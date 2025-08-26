“Thời trang yêu nước” rộn ràng trước thềm sự kiện A80
Minh Nguyệt
26/08/2025, 09:00
Trào lưu “thời trang yêu nước” là cách để thế hệ trẻ nhắc nhớ về chặng đường đấu tranh kiên cường của cha ông. Mỗi một bộ trang phục giờ đây trở thành thông điệp sống động về tình yêu với Tổ quốc trong ngày Tết độc lập của dân tộc…
Thời điểm này, trên những trục đường chính của thủ đô Hà Nội
hay hay các điểm check-in nổi tiếng trên cả nước, không khó để bắt gặp hình ảnh
các em nhỏ, thanh niên và cả những người trung niên rạng rỡ trong những bộ trang phục
thời trang yêu nước.
Từ những chiếc áo in dòng chữ “Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”
được phối cùng quần jean năng động cho đến tà áo dài trắng thướt tha điểm nhấn là
lá cờ đỏ kiêu hãnh trên ngực áo… đã trở thành lựa chọn được yêu thích.
Đi kèm theo, mũ lưỡi trai in hình bản đồ Việt Nam, móc khóa,
túi tote, huy hiệu cờ đỏ sao vàng… cũng được săn đón, góp phần lan tỏa tinh thần
yêu nước một cách gần gũi và tự nhiên. Điểm đặc biệt của “trend” thời trang yêu
nước năm nay là sự sáng tạo trong thiết kế.
Thay vì in ấn quá phô trương, hình ảnh
lá cờ hay ngôi sao vàng được đưa vào trang phục bằng những mảng typography hoặc
thêu tinh tế ở ngực trái. Chiếc áo vì thế vừa mang thông điệp “Tổ quốc trong
tim”, vừa đủ giản dị để mặc hàng ngày.
Các sản phẩm bình dân có giá chỉ từ 50.000 - 150.000 đồng,
phù hợp với túi tiền của học sinh, sinh viên và người lao động. Những mẫu thời trang yêu nước cao cấp
hơn như áo dài thêu tay hay áo phông cotton in 3D được bán với giá 350.000 -
450.000 đồng vẫn thu hút đông đảo khách hàng.
Thời gian qua, các chương trình nghệ thuật như V Concert - Rạng rỡ Việt
Nam, V Fest - Thanh xuân rực rỡ cho đến Tổ quốc trong tim, Tự hào là người Việt
Nam, chính là nơi chúng ta dễ nhận thấy sự hiện diện dày đặc của
thời trang yêu nước.
Trong số đó, những chiếc áo phông phổ biến khá đơn giản: cổ
tròn, tay ngắn, phom regular hoặc oversize – những lựa chọn vừa thoải mái vừa hợp
thị hiếu giới trẻ. Một số cửa hàng còn kết hợp bán áo cùng túi vải hoặc khăn quàng in
cờ để tạo thành “combo yêu nước”, đáp ứng nhu cầu check-in và chụp ảnh của Gen
Z.
Không chỉ trong các dịp lễ lớn, áo phông yêu nước dần trở
thành một dạng “streetwear Việt”. Giới trẻ diện áo in chữ Vietnamese cùng quần
jeans, giày sneaker, hoặc phối khăn cờ làm điểm nhấn. Sự linh hoạt giúp thời trang yêu nước vượt ra khỏi khuôn khổ lễ hội, bước vào đời sống thường nhật.
Nhiều local
brand cũng nhanh nhạy nắm bắt xu hướng. Trên TikTok, chỉ cần gõ “áo Quốc khánh
2/9” có thể tìm thấy hàng chục nghìn sản phẩm, trong đó, nhiều mẫu đạt tới hàng
trăm nghìn lượt bán. "Nối tiếp bộ sưu tập “Yêu nước từ
trong nôi”, ngay trong tháng 8 này Canifa cho ra mắt mini collection “Dép lốp”,
được lấy cảm hứng từ “đôi dép cụ Hồ”, một biểu tượng của những người chiến sĩ bền
bỉ và anh dũng.
"Hình ảnh 'đôi dép cụ Hồ' được làm mới bằng ngôn ngữ thời trang,
để người trẻ 'mặc' lịch sử theo cách mới, hiện đại và vẫn đậm tinh thần Việt,"
bà Đoàn Thị Bích Ngọc, Tổng Giám đốc thương hiệu Canifa cho biết.
Theo khảo sát, không chỉ thời trang yêu nước, thị trường phụ kiện dịp lễ
Quốc khánh năm nay cũng phong phú hơn với nhiều sản phẩm ý tưởng mới. Trên các
sàn thương mại điện tử hoặc các hội nhóm kinh doanh online, sổ tay, bình giữ
nhiệt, khăn, nón lá, quạt, bút,…in logo kỷ niệm ngày Quốc khánh hoặc in hình cờ
tổ quốc được giới thiệu đa dạng với mức giá trung bình từ 100.000 đến 400.000 đồng
tùy mặt hàng, chất liệu.
Theo ghi nhận của phóng viên, tại tuyến phố Nguyễn Chiến Thắng
(Hà Đông), Nguyễn Quý Đức (Thanh Xuân), Hàng Đào, Hàng Mã (Hoàn Kiếm), hàng loạt
cửa hàng bày bán những chiếc áo phông in hình cờ Tổ quốc, cờ cầm tay, cờ vải
choàng lưng… được bày biện bắt mắt, tạo nên không khí lễ hội tưng bừng phấn khởi.
Theo một chủ cửa hàng tại phố Hàng Đào, lượng khách ghé mua
sắm tăng đột biến trong những ngày gần đây. Khoảng 3 - 4 ngày nay, khách nườm
nượp từ sáng tới tận 22h đêm. Hầu hết mọi người đều ưu tiên chọn áo cờ đỏ sao
vàng, nhiều gia đình và cơ quan còn đặt mua số lượng lớn để mặc đồng bộ trong dịp
lễ.
Không chỉ áo, các phụ kiện nhỏ gọn như nón lá, quạt cầm tay
in hình cờ Tổ quốc, hay khăn choàng, vòng tay, kẹp tóc, nơ … cũng trở thành mặt
hàng bán chạy. Với mức giá dễ tiếp cận, hầu hết người
dân đều có thể sắm sửa trọn “combo yêu nước” cho mình hoặc cả gia đình mà không
cần e dè về chi phí.
Không chỉ tại Hà Nội, ghi nhận tại trung tâm TP.HCM, càng dịp
cận lễ Quốc khánh 2/9, nhiều người trẻ "diện" các item thời trang yêu
nước chào mừng sự kiện A80 để check in tại các bảo tàng, điểm vui chơi công cộng.
Đến phố đi bộ Nguyễn Huệ, một bạn trẻ cho biết đã đặt mua khăn choàng cổ cách
tân in hình cờ tổ quốc với giá 80.000 đồng, thuê trang phục áo dài hết 400.000
đồng để chụp bộ ảnh kỷ niệm. "Mặc những món đồ thời trang yêu nước này, em
cảm thấy rất tự hào", cô nói.
Theo ông Nguyễn Tuấn Anh, Thạc sĩ Chương trình Fulbright Việt
Nam, hiện tượng người tiêu dùng tìm mua các sản phẩm gắn với chủ đề Quốc khánh
không phải xu hướng nhất thời mà trở thành một trào lưu yêu nước thường niên.
Trước đây, người dân chủ yếu thể hiện tinh thần dân tộc qua những hoạt động tập
thể như mít-tinh, diễu hành, treo cờ. Hiện nay, việc lựa chọn những sản phẩm
thời trang yêu nước đã trở thành một hình thức biểu đạt
gần gũi, nhất là với giới trẻ.
"Nó cho thấy tinh thần gắn bó với Tổ quốc được cá nhân
hóa thông qua hành vi tiêu dùng nhưng lại lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội",
ông Tuấn Anh nhận định. Sự thay đổi này phản ánh việc người Việt,
đặc biệt là thế hệ trẻ, không còn coi mua sắm là để phục vụ nhu cầu thiết yếu, mà còn là giá trị tinh thần, thông điệp văn hóa. Trong đó, sự đồng điệu cộng đồng được đặt
cao hơn.
Đồng thời, thị hiếu của giới trẻ cũng hướng đến những sản phẩm
thiết kế đẹp, tiện dụng, mang tính sáng tạo, chứ không chỉ dừng lại ở hình thức
cổ động truyền thống. "Nếu biết khai thác, đây không chỉ là cơ hội thương
mại mà còn là phương thức lan tỏa tinh thần dân tộc, nuôi dưỡng niềm tự hào và
phát triển công nghiệp văn hóa", ông Tuấn Anh nói.
Song hành cùng trào lưu thời trang, các bạn trẻ không chỉ mặc đẹp để đi chơi
mà còn để ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ, lan tỏa tinh thần yêu nước trên mạng
xã hội. Hàng loạt clip và album ảnh ghi lại khoảnh khắc gia đình, nhóm bạn,
hay các cặp đôi khoác lên mình thời trang yêu nước, đứng bên những di tích lịch
sử, danh lam thắng cảnh đã lọt top xu hướng, thu hút hàng triệu lượt tương tác.
Có thể thấy, sự kện A80 không chỉ là thời khắc lịch sử mà còn là dịp để mỗi người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, khẳng định niềm tự hào dân tộc bằng chính sự lựa chọn thời trang và tiêu dùng của mình, tạo nên một bức tranh lễ hội đầy màu sắc và ý nghĩa.
Trào lưu phân tích da bằng AI đang “xâm chiếm” ngành làm đẹp
Các chuyên gia đánh giá, năm 2025 chính là thời điểm mà AI và AR lên ngôi, trở thành một “tư vấn viên ảo” đậm tính cá nhân hóa của ngành làm đẹp. Trong đó, một nhánh công nghệ mới đang “nóng dần”: Skin AI giúp phân tích da...
Liệu một thỏi son có giá gần 200 USD phù hợp với nền kinh tế tiêu dùng hiện nay?
Việc Louis Vuitton ra mắt dòng mỹ phẩm đầu tiên đã châm ngòi cho cuộc tranh luận sôi nổi về giới hạn mức giá mà các thương hiệu xa xỉ có thể đặt ra trong ngành làm đẹp…
Chỉ khoảng 7% người Việt khám sức khỏe răng miệng định kỳ
Theo khảo sát của Đại học Queensland, thế giới có khoảng 3,5 tỉ người có bệnh về răng miệng. Trung bình mỗi năm thế giới chi khoảng 380 tỉ USD cho việc điều trị, chăm sóc sức khỏe răng miệng. Tại Việt Nam, sâu răng và bệnh nha chu chiếm tỷ lệ lớn…
Du lịch Khánh Hòa đã có một mùa hè tăng trưởng mạnh mẽ
Trong tháng 8/2025, ngành du lịch Khánh Hòa đón khoảng 1,9 triệu lượt khách, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, lượng khách quốc tế đạt 498.000 lượt, ghi nhận mức tăng trưởng 17,5%...
“Thời trang yêu nước” rộn ràng trước thềm sự kiện A80
Trào lưu “thời trang yêu nước” là cách để thế hệ trẻ nhắc nhớ về chặng đường đấu tranh kiên cường của cha ông. Mỗi một bộ trang phục giờ đây trở thành thông điệp sống động về tình yêu với Tổ quốc trong ngày Tết độc lập của dân tộc…
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: