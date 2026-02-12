Sự sụp đổ của đế chế bán lẻ xa xỉ Saks

Saks Global gần đây đã nộp đơn phá sản, đóng đồng loạt nhiều cửa hàng và “khai tử” chuỗi cửa hàng Saks Off-Fifth, báo hiệu sự sụp đổ của một trong những đế chế bán lẻ xa xỉ lớn nhất thế giới...

Tháng 1 vừa qua, Saks Global đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản theo Chương 11, tạo thêm một cú sốc mới đối với ngành công nghiệp xa xỉ toàn cầu vốn vẫn đang chật vật thoát khỏi giai đoạn suy thoái sâu.

Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến quyết định này là khoản thanh toán lãi vay trị giá 100 triệu USD đến hạn vào ngày 30/12. Nhà điều hành chuỗi bách hóa xa xỉ này cho biết đã cân nhắc nhiều phương án nhằm cải thiện thanh khoản, trước khi đi đến kết luận rằng tái cấu trúc dưới hình thức vay tài trợ dành cho doanh nghiệp đang trong quá trình phá sản là con đường khả thi nhất để duy trì hoạt động.

Trong một tuyên bố, công ty cho biết đã tự nguyện nộp đơn xin bảo hộ phá sản theo Chương 11 với sự ủng hộ của các bên tài chính chủ chốt, đồng thời đảm bảo được 1,75 tỷ USD nguồn tài trợ, trong đó 1,5 tỷ USD đến từ nhóm trái chủ có tài sản bảo đảm ưu tiên và khoảng 240 triệu USD thanh khoản bổ sung từ các tổ chức cho vay dựa trên tài sản.

Theo hồ sơ tòa án, riêng các khoản vay ngân hàng của Saks đã lên tới 3,4 tỷ USD.

“Đây là thời khắc mang tính bước ngoặt đối với Saks Global, và chặng đường phía trước mở ra cơ hội quan trọng để củng cố nền tảng hoạt động cũng như tái định vị doanh nghiệp cho tương lai,” ông Geoffroy van Raemdonck - người vừa được bổ nhiệm làm Giám đốc điều hành của nhà bán lẻ xa xỉ này sau khi cựu CEO Richard Baker từ chức trong tuần - cho biết trong một tuyên bố.

Đơn xin bảo hộ phá sản của Saks là vụ việc mới nhất và cũng có quy mô lớn nhất trong làn sóng phá sản liên tiếp của các nhà bán lẻ xa xỉ, khiến toàn ngành chao đảo và buộc không ít thương hiệu nhỏ phải đóng cửa.

Theo hồ sơ xin bảo hộ phá sản theo Chương 11, thương hiệu là chủ nợ lớn nhất của Saks Global là Chanel, với khoản phải thu lên tới 136 triệu USD, tiếp theo là Kering với tổng cộng 60 triệu USD, thương hiệu Rosen-X có trụ sở tại Thượng Hải với 44 triệu USD, tập đoàn Capri (chủ sở hữu Michael Kors) 33 triệu USD và công ty mẹ của Valentino là 33 triệu USD.

Hồ sơ này chỉ liệt kê 30 nhà cung cấp lớn nhất, đồng nghĩa với việc có thể còn hàng chục thương hiệu độc lập quy mô nhỏ khác cũng đang bị nợ tiền. Đối với những doanh nghiệp không có nguồn lực tài chính dồi dào, các khoản công nợ này có thể gây tác động mất ổn định nghiêm trọng hơn nhiều.

Những hệ lụy từ vụ phá sản của Saks Global có thể vượt xa quy mô rắc rối mà các nhà bán lẻ khác từng gây ra. Đây hiện là nhà bán lẻ đa thương hiệu chuyên về hàng xa xỉ lớn nhất tại Mỹ, với hơn 60 cửa hàng thuộc hệ thống Saks Fifth Avenue và Neiman Marcus, cùng doanh thu thường niên dự kiến đạt khoảng 10 tỷ USD.

Dù một số thương hiệu đã ngừng cung ứng cho Saks và Neiman Marcus trong vài mùa gần đây do doanh số suy giảm và tình trạng thanh toán thiếu ổn định, nhiều nhãn hàng vẫn phụ thuộc vào hai hệ thống này để duy trì một phần đáng kể doanh thu.

CÁC CỬA HÀNG ĐÓNG CỬA LIÊN TỤC

Theo kế hoạch thu hẹp mạng lưới bán lẻ trong quá trình tái cấu trúc phá sản của công ty mẹ Saks Global, 8 cửa hàng Saks Fifth Avenue và 1 cửa hàng của Neiman Marcus sẽ đóng cửa trong giai đoạn đầu.

Mục tiêu là tái định vị Saks Global cùng các cửa hàng còn lại trở thành “điểm đến tối thượng của hàng xa xỉ với trải nghiệm mua sắm đa kênh liền mạch,” CEO Geoffroy van Raemdonck cho biết trong một tuyên bố. Trên thực tế, điều này đồng nghĩa với việc tập trung đầu tư vào những địa điểm sinh lời tốt, nơi khách hàng sẵn sàng chi trả ở mức giá niêm yết.

Động thái này diễn ra sau khi Saks thông báo vào tháng trước rằng họ sẽ dần đóng cửa mảng kinh doanh hàng giảm giá Saks Off 5th trong những tháng tới. Theo ông Van Raemdonck, việc cắt giảm các điểm bán kém hiệu quả sẽ giúp nhà bán lẻ có vị thế tốt hơn để đầu tư cho tăng trưởng dài hạn, cải thiện danh mục sản phẩm và nâng cao mức độ cá nhân hóa trong dịch vụ khách hàng.

Mảng kinh doanh hàng giảm giá Saks Off 5th sẽ bị đóng cửa trong những tháng tới.

Trong thông báo hôm thứ Ba vừa qua, Saks cho biết sẽ đóng cửa phần lớn các địa điểm Fifth Avenue Club hoạt động độc lập - những không gian tạo kiểu riêng tư cung cấp dịch vụ chỉnh sửa trang phục và tư vấn mua sắm cá nhân.

Với Saks, mọi kỳ vọng hồi sinh mô hình bách hóa tổng hợp cũng vấp phải mối quan hệ căng thẳng với các nhà cung cấp. Nhiều thương hiệu đã phàn nàn về tình trạng thanh toán chậm hoặc thiếu từ Saks Fifth Avenue kể từ năm 2023.

Căng thẳng lên đến đỉnh điểm vào tháng 2 năm 2025, khi Saks Global cam kết thanh toán đầy đủ cho các đối tác, nhưng với những điều khoản bị cho là càng làm gia tăng mâu thuẫn. Các doanh nghiệp trong ngành cho biết sự thiếu niềm tin đã tạo ra một “vòng lặp phản hồi” tiêu cực, khi danh mục sản phẩm thiếu ổn định kéo doanh số đi xuống. Trong quý II, doanh thu giảm 11% xuống còn 1,6 tỷ USD, trong đó công ty thừa nhận vấn đề tồn kho là nguyên nhân chính.