“Thời trang yêu nước” rộn ràng trước thềm sự kiện A80

Trào lưu “thời trang yêu nước” là cách để thế hệ trẻ nhắc nhớ về chặng đường đấu tranh kiên cường của cha ông. Mỗi một bộ trang phục giờ đây trở thành thông điệp sống động về tình yêu với Tổ quốc trong ngày Tết độc lập của dân tộc…

Thời điểm này, trên những trục đường chính của thủ đô Hà Nội hay hay các điểm check-in nổi tiếng trên cả nước, không khó để bắt gặp hình ảnh các em nhỏ, thanh niên và cả những người trung niên rạng rỡ trong những bộ trang phục thời trang yêu nước.

Từ những chiếc áo in dòng chữ “Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” được phối cùng quần jean năng động cho đến tà áo dài trắng thướt tha điểm nhấn là lá cờ đỏ kiêu hãnh trên ngực áo… đã trở thành lựa chọn được yêu thích.

Đi kèm theo, mũ lưỡi trai in hình bản đồ Việt Nam, móc khóa, túi tote, huy hiệu cờ đỏ sao vàng… cũng được săn đón, góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước một cách gần gũi và tự nhiên. Điểm đặc biệt của “trend” thời trang yêu nước năm nay là sự sáng tạo trong thiết kế.

Thay vì in ấn quá phô trương, hình ảnh lá cờ hay ngôi sao vàng được đưa vào trang phục bằng những mảng typography hoặc thêu tinh tế ở ngực trái. Chiếc áo vì thế vừa mang thông điệp “Tổ quốc trong tim”, vừa đủ giản dị để mặc hàng ngày.

Ca sỹ Hòa Minzy diện trang phục áo dài mang đậm tinh thần "thời trang yêu nước".

Các sản phẩm bình dân có giá chỉ từ 50.000 - 150.000 đồng, phù hợp với túi tiền của học sinh, sinh viên và người lao động. Những mẫu thời trang yêu nước cao cấp hơn như áo dài thêu tay hay áo phông cotton in 3D được bán với giá 350.000 - 450.000 đồng vẫn thu hút đông đảo khách hàng.

Thời gian qua, các chương trình nghệ thuật như V Concert - Rạng rỡ Việt Nam, V Fest - Thanh xuân rực rỡ cho đến Tổ quốc trong tim, Tự hào là người Việt Nam, chính là nơi chúng ta dễ nhận thấy sự hiện diện dày đặc của thời trang yêu nước.

Trong số đó, những chiếc áo phông phổ biến khá đơn giản: cổ tròn, tay ngắn, phom regular hoặc oversize – những lựa chọn vừa thoải mái vừa hợp thị hiếu giới trẻ. Một số cửa hàng còn kết hợp bán áo cùng túi vải hoặc khăn quàng in cờ để tạo thành “combo yêu nước”, đáp ứng nhu cầu check-in và chụp ảnh của Gen Z.

Không chỉ trong các dịp lễ lớn, áo phông yêu nước dần trở thành một dạng “streetwear Việt”. Giới trẻ diện áo in chữ Vietnamese cùng quần jeans, giày sneaker, hoặc phối khăn cờ làm điểm nhấn. Sự linh hoạt giúp thời trang yêu nước vượt ra khỏi khuôn khổ lễ hội, bước vào đời sống thường nhật.

Nhiều local brand cũng nhanh nhạy nắm bắt xu hướng. Trên TikTok, chỉ cần gõ “áo Quốc khánh 2/9” có thể tìm thấy hàng chục nghìn sản phẩm, trong đó, nhiều mẫu đạt tới hàng trăm nghìn lượt bán. "Nối tiếp bộ sưu tập “Yêu nước từ trong nôi”, ngay trong tháng 8 này Canifa cho ra mắt mini collection “Dép lốp”, được lấy cảm hứng từ “đôi dép cụ Hồ”, một biểu tượng của những người chiến sĩ bền bỉ và anh dũng.

"Hình ảnh 'đôi dép cụ Hồ' được làm mới bằng ngôn ngữ thời trang, để người trẻ 'mặc' lịch sử theo cách mới, hiện đại và vẫn đậm tinh thần Việt," bà Đoàn Thị Bích Ngọc, Tổng Giám đốc thương hiệu Canifa cho biết.

Theo khảo sát, không chỉ thời trang yêu nước, thị trường phụ kiện dịp lễ Quốc khánh năm nay cũng phong phú hơn với nhiều sản phẩm ý tưởng mới. Trên các sàn thương mại điện tử hoặc các hội nhóm kinh doanh online, sổ tay, bình giữ nhiệt, khăn, nón lá, quạt, bút,…in logo kỷ niệm ngày Quốc khánh hoặc in hình cờ tổ quốc được giới thiệu đa dạng với mức giá trung bình từ 100.000 đến 400.000 đồng tùy mặt hàng, chất liệu.

Theo ghi nhận của phóng viên, tại tuyến phố Nguyễn Chiến Thắng (Hà Đông), Nguyễn Quý Đức (Thanh Xuân), Hàng Đào, Hàng Mã (Hoàn Kiếm), hàng loạt cửa hàng bày bán những chiếc áo phông in hình cờ Tổ quốc, cờ cầm tay, cờ vải choàng lưng… được bày biện bắt mắt, tạo nên không khí lễ hội tưng bừng phấn khởi.

Không chỉ thời trang yêu nước, thị trường phụ kiện dịp lễ Quốc khánh năm nay cũng phong phú hơn.

Theo một chủ cửa hàng tại phố Hàng Đào, lượng khách ghé mua sắm tăng đột biến trong những ngày gần đây. Khoảng 3 - 4 ngày nay, khách nườm nượp từ sáng tới tận 22h đêm. Hầu hết mọi người đều ưu tiên chọn áo cờ đỏ sao vàng, nhiều gia đình và cơ quan còn đặt mua số lượng lớn để mặc đồng bộ trong dịp lễ.

Không chỉ áo, các phụ kiện nhỏ gọn như nón lá, quạt cầm tay in hình cờ Tổ quốc, hay khăn choàng, vòng tay, kẹp tóc, nơ … cũng trở thành mặt hàng bán chạy. Với mức giá dễ tiếp cận, hầu hết người dân đều có thể sắm sửa trọn “combo yêu nước” cho mình hoặc cả gia đình mà không cần e dè về chi phí.

Không chỉ tại Hà Nội, ghi nhận tại trung tâm TP.HCM, càng dịp cận lễ Quốc khánh 2/9, nhiều người trẻ "diện" các item thời trang yêu nước chào mừng sự kiện A80 để check in tại các bảo tàng, điểm vui chơi công cộng. Đến phố đi bộ Nguyễn Huệ, một bạn trẻ cho biết đã đặt mua khăn choàng cổ cách tân in hình cờ tổ quốc với giá 80.000 đồng, thuê trang phục áo dài hết 400.000 đồng để chụp bộ ảnh kỷ niệm. "Mặc những món đồ thời trang yêu nước này, em cảm thấy rất tự hào", cô nói.

Theo ông Nguyễn Tuấn Anh, Thạc sĩ Chương trình Fulbright Việt Nam, hiện tượng người tiêu dùng tìm mua các sản phẩm gắn với chủ đề Quốc khánh không phải xu hướng nhất thời mà trở thành một trào lưu yêu nước thường niên. Trước đây, người dân chủ yếu thể hiện tinh thần dân tộc qua những hoạt động tập thể như mít-tinh, diễu hành, treo cờ. Hiện nay, việc lựa chọn những sản phẩm thời trang yêu nước đã trở thành một hình thức biểu đạt gần gũi, nhất là với giới trẻ.

"Nó cho thấy tinh thần gắn bó với Tổ quốc được cá nhân hóa thông qua hành vi tiêu dùng nhưng lại lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội", ông Tuấn Anh nhận định. Sự thay đổi này phản ánh việc người Việt, đặc biệt là thế hệ trẻ, không còn coi mua sắm là để phục vụ nhu cầu thiết yếu, mà còn là giá trị tinh thần, thông điệp văn hóa. Trong đó, sự đồng điệu cộng đồng được đặt cao hơn.

Thời trang yêu nước đã trở thành một hình thức biểu đạt gần gũi, nhất là với giới trẻ.

Đồng thời, thị hiếu của giới trẻ cũng hướng đến những sản phẩm thiết kế đẹp, tiện dụng, mang tính sáng tạo, chứ không chỉ dừng lại ở hình thức cổ động truyền thống. "Nếu biết khai thác, đây không chỉ là cơ hội thương mại mà còn là phương thức lan tỏa tinh thần dân tộc, nuôi dưỡng niềm tự hào và phát triển công nghiệp văn hóa", ông Tuấn Anh nói.

Song hành cùng trào lưu thời trang, các bạn trẻ không chỉ mặc đẹp để đi chơi mà còn để ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ, lan tỏa tinh thần yêu nước trên mạng xã hội. Hàng loạt clip và album ảnh ghi lại khoảnh khắc gia đình, nhóm bạn, hay các cặp đôi khoác lên mình thời trang yêu nước, đứng bên những di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh đã lọt top xu hướng, thu hút hàng triệu lượt tương tác.

Có thể thấy, sự kện A80 không chỉ là thời khắc lịch sử mà còn là dịp để mỗi người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, khẳng định niềm tự hào dân tộc bằng chính sự lựa chọn thời trang và tiêu dùng của mình, tạo nên một bức tranh lễ hội đầy màu sắc và ý nghĩa.