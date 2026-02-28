Thứ Bảy, 28/02/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

Chứng khoán Mỹ lao dốc sau báo cáo lạm phát, giá dầu nhảy hơn 2% vì mối lo Iran

Bình Minh

28/02/2026, 08:29

Thị trường chứng khoán Mỹ bán tháo trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (27/2), khi số liệu lạm phát nóng hơn dự báo nối dài danh sách những mối lo của nhà đầu tư ở Phố Wall trong tháng này...

Ảnh minh họa - Ảnh: CNBC.
Ảnh minh họa - Ảnh: CNBC.

Giá dầu thô tăng mạnh vì vòng đàm phán hạt nhân thứ ba giữa Mỹ và Iran không mang lại kết quả cụ thể nào.

Lúc đóng cửa, chỉ số Dow Jones mất 521,28 điểm, tương đương giảm 1,05%, chốt ở mức 48.977,92 điểm. Chỉ số S&P 500 mất 0,43%, còn 6.878,88 điểm. Chỉ số Nasdaq trượt 0,92%, còn 22.668,21 điểm.

Trong tháng 2, thị trường đương đầu áp lực giảm lớn từ mối lo về tác động của trí tuệ nhân tạo (AI) đến nhiều lĩnh vực cụ thể và toàn bộ nền kinh tế Mỹ nói chung. Nhà đầu tư lo ngại rằng AI có thể gây đảo lộn mô hình kinh doanh trong nhiều ngành từ tài chính - ngân hàng đến bất động sản thương mại và phần mềm. Tâm lý bi quan này gia tăng trong phiên cuối tháng, khi công ty công nghệ tài chính (fintech) Block tuyên bố sa thải hơn 4.000 nhân viên, tương đương gần một nửa lực lượng lao động.

Cổ phiếu phần mềm không nằm ngoài xu hướng bán tháo, khép lại một tháng tồi tệ. Salesforce và Microsoft cùng giảm hơn 2% trong phiên này. Cổ phiếu công ty an ninh mạng Zscaler “bốc hơi” 12%, CoreWeave sụt 18%.

Các cổ phiếu liên quan tới lĩnh vực tín dụng tư nhân cũng bị xả mạnh khi nhà đầu tư lo ngại về tác động của vụ sụp đổ của Market Financial Solutions, một công ty chuyên cung cấp các khoản vay thế chấp nhà của Anh. Apollo và Jefferies chốt phiên với mức giảm tương ứng 8% và 9%.

Cổ phiếu Nvidia mất 4%, tiếp tục xu hướng giảm sau khi báo cáo kết quả kinh doanh quý 4/2025 Trước đó, Nvidia đã giảm hơn 5% trong phiên ngày thứ Năm.

Sự sụt giảm này diễn ra dù cả doanh thu và lợi nhận của Nvidia đều tốt hơn so với dự báo. Điều này được lý giải bởi mối hoài nghi của nhà đầu tư đối với thỏa thuận giữa Nvidia và OpenAI, rủi ro khi định giá của các cổ phiếu AI đã bị đẩy lên mức quá cao, và những kế hoạch đầu tư khổng lồ của các nhà cung cấp dịch vụ đám mây lớn (hyperscalers) vào các trung tâm dữ liệu bị nghi ngờ về mức độ bền vững.

Nỗi bi quan của nhà đầu tư tăng thêm khi báo cáo chỉ số giá nhà sản xuất (PPI) tháng 1 của Mỹ cho thấy dấu hiệu nóng lên của lạm phát. PPI toàn phần tăng 0,5% so với tháng trước, so với mức dự báo tăng mà các nhà phân tích đưa ra là 0,3%. PPI lõi - thước đo không bao gồm giá năng lượng và thực phẩm - tăng 0,8% so với tháng trước, cũng cao hơn nhiều so với dự báo là tăng 0,3%.

Theo Giám đốc đầu tư (CIO) Stephan Kolano của công ty Integrated Partneers, báo cáo PPI bổ sung thêm một mối lo đối với nhà đầu tư ở Phố Wall, khi họ vốn dĩ đã lo ngại về những kế hoạch đầu tư khổng lồ vào AI, rủi ro AI gây gián đoạn trong nhiều lĩnh vực, và căng thẳng trên thị trường tín dụng tư nhân.

Đánh giá về sự dai dẳng của lạm phát, ông Kolano cho rằng vấn đề có vẻ chủ yếu xuất phát từ lạm phát giá dịch vụ, song ông cũng nhận định đây là một dấu hiệu cho thấy các công ty bắt đầu đẩy chi phí thuế quan về phía người tiêu dùng nhằm bảo toàn lợi nhuận.

“Vấn đề lạm phát vẫn chưa được giải quyết”, vị CIO nói và cho rằng tình trạng này sẽ đặt Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào một vị thế khó khăn trong việc lựa chọn giữa tiếp tục cắt giảm lãi suất để kích thích tăng trưởng hay giữ nguyên lãi suất để chống lạm phát. “Triển vọng chính sách tiền tệ trong thời gian còn lại của năm nay trở nên khó đoán định hơn”, ông nói.

Ngoài ra, ông Kolano cũng lo ngại về tình trạng thị trường lao động Mỹ, cho rằng hoạt động sa thải đang gia tăng, đồng nghĩa tỷ lệ thất nghiệp sẽ còn tăng.

Với áp lực giảm từ nhiều phía, cả ba chỉ số chính của thị trường chứng khoán Mỹ đều giảm trong tháng 2. Nasdaq giảm hơn 3%, đánh dấu tháng giảm mạnh nhất từ tháng 3 năm ngoái. S&P 500 và Dow Jones ghi nhận mức giảm tương ứng 1% và 0,2%.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London tăng 1,73 USD/thùng, tương đương tăng 2,45%, đạt 72,48 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York tăng 1,81 USD/thùng, tương đương tăng 2,78%, chốt ở mức 67,02 USD/thùng.

Vòng đàm phán hạt nhân thứ ba giữa Mỹ và Iran chưa mang lại kết quả cụ thể nào. Oman, quốc gia giữ vai trò trung gian đàm phán, cho biết đàm phán đã có tiến bộ và sẽ được nối lại vào tuần tới.

Trong bối cảnh đó, hiện diện quân sự của Mỹ ở Trung Đông tiếp tục ở mức cao, đồng nghĩa rủi ro xảy ra xung đột quân sự vẫn còn lớn. Ngày 27/2, đại sứ quán Mỹ ở Jerusalem đã có cho phép nhân viên ở những vị trí không thiết yếu và gia đình của họ được sơ tán khỏi Israel để đảm bảo an toàn.

“Sự bất định vẫn phủ bóng, và tâm lý lo ngại đã đẩy giá dầu tăng trong phiên ngày hôm nay. Giá dầu đang hoàn toàn bị chi phối bởi tình hình đàm phán hạt nhân Mỹ - Iran và khả năng Mỹ có hành động quân sự đối với Iran”, nhà phân tích Tamas Varga của công ty môi giới PVM Oil nhận xét với hãng tin Reuters.

Phát biểu trước báo giới tại Nhà Trắng sau khi thị trường đã đóng cửa phiên ngày thứ Sáu, ông Trump nói “Tôi không muốn” phải tấn công quân sự Iran, nhưng “đôi khi vẫn phải làm như vậy”. Tuy nhiên, ông cũng nói “chúng tôi chưa đưa ra quyết định cuối cùng” về việc có tấn công Iran hay không.

Theo một số nhà phân tích, giá dầu hiện nay đang bao gồm một phần bù rủi ro địa chính trị khoảng 8-10 USD/thùng, phản ánh mối lo ngại rằng nếu xung đột quân sự xảy ra ở Trung Đông, dòng chảy dầu thô đi qua eo biển Hormuz sẽ bị gián đoạn.

Thuế đối ứng bị chặn: Các lựa chọn để Tổng thống Trump áp thuế quan thay thế

07:33, 27/02/2026

Thuế đối ứng bị chặn: Các lựa chọn để Tổng thống Trump áp thuế quan thay thế

Chứng khoán Mỹ “hụt hơi” vì cổ phiếu Nvidia bị xả, giá dầu giằng co mạnh

07:33, 27/02/2026

Chứng khoán Mỹ “hụt hơi” vì cổ phiếu Nvidia bị xả, giá dầu giằng co mạnh

IMF cảnh báo về chính sách kinh tế của Mỹ

13:55, 26/02/2026

IMF cảnh báo về chính sách kinh tế của Mỹ

Từ khóa:

chứng khoán Mỹ giá dầu thế giới

Đọc thêm

Sự phụ thuộc của Mỹ vào nhập khẩu về 37 khoáng sản quan trọng

Sự phụ thuộc của Mỹ vào nhập khẩu về 37 khoáng sản quan trọng

Trong 37 khoáng sản này, có 11 loại mà Mỹ phụ thuộc hoàn toàn vào nhập khẩu, tức không có sản xuất trong nước. Nhiều loại khác cũng phải dựa vào nguồn cung nước ngoài cho hơn một nửa nhu cầu...

Biến động giá năng lượng ở châu Âu sau 4 năm chiến tranh Nga - Ukraine

Biến động giá năng lượng ở châu Âu sau 4 năm chiến tranh Nga - Ukraine

Giá điện và khí đốt dân cư tại châu Âu đã trải qua nhiều biến động trong 4 năm kể từ khi chiến tranh giữa Nga và Ukraine nổ ra vào năm 2022 - cuộc chiến đã gây đảo lộn thị trường năng lượng châu Âu...

Giá vàng nhảy lên gần 5.300 USD/oz, SPDR Gold Trust không ngừng mua ròng

Giá vàng nhảy lên gần 5.300 USD/oz, SPDR Gold Trust không ngừng mua ròng

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới đã liên tục mua ròng trong cả tuần này, với tổng lượng mua là hơn 22 tấn vàng...

Mỹ

Mỹ "khát" đất hiếm cho hàng không vũ trụ và con chip

Sự khan hiếm nói trên xảy ra trong bối cảnh chỉ còn vài tuần là đến cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình...

Đàm phán Mỹ - Iran: Chưa đạt thỏa thuận nhưng có tiến triển

Đàm phán Mỹ - Iran: Chưa đạt thỏa thuận nhưng có tiến triển

Mỹ và Iran vừa khởi động vòng đàm phá thứ ba về chương trình hạt nhân của Tehran, tại Geneva, Thụy Sỹ, trong nỗ lực giảm nguy cơ xung đột quân sự...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định gồm: Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38; Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19...

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Mỹ thâm hụt thương mại hàng hóa với những nền kinh tế nào nhiều nhất năm 2025?

Thế giới

Mỹ thâm hụt thương mại hàng hóa với những nền kinh tế nào nhiều nhất năm 2025?

[Phóng sự ảnh]: Người dân xếp hàng sớm mua vàng ngày vía Thần tài

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh]: Người dân xếp hàng sớm mua vàng ngày vía Thần tài

Xây dựng “phòng tuyến kép” cho không gian số

eMagazine

Xây dựng “phòng tuyến kép” cho không gian số

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Tin tặc đánh cắp 150 GB dữ liệu từ Chính phủ Mexico nhờ AI

Kinh tế số

2

Tiến sĩ Trần Hồng Thái điều hành Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Kinh tế số

3

Giá vàng nhảy lên gần 5.300 USD/oz, SPDR Gold Trust không ngừng mua ròng

Thế giới

4

Đề nghị truy tố cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến

Dân sinh

5

Asia Vibe bứt tốc mùa lễ hội, thu hút dòng khách Móng Cái

Bất động sản

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy