng trưởng liên tục về khối lượng giao dịch của thị trường ngoại hối toàn cầu trong những thập kỷ gần đây.

Anh tiếp tục giữ vị trí là trung tâm giao dịch ngoại hối lớn nhất thế giới khi chiếm 38% khối lượng giao dịch toàn cầu trong tháng 4.

Trong báo cáo tổng hợp dữ liệu từ hơn 1.000 ngân hàng và các tổ chức tài chính khác trên, BIS cho rằng các thông báo về chính sách thương mại lớn đã dẫn tới sự gia tăng đột biến về khối lượng giao dịch và biến động lớn trên thị trường ngoại hối toàn cầu.

“2025 là năm của thị trường ngoại hối”, ông Ollie Jerome, giám đốc về ngoại hối châu Âu tại ngân hàng Deutsche Bank, nhận xét với tờ báo Financial Times.

Tháng 4 vừa qua, thị trường ngoại hối toàn cầu rung lắc mạnh do tâm lý hoảng loạn sau thông báo áp đặt thuế quan đối ứng của ông Trump, khiến đồng USD sụt giá mạnh so với các đồng tiền lớn khác như euro.

“Hoạt động của các nhà giao dịch sau ngày giải phóng của ông Trump rất sôi động. Tháng 4/2025 là tháng có lượng giao dịch lớn nhất chúng tôi từng ghi nhận”, ông Jerome phát biểu, đề cập tới ngày 2/4 - được ông Trump gọi là “ngày giải phóng” của Mỹ khỏi sự “bất công về thương mại” trong các mối quan hệ quốc tế.

Trong tháng này, phần lớn các giao dịch là giao dịch hoán đổi ngoại hối (forex swap), ở mức bình quân 4 nghìn tỷ USD mỗi ngày. Đây là một dạng thỏa thuận tài chính giữa hai bên để trao đổi hai đồng tiền khác nhau, bao gồm việc đồng thời mua và bán một lượng ngoại tệ nhất định với hai ngày thanh toán khác nhau, để quản lý rủi ro tỷ giá hoặc tài chính.

BIS từng gọi các thỏa thuận forex swap là một “mắt xích trọng yếu” kết nối thị trường ngoại hối và thị trường trái phiếu chính phủ. Đây cũng là lý do chính thúc đẩy quá trình quốc tế hóa của các thị trường trái phiếu chính phủ kể từ sau khủng hoảng tài chính năm 2008.

Trong báo cáo mới công bố, BIS cũng nhấn mạnh sự bùng nổ của hoạt động phòng ngừa rủi ro của các nhà đầu tư toàn cầu năm nay, nhằm bảo vệ khỏi biến động của thị trường tài chính khi đồng USD sụt giá mạnh.

Nửa đầu năm nay, đồng bạc xanh đã giảm 11% so với các đồng tiền chủ chốt khác, mức giảm lớn nhất kể từ năm 1973. Điều này thúc đẩy sự bùng nổ trong hoạt động giao dịch ngoại hối của các ngân hàng Phố Wall.

Trong báo cáo của BIS, tỷ trọng giao dịch của hợp đồng kỳ hạn trong tháng 4 tăng mạnh lên 19%, tăng từ mức 15% của ba năm trước. Trong khi đó, khối lượng hợp đồng quyền chọn ngoại hối tăng tăng gấp hơn hai lần, chiếm 7% tổng khối lượng giao dịch.

Tuy nhiên, các số liệu cũng cho thấy đồng USD tiếp tục thống trị thị trường ngoại hối khi chiếm 89% khối lượng giao dịch, tăng so với mức 88% của ba năm trước, trong khi tỷ trọng giao dịch bằng euro và bảng Anh giảm nhẹ.