Chứng khoán Mỹ lao dốc sau báo cáo lạm phát, giá dầu nhảy hơn 2% vì mối lo Iran

Thị trường chứng khoán Mỹ bán tháo trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (27/2), khi số liệu lạm phát nóng hơn dự báo nối dài danh sách những mối lo của nhà đầu tư ở Phố Wall trong tháng này...

Giá dầu thô tăng mạnh vì vòng đàm phán hạt nhân thứ ba giữa Mỹ và Iran không mang lại kết quả cụ thể nào.

Lúc đóng cửa, chỉ số Dow Jones mất 521,28 điểm, tương đương giảm 1,05%, chốt ở mức 48.977,92 điểm. Chỉ số S&P 500 mất 0,43%, còn 6.878,88 điểm. Chỉ số Nasdaq trượt 0,92%, còn 22.668,21 điểm.

Trong tháng 2, thị trường đương đầu áp lực giảm lớn từ mối lo về tác động của trí tuệ nhân tạo (AI) đến nhiều lĩnh vực cụ thể và toàn bộ nền kinh tế Mỹ nói chung. Nhà đầu tư lo ngại rằng AI có thể gây đảo lộn mô hình kinh doanh trong nhiều ngành từ tài chính - ngân hàng đến bất động sản thương mại và phần mềm. Tâm lý bi quan này gia tăng trong phiên cuối tháng, khi công ty công nghệ tài chính (fintech) Block tuyên bố sa thải hơn 4.000 nhân viên, tương đương gần một nửa lực lượng lao động.

Cổ phiếu phần mềm không nằm ngoài xu hướng bán tháo, khép lại một tháng tồi tệ. Salesforce và Microsoft cùng giảm hơn 2% trong phiên này. Cổ phiếu công ty an ninh mạng Zscaler “bốc hơi” 12%, CoreWeave sụt 18%.

Các cổ phiếu liên quan tới lĩnh vực tín dụng tư nhân cũng bị xả mạnh khi nhà đầu tư lo ngại về tác động của vụ sụp đổ của Market Financial Solutions, một công ty chuyên cung cấp các khoản vay thế chấp nhà của Anh. Apollo và Jefferies chốt phiên với mức giảm tương ứng 8% và 9%.

Cổ phiếu Nvidia mất 4%, tiếp tục xu hướng giảm sau khi báo cáo kết quả kinh doanh quý 4/2025 Trước đó, Nvidia đã giảm hơn 5% trong phiên ngày thứ Năm.

Sự sụt giảm này diễn ra dù cả doanh thu và lợi nhận của Nvidia đều tốt hơn so với dự báo. Điều này được lý giải bởi mối hoài nghi của nhà đầu tư đối với thỏa thuận giữa Nvidia và OpenAI, rủi ro khi định giá của các cổ phiếu AI đã bị đẩy lên mức quá cao, và những kế hoạch đầu tư khổng lồ của các nhà cung cấp dịch vụ đám mây lớn (hyperscalers) vào các trung tâm dữ liệu bị nghi ngờ về mức độ bền vững.

Nỗi bi quan của nhà đầu tư tăng thêm khi báo cáo chỉ số giá nhà sản xuất (PPI) tháng 1 của Mỹ cho thấy dấu hiệu nóng lên của lạm phát. PPI toàn phần tăng 0,5% so với tháng trước, so với mức dự báo tăng mà các nhà phân tích đưa ra là 0,3%. PPI lõi - thước đo không bao gồm giá năng lượng và thực phẩm - tăng 0,8% so với tháng trước, cũng cao hơn nhiều so với dự báo là tăng 0,3%.

Theo Giám đốc đầu tư (CIO) Stephan Kolano của công ty Integrated Partneers, báo cáo PPI bổ sung thêm một mối lo đối với nhà đầu tư ở Phố Wall, khi họ vốn dĩ đã lo ngại về những kế hoạch đầu tư khổng lồ vào AI, rủi ro AI gây gián đoạn trong nhiều lĩnh vực, và căng thẳng trên thị trường tín dụng tư nhân.

Đánh giá về sự dai dẳng của lạm phát, ông Kolano cho rằng vấn đề có vẻ chủ yếu xuất phát từ lạm phát giá dịch vụ, song ông cũng nhận định đây là một dấu hiệu cho thấy các công ty bắt đầu đẩy chi phí thuế quan về phía người tiêu dùng nhằm bảo toàn lợi nhuận.

“Vấn đề lạm phát vẫn chưa được giải quyết”, vị CIO nói và cho rằng tình trạng này sẽ đặt Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào một vị thế khó khăn trong việc lựa chọn giữa tiếp tục cắt giảm lãi suất để kích thích tăng trưởng hay giữ nguyên lãi suất để chống lạm phát. “Triển vọng chính sách tiền tệ trong thời gian còn lại của năm nay trở nên khó đoán định hơn”, ông nói.

Ngoài ra, ông Kolano cũng lo ngại về tình trạng thị trường lao động Mỹ, cho rằng hoạt động sa thải đang gia tăng, đồng nghĩa tỷ lệ thất nghiệp sẽ còn tăng.

Với áp lực giảm từ nhiều phía, cả ba chỉ số chính của thị trường chứng khoán Mỹ đều giảm trong tháng 2. Nasdaq giảm hơn 3%, đánh dấu tháng giảm mạnh nhất từ tháng 3 năm ngoái. S&P 500 và Dow Jones ghi nhận mức giảm tương ứng 1% và 0,2%.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London tăng 1,73 USD/thùng, tương đương tăng 2,45%, đạt 72,48 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York tăng 1,81 USD/thùng, tương đương tăng 2,78%, chốt ở mức 67,02 USD/thùng.

Vòng đàm phán hạt nhân thứ ba giữa Mỹ và Iran chưa mang lại kết quả cụ thể nào. Oman, quốc gia giữ vai trò trung gian đàm phán, cho biết đàm phán đã có tiến bộ và sẽ được nối lại vào tuần tới.

Trong bối cảnh đó, hiện diện quân sự của Mỹ ở Trung Đông tiếp tục ở mức cao, đồng nghĩa rủi ro xảy ra xung đột quân sự vẫn còn lớn. Ngày 27/2, đại sứ quán Mỹ ở Jerusalem đã có cho phép nhân viên ở những vị trí không thiết yếu và gia đình của họ được sơ tán khỏi Israel để đảm bảo an toàn.

“Sự bất định vẫn phủ bóng, và tâm lý lo ngại đã đẩy giá dầu tăng trong phiên ngày hôm nay. Giá dầu đang hoàn toàn bị chi phối bởi tình hình đàm phán hạt nhân Mỹ - Iran và khả năng Mỹ có hành động quân sự đối với Iran”, nhà phân tích Tamas Varga của công ty môi giới PVM Oil nhận xét với hãng tin Reuters.

Phát biểu trước báo giới tại Nhà Trắng sau khi thị trường đã đóng cửa phiên ngày thứ Sáu, ông Trump nói “Tôi không muốn” phải tấn công quân sự Iran, nhưng “đôi khi vẫn phải làm như vậy”. Tuy nhiên, ông cũng nói “chúng tôi chưa đưa ra quyết định cuối cùng” về việc có tấn công Iran hay không.

Theo một số nhà phân tích, giá dầu hiện nay đang bao gồm một phần bù rủi ro địa chính trị khoảng 8-10 USD/thùng, phản ánh mối lo ngại rằng nếu xung đột quân sự xảy ra ở Trung Đông, dòng chảy dầu thô đi qua eo biển Hormuz sẽ bị gián đoạn.