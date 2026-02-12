Thanh Hóa tăng cường bình ổn giá vật liệu xây dựng trước áp lực cung – cầu

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Năm, 12/02/2026
Nguyễn Thuấn
12/02/2026, 09:06
Trước nhu cầu vật liệu xây dựng tăng mạnh phục vụ các dự án hạ tầng, đầu tư công và chỉnh trang đô thị, Thanh Hóa yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương triển khai đồng bộ giải pháp quản lý, bình ổn giá, ngăn chặn tình trạng đầu cơ, thổi giá...
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa có ý kiến chỉ đạo các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện Công văn số 948/VPCP-CN ngày 29/1/2026 của Văn phòng Chính phủ về tăng cường các giải pháp quản lý, bình ổn giá vật liệu xây dựng trên địa bàn.
Theo đó, các đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng và Ủy ban nhân dân tỉnh về quản lý giá vật liệu xây dựng; chủ động tham mưu, báo cáo những nội dung vượt thẩm quyền.
Sở Xây dựng được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường thu thập, xử lý thông tin và công bố giá vật liệu xây dựng kịp thời, sát với diễn biến thị trường. Đồng thời, đẩy mạnh kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và đề xuất xử lý các hành vi đầu cơ, găm hàng, thổi giá gây bất ổn thị trường.
Ở góc độ nguồn cung, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao rà soát nhu cầu, khả năng đáp ứng vật liệu xây dựng tại địa phương; tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng, kiểm soát chặt chẽ sản lượng khai thác. Đơn vị này cũng nghiên cứu mở mới các mỏ, nâng công suất khai thác theo quy định nhằm bổ sung nguồn cung cho thị trường, góp phần bình ổn giá.
Đáng chú ý, công tác đấu giá quyền khai thác khoáng sản được yêu cầu thực hiện công khai, minh bạch, ngăn chặn tình trạng đầu cơ, thao túng thị trường ngay từ khâu cấp phép.
Đối với các chủ đầu tư, nhà thầu, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu chủ động quản lý chi phí, cập nhật giá gói thầu phù hợp với biến động thị trường; đánh giá rủi ro biến động giá vật liệu xây dựng, bảo đảm nguồn cung trong quá trình triển khai dự án, tránh tình trạng đội vốn, chậm tiến độ.
Các đơn vị được giao nhiệm vụ có trách nhiệm tổng hợp tình hình, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa trước ngày 4/3/2026.
Theo báo cáo của Sở Xây dựng Thanh Hóa, năm 2026 nhu cầu đất san lấp phục vụ các công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn toàn tỉnh ước khoảng 18,24 triệu m3. Tuy nhiên, tổng nhu cầu đất san lấp toàn tỉnh lên tới khoảng 58,59 triệu m3, phản ánh áp lực rất lớn lên nguồn cung vật liệu.
Đối với cát xây dựng, nhu cầu của các công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước khoảng 4,8 triệu m3, trong khi nhu cầu toàn tỉnh khoảng 8,146 triệu m3. Nhu cầu đá xây dựng cho các công trình vốn ngân sách nhà nước khoảng 4,3 triệu m3, còn tổng nhu cầu toàn tỉnh khoảng 10,51 triệu m3.
Những con số này cho thấy thị trường vật liệu xây dựng tại Thanh Hóa đang chịu sức ép lớn từ làn sóng triển khai đồng loạt các dự án hạ tầng, chỉnh trang đô thị và công trình đầu tư công. Việc bảo đảm cân đối cung – cầu, kiểm soát giá cả và minh bạch hoạt động khai thác, đấu giá khoáng sản được xem là yếu tố then chốt để giữ ổn định thị trường, bảo đảm tiến độ và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư.
Trong bối cảnh chi phí vật liệu chiếm tỷ trọng lớn trong tổng mức đầu tư xây dựng, các giải pháp điều hành quyết liệt từ phía chính quyền địa phương được kỳ vọng sẽ góp phần hạn chế biến động bất thường, tạo môi trường ổn định cho doanh nghiệp xây dựng và nhà đầu tư trên địa bàn.
