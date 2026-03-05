Thị trường quà tặng phái đẹp ngập tràn những sản phẩm thiết thực

Theo dữ liệu từ Metric Analytics, thị trường quà tặng ngày 8/3 ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng trong giai đoạn giai đoạn hai tuần trước và sau ngày 8/3. Đồng thời, hành vi mua sắm của người tiêu dùng Việt dịp này chịu ảnh hưởng mạnh từ yếu tố cảm xúc…

Ghi nhận tại Hà Nội cho thấy hoa tươi tiếp tục là mặt hàng chủ lực trên thị trường quà tặng dịp năm nay. Các loại hoa truyền thống như hồng Đà Lạt, tulip, hướng dương, cẩm tú cầu… được tiêu thụ mạnh. Đáng chú ý, năm nay các cửa hàng tập trung nhiều hơn vào những bó hoa nhỏ gọn, thiết kế tinh tế với mức giá vừa phải thay vì các lẵng hoa cỡ lớn có giá lên đến tiền triệu.

Các bó hoa được gói thiết kế sẵn có giá từ 300.000 – 800.000 đồng, trong khi sản phẩm cao cấp với phụ kiện nhập khẩu hoặc đặt theo yêu cầu có thể lên tới 1 – 2 triệu đồng. Ngoài ra, xu hướng hoa nhập khẩu như mẫu đơn, mao lương, tulip Hà Lan vẫn được một bộ phận khách hàng ưa thích, dù giá có thể cao gấp 2 – 3 lần hoa nội địa.

Trên các nền tảng mạng xã hội, nhiều cửa hàng dịp này đã giới thiệu những mẫu hoa lụa được thiết kế cầu kỳ, từ bó hoa phong cách Hàn Quốc đến giỏ hoa tông pastel nhẹ nhàng. Các sản phẩm được chia theo nhiều phân khúc giá, dao động từ khoảng 300.000 đồng đến 1,5 triệu đồng, tùy kích thước và loại hoa.

Bên cạnh hoa, quà tặng kèm theo ngày 8/3 cũng ghi nhận nhiều lựa chọn mới, đa dạng hơn so với các năm trước. Nhiều shop và thương hiệu giới thiệu combo quà kết hợp như "hoa + trà sữa", "hoa + đồ uống" hoặc set quà nhỏ gồm thiệp, móc khóa, thú bông, mỹ phẩm… được giới trẻ đặc biệt ưa chuộng và lan truyền trên mạng xã hội.

Trong danh sách các món quà tặng 8/3 được tìm kiếm nhiều nhất, set quà hoa và đồ uống đang nổi lên như lựa chọn vừa tiết kiệm chi phí vừa mang lại giá trị sử dụng cao. Chỉ với mức giá dao động khoảng 100 nghìn đồng, người tặng đã có thể chuẩn bị một phần quà dễ thương, kết hợp giữa yếu tố trang trí và tính tiện ích trong đời sống hằng ngày.

Điểm đặc biệt của set quà này nằm ở sự linh hoạt trong lựa chọn đồ uống. Người mua có thể đặt theo sở thích của người nhận như trà hoa quả, trà sữa hoặc cà phê... Phần hoa đi kèm cũng có nhiều biến tấu, không chỉ là hoa tươi mà còn có thể thay bằng hoa kẽm nhung hoặc hoa lụa để giữ được lâu hơn theo thời gian.

Tương tự, combo hoa và bánh cũng đang trở thành xu hướng quà tặng nổi bật dịp 8/3 năm nay. Người tặng có thể lựa chọn những chiếc bánh kem nhỏ với nhiều hương vị khác nhau, đặt cạnh những nhành hoa được trang trí hài hòa. Set hoa và bánh được đánh giá cao bởi tính ứng dụng, người nhận có thể vừa chụp hình lưu niệm, vừa thưởng thức ngay cùng bạn bè.

Các set mỹ phẩm mini tiếp tục giữ vị trí ổn định trong danh sách quà tặng phổ biến dịp Quốc tế Phụ nữ. Với mức giá dưới 200.000 đồng, đây được xem là lựa chọn phù hợp dành cho chị em văn phòng nhờ tính thực tế và dễ sử dụng. Một set quà thường bao gồm các sản phẩm chăm sóc cá nhân cơ bản như tẩy da chết, sữa rửa mặt, mặt nạ hoặc kem dưỡng môi.

Ngoài ra, đồ gia dụng nhỏ thông minh cũng được nhiều người hướng đến, như máy lọc không khí mini trên xe ô tô, máy làm sữa hạt mini, máy sấy tóc, máy chăm sóc da mặt... Những sản phẩm này có giá trị sử dụng, giá cả lại phải chăng nên được nhiều người quan tâm.

Không chỉ thị trường truyền thống hoạt động sôi nổi, các trung tâm mua sắm, siêu thị và cửa hàng lớn cũng đồng loạt tung ra chương trình khuyến mại hấp dẫn nhân dịp 8/3. Nhiều đơn vị kỳ vọng sức mua sẽ tiếp tục tăng mạnh trong những ngày cuối tuần và sát dịp lễ, góp phần kích cầu tiêu dùng quý 1/2026.

Tại WinMart, khu vực mỹ phẩm và chăm sóc cá nhân đã được mở rộng diện tích trưng bày. chương trình "Siêu sale chiều phái đẹp" triển khai trên toàn quốc từ đầu tháng 3 đến hết ngày 18/3/2026, với nhiều mặt hàng chăm sóc sắc đẹp và cơ thể giảm đến 30%.

Các nhãn hàng từ sữa tắm, dầu gội cho đến kem dưỡng da, mặt nạ đều được áp dụng mức giá ưu đãi thực chất. Đây là tín hiệu tích cực, phản ánh xu hướng kích cầu lành mạnh từ các nhà bán lẻ có uy tín.

Nhân dịp Ngày 8/3, hệ thống siêu thị GO! trên toàn quốc cũng triển khai chương trình khuyến mãi quy mô lớn, đem đến cơ hội mua sắm hàng trăm sản phẩm quà tặng, làm đẹp, chăm sóc cơ thể với giá ưu đãi lên đến 49%. Đại diện GO! cho biết, nổi bật trong chương trình là các sản phẩm tẩy tế bào chết Dove; bộ kem dưỡng Olay, sữa tắm dưỡng thể, sữa rửa mặt, nước tẩy trang, kem chống nắng…

Nhằm kích cầu tiêu dùng ngay từ những ngày đầu năm mới, dịp này, GO! cũng giới thiệu nhiều loại hộp quà tặng tiện lợi từ các thương hiệu hóa mỹ phẩm nổi tiếng, được áp dụng giảm giá 38%, 40% hoặc áp dụng hình thức mua 2 tính tiền 1 và nhiều hàng tặng kèm hấp dẫn. Chương trình kéo dài đến hết ngày 11/3/2026.

Tương tự, trong 2 ngày 7 và 8/3, siêu thị Co.opmart trên toàn quốc sẽ tặng 1 gối bông hoa cho chị em phụ nữ là khách hàng thành viên. Tổng cộng hơn 7.500 phần quà sẽ được trao trên toàn hệ thống. Bên cạnh đó, chuỗi chương trình giảm giá kéo dài đến ngày 11/3, áp dụng trên nhiều ngành hàng từ mỹ phẩm, thời trang đến thực phẩm và hàng tiêu dùng thiết yếu.

Ở nhóm sản phẩm làm đẹp, nhiều mặt hàng như dầu gội, sữa tắm, mỹ phẩm chăm sóc da, nước hoa… được giảm giá đến 40%, kèm theo các bộ quà tặng thiết kế sẵn để khách hàng dễ dàng lựa chọn làm quà tặng mẹ, vợ hoặc đồng nghiệp nữ.

Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, hiện tượng "giảm giá ảo" - nhà bán hàng tự ý nâng giá gốc trước khi công bố mức giảm - vẫn đang có xu hướng gia tăng vào các dịp lễ lớn. Đây không phải là chiêu trò mới, nhưng năm nào cũng có hàng chục nghìn người tiêu dùng rơi vào “bẫy”.

Lý do nằm ở cả yếu tố tâm lý lẫn công nghệ: áp lực "đồng hồ đếm ngược", thông báo "chỉ còn 3 sản phẩm" hay "đã có 128 người xem" tạo ra cảm giác khan hiếm giả tạo, đẩy người mua vào quyết định vội vàng mà bỏ qua bước kiểm tra thông tin. Trong khi truy xuất nguồn gốc, tìm kiếm gian hàng chính hãng, so sánh giá cả… vốn là các bước quan trọng nhất trong tiêu dùng thông minh.