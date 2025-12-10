Thống đốc BOJ: Kinh tế Nhật Bản chống chịu tốt trước cú sốc thuế quan Mỹ

Phát biểu được đưa ra trong bối cảnh BOJ được dự báo sẽ cân nhắc nâng lãi suất từ mức 0,5% hiện tại lên 0,75% - mức cao nhất trong vòng 30 năm trở lại đây tại Nhật...

Trong một chia sẻ với tờ báo Financial Times mới đây, ông Kazuo Ueda, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ), cho biết nền kinh tế Nhật Bản đã vượt qua cú sốc do Mỹ thay đổi chính sách thuế quan. Phát biểu này tiếp tục củng cố kỳ vọng của thị trường về động thái tăng lãi suất tại cuộc họp quan trọng của BOJ vào tuần tới.

Đây có thể là lần xuất hiện công khai trước truyền thông cuối cùng của ông Ueda trước cuộc họp chính sách tiền tệ của BOJ vào ngày 19-20/12.

“Lạm phát cơ bản vẫn đang tiếp tục tăng dần lên mục tiêu 2%”, ông Ueda nói trong cuộc trả lời phỏng vấn được phát sóng trong diễn đàn đối thoại toàn cầu trực tuyến Global Boardroom của Financial Times ngày 9/12.

Phát biểu được đưa ra trong bối cảnh BOJ được dự báo sẽ cân nhắc nâng lãi suất từ mức 0,5% hiện tại lên 0,75% - mức cao nhất trong vòng 30 năm trở lại đây tại Nhật.

Trước đó, ông Ueda từng nói BOJ sẽ cân nhắc ưu và nhược điểm của việc tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 12. Giới quan sát xem phát biểu này như một tín hiệu cho khả năng cơ quan này sắp hành động.

Thị trường hoán đổi lãi suất - nơi giá các hợp đồng phản ánh kỳ vọng của nhà đầu tư về lãi suất chính sách trong tương lai – hiện đặt cược vào khả năng 91% BOJ sẽ nâng lãi suất trong cuộc họp tuần tới.

Những bình luận mới nhất của ông Ueda không làm suy yếu kỳ vọng này. Dù không lặp lại cụm từ “ưu - nhược điểm”, ông cho biết nền kinh tế thực đang vận hành ổn và lạm phát cơ bản tiếp tục tiến gần mục tiêu của BOJ.

Hồi đầu năm, lo ngại thuế quan mới của Mỹ có thể gây sức ép lên nền kinh tế Nhật Bản từng khiến BOJ giữ lập trường thận trọng với việc tăng lãi suất. Tuy nhiên, ông Ueda cho biết tác động đến nay thấp hơn dự kiến.

"Cho đến nay, các doanh nghiệp Mỹ đã tự gánh phần lớn chi phí thuế quan mà chưa chuyển hết sang giá tiêu dùng", ông nói.

Về phía Nhật Bản, ông Ueda cho biết các nhà xuất khẩu ô tô đã giảm giá bán để hấp thụ thuế quan, nhờ đó lượng xuất khẩu ô tô của Nhật Bản vẫn ổn định và tránh làm tăng thất nghiệp trong nước.

Theo dữ liệu từ Bộ Tài chính Nhật Bản, bức tranh thương mại của Nhật từ đầu năm 2025 đến nay cho thấy xuất - nhập khẩu vẫn ở quy mô lớn nhưng cán cân nghiêng về thâm hụt.

Trong 10 tháng đầu năm nay, tổng kim ngạch xuất khẩu của Nhật đạt 576,4 tỷ USD, còn nhập khẩu vào khoảng 596 tỷ USD, theo đó thâm hụt khoảng 19,6 tỷ USD.

Cũng trong ngày 9/12, Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Satsuki Katayama cho biết bà đang theo dõi "rất sát" diễn biến thị trường, trong bối cảnh lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm đang tiến sát mốc 2%.

Trong vài tháng qua, lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản tăng liên tục và tăng mạnh hơn từ giữa tháng 11, sau khi Thủ tướng Sanae Takaichi công bố kế hoạch kích thích kinh tế thông qua tăng chi tiêu công. Kế hoạch này dự kiến bao gồm đợt phát hành trái phiếu mới trị giá 75 tỷ USD.

Đầu tuần này, lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản kỳ hạn 10 năm - vốn biến động ngược chiều với giá - đã lên mức cao nhất kể từ trước khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008. Còn lợi suất trái phiếu kỳ hạn 30 năm và 40 năm đã lập đỉnh lịch sử trước đó.

Ông Ueda cho rằng trách nhiệm bảo đảm tính bền vững tài khóa trung - dài hạn thuộc về chính phủ. Từ tuần trước, đồng yên đã tăng nhẹ so với USD. Giới đầu tư cho rằng BOJ có thể muốn tận dụng đợt điều chỉnh lãi suất này để hạn chế đà mất giá của đồng yên. Tính từ tháng 4 đến nay, đồng nội tệ Nhật Bản đã giảm hơn 10% so với USD.