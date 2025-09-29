Thứ Hai, 29/09/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

Thuế quan và đồng euro mạnh khiến xuất khẩu của châu Âu sang Mỹ gặp khó

Điệp Vũ

29/09/2025, 07:48

Xuất khẩu của châu Âu sang thị trường Mỹ đang đối mặt với những thách thức lớn do tác động của thuế quan mới từ chính quyền Tổng thống Donald Trump và sự tăng giá của đồng euro...

Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.
Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.

Trong những tháng gần đây, xuất khẩu của châu Âu sang Mỹ đã giảm mạnh, ảnh hưởng nghiêm trọng đến các ngành công nghiệp chủ chốt của nền kinh tế khu vực như ô tô và dược phẩm.

Theo dữ liệu từ UN Comtrade - nền tảng dữ liệu thương mại toàn cầu của Liên hiệp quốc - trong tháng 7 năm nay, Mỹ đã nhập khẩu lượng hàng hóa trị giá 53,7 tỷ USD từ Liên minh châu Âu (EU), giảm 10% so với cùng kỳ năm trước.

Trong kỳ 3 tháng tính đến hết tháng 7, tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa của EU sang Mỹ đạt 168,1 tỷ USD, giảm mạnh so với 213,2 tỷ USD trong kỳ 3 tháng trước đó. Mặc dù con số của kỳ 3 tháng trước đó đã được thúc đẩy bởi một đợt nhập khẩu ồ ạt vào tháng 3 do các công ty Mỹ tranh thủ nhập khẩu hàng hóa trước khi thuế quan đối ứng được ông Trump công bố vào ngày 2/4, nhưng xu hướng giảm vẫn rõ rệt.

Các ngành dược phẩm và ô tô là những lĩnh vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Trong tháng 7, nhập khẩu dược phẩm từ châu Âu của Mỹ giảm xuống còn 9,5 tỷ USD, so với 11,5 tỷ USD cùng kỳ năm trước. Ngành ô tô cũng chịu tác động lớn không kém, khi nhập khẩu xe hơi từ châu Âu vào Mỹ trong tháng 7 giảm xuống còn 4,68 tỷ USD, so với 6,2 tỷ USD vào tháng 7/2024.

Số liệu theo kỳ 3 tháng phản ánh xu hướng giảm thậm chí còn rõ nét hơn. Xuất khẩu ô tô của EU sang Mỹ trong quý 2 đạt 13,6 tỷ USD, giảm từ 16,23 tỷ USD của quý 1 và 19,3 tỷ USD của cùng kỳ 2024.

Xu hướng giảm này đã có ảnh hưởng lớn đến thặng dư thương mại của châu Âu với Mỹ.

Thặng dư thương mại của EU với Mỹ trong tháng 7 chỉ đạt 11,97 tỷ USD, gần như giảm một nửa so với 23,6 tỷ USD của năm trước. Trong kỳ 3 tháng tính đến hết tháng 7, thặng dư thương mại của EU với Mỹ giảm xuống còn 40,4 tỷ USD, so với 85,8 tỷ USD trong kỳ 3 tháng trước đó và 61,9 tỷ USD cùng kỳ năm 2024.

Trong kế hoạch thuế quan đối ứng công bố hôm 2/4, Tổng thống Trump đã áp mức thuế 20% lên tất cả hàng nhập khẩu từ EU, sau đó giảm xuống còn 15% vào tháng 7. Mức thuế này thấp hơn nhiều so với thuế quan mà ông Trump áp lên một số đối tác thương mại khác của Mỹ như Ấn Độ và Brazil, nhưng vẫn cao gấp 5 lần so với mức thuế của năm trước.

Đối với ngành ô tô, Mỹ mới đây đã chính thức áp dụng mức thuế 15% với châu Âu, giảm từ mức 27,5% trước đó. Tuy nhiên, không chỉ có thuế quan là nguyên nhân gây áp lực giảm lên xuất khẩu của châu Âu sang thị trường Mỹ.

Một nguyên nhân nữa phải kể đến là đồng euro đã tăng giá đáng kể so với đồng USD trong năm nay, khiến hàng hóa châu Âu trở nên đắt đỏ hơn đối với người mua Mỹ. Đồng tiền chung này đã tăng từ mức 1,02 USD vào đầu năm lên 1,18 USD vào tháng 9. So với tháng 7/2024, đồng euro đã tăng hơn 8%, làm xói mòn dần khả năng cạnh tranh về giá của hàng châu Âu.

Nhà kinh tế Nicola Nobile của công ty nghiên cứu kinh tế Oxford Economics nhận định rằng mức thuế 15% trong thỏa thuận thương mại Mỹ-EU cao hơn so với dự đoán ban đầu, nhưng có thể giảm bớt sự bất định trong chính sách thương mại - một vấn đề lớn trong những tháng gần đây.

Tuy nhiên, vẫn còn quá nhiều điều chưa biết về chính sách thương mại của Mỹ để sự bất định có thể được giải quyết hoàn toàn. Với những thách thức về chính sách và tiền tệ hiện nay, nửa cuối năm 2025 có thể tiếp tục là một giai đoạn khó khăn cho các nhà xuất khẩu châu Âu khi bán hàng sang Mỹ.

Châu Âu hô hào cải tổ kinh tế: Nói dễ, làm khó

19:17, 17/09/2025

Châu Âu hô hào cải tổ kinh tế: Nói dễ, làm khó

Mỹ và châu Âu vẫn có quan hệ thương mại nhiều tỷ USD với Nga

13:19, 16/09/2025

Mỹ và châu Âu vẫn có quan hệ thương mại nhiều tỷ USD với Nga

Châu Âu loay hoay giữa những thách thức chính trị và kinh tế

07:35, 11/09/2025

Châu Âu loay hoay giữa những thách thức chính trị và kinh tế

Từ khóa:

châu Âu thế giới thuế quan xuất khẩu

Đọc thêm

Cuộc chiến giảm giá khốc liệt có thể “xóa sổ” nhiều hãng xe điện Trung Quốc

Cuộc chiến giảm giá khốc liệt có thể “xóa sổ” nhiều hãng xe điện Trung Quốc

Cuộc chiến giảm giá ô tô điện tại Trung Quốc đang diễn ra với cường độ khốc liệt, đe dọa sự tồn tại của nhiều hãng xe điện trong nước...

Chứng khoán Trung Quốc tăng nóng, nhà đầu tư lại đang nhiều tiền

Chứng khoán Trung Quốc tăng nóng, nhà đầu tư lại đang nhiều tiền

Nhà đầu tư cá nhân Trung Quốc đang tìm kiếm một nơi trú ẩn an toàn cho khoản tiết kiệm khổng lồ của họ, ước tính lên tới 23 nghìn tỷ USD...

Trung Quốc điều tra thuế quan của Mexico

Trung Quốc điều tra thuế quan của Mexico

Trung Quốc đã chính thức mở một cuộc điều tra về kế hoạch thuế quan mà Mexico dự định áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu từ châu Á, bao gồm cả hàng hóa từ Trung Quốc...

Giá vàng tuần này: Mốc 3.800 USD/oz phụ thuộc vào báo cáo việc làm Mỹ

Giá vàng tuần này: Mốc 3.800 USD/oz phụ thuộc vào báo cáo việc làm Mỹ

Tuần vừa rồi, giá vàng thế giới có biểu hiện chững lại trước ngưỡng cản tâm lý quan trọng 3.800 USD/oz dù có tuần tăng thứ 6 liên tiếp...

Điều gì sẽ xảy ra nếu Chính phủ Mỹ đóng cửa?

Điều gì sẽ xảy ra nếu Chính phủ Mỹ đóng cửa?

Mâu thuẫn về ngân sách giữa Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa trong Quốc hội Mỹ đang căng thẳng, dẫn tới nguy cơ Chính phủ Mỹ phải đóng cửa, vì chỉ còn thời gian từ nay đến hết ngày 30/9 để hai đảng đạt được thỏa thuận về một dự luật ngân sách tạm thời...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
Sự phát triển nhanh của ngành công nghiệp robotaxi

eMagazine

Sự phát triển nhanh của ngành công nghiệp robotaxi

15 quốc gia có đầu tư tư nhân vào AI lớn nhất thế giới

Thế giới

15 quốc gia có đầu tư tư nhân vào AI lớn nhất thế giới

Đà Nẵng đăng cai giải IRONMAN cự ly toàn phần vào năm 2026

Video

Đà Nẵng đăng cai giải IRONMAN cự ly toàn phần vào năm 2026

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

FWD Việt Nam và Visa hợp tác mang đến lựa chọn thanh toán linh hoạt cho khách hàng bảo hiểm

Tài chính

2

MB PriLand - Giải pháp tín dụng bất động sản khác biệt, hạn mức tới 200 tỷ đồng

Tài chính

3

Trung Quốc điều tra thuế quan của Mexico

Thế giới

4

Việt Nam - EU thống nhất thành lập Tổ công tác chuyên trách giải quyết các rào cản thương mại

Thị trường

5

Thuế quan và đồng euro mạnh khiến xuất khẩu của châu Âu sang Mỹ gặp khó

Thế giới

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy