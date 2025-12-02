Nhật Bản phát tín hiệu tăng lãi suất, đồng yên tăng giá mạnh

Ngoài ra, đồng yên cũng được hỗ trợ khi bạc xanh chịu sức ép mất giá do kỳ vọng cao rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ giảm lãi suất trong cuộc họp tháng 12...

Đồng yên Nhật tăng giá mạnh so với đồng USD sau khi Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) Kazuo Ueda phát tín hiệu mạnh mẽ rằng cơ quan này có thể xem xét tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 12. Tuyên bố này của ông Ueda mang lại cho yên một sự hỗ trợ quan trọng giữa lúc đồng tiền này đương đầu với áp lực giảm giá mạnh trong thời gian gần đây.

Theo hãng tin Reuters, ông Ueda ngày 1/12 nói rằng BOJ sẽ cân nhắc mặt lợi và mặt hại của việc tăng lãi suất trong cuộc họp chính sách tiền tệ diễn ra trong tháng 12. Đến nay, đến là tín hiệu mạnh mẽ nhất mà ông từng đưa ra về khả năng BOJ có một động thái hạ lãi suất trong cuộc họp tháng này.

Tiếp đó, tại một cuộc họp báo cùng ngày, vị Thống đốc nói rằng ông sẽ cụ thể hóa về đường đi lãi suất của BOJ một khi lãi suất tăng lên mức 0,75%. Ông cũng nói quyết định lãi suất tháng 12 sẽ tính đến số liệu tiền lương và các dữ liệu khác.

Phiên ngày 1/12 tại thị trường Mỹ, đồng USD có lúc giảm giá gần 1% so với yên, xuống mức 154,67 yên đổi 1 USD. Phiên châu Á sáng nay (2/12), USD hồi phục so với yên, về mức 155,6 yên đổi 1 USD.

“Có vẻ như BOJ đang muốn cho thấy rằng họ hoàn toàn thoải mái với việc tăng lãi suất. Chúng tôi dự báo họ tăng lãi suất vào tháng 12, và điều này thực sự có lợi cho tỷ giá của đồng yên”, trưởng chiến lược Jayati Bharadwaj của công ty TD Securities nhận định với hãng tin Reuters.

Các nhà giao dịch đang tăng đặt cược vào khả năng BOJ tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 12 từ mức 0,5% hiện nay. Kỳ vọng này càng có cơ sở khi tỷ giá đồng yên rớt xuống mức thấp nhất trong 10 tháng vào tháng trước do mối lo của thị trường về chủ trương nới lỏng tài khóa và tiền tệ của chính quyền Thủ tướng Sanae Takaichi.

Về phần mình, đồng USD đang chịu áp lực mất giá từ khả năng gần như chắc chắn Fed sẽ hạ lãi suất trong cuộc họp vào tuần tới. Số liệu ảm đạm của khu vực sản xuất Mỹ do Viện Quản lý nguồn cung (ISM) công bố ngày 1/12 khiến triển vọng hạ lãi suất càng rõ rệt hơn.

Sức ép mất giá đối với USD còn đến từ khả năng cố vấn kinh tế Nhà Trắng Kevin Hassett, một người thân cận với Tổng thống Donald Trump, có thể sẽ trở thành Chủ tịch Fed tiếp theo. Nếu ông Hassett đứng đầu Fed, ngân hàng trung ương này có thể sẽ nghiêng nhiều hơn về một chính sách tiền tệ nới lỏng.

Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME, thị trường lãi suất tương lai đang đặt cược khả năng gần 90% Fed hạ lãi suất vào ngày 10/12. Tuy nhiên, đường đi của lãi suất sau đó là điều khó đoán định. Thị trường hiện cho rằng ít có khả năng Fed giảm thêm lãi suất trước mùa xuân - mùa ở Mỹ thường kéo dài từ tháng 3 đến hết tháng 5 hàng năm.

Một số nhà phân tích tin rằng động thái giảm lãi suất trong cuộc họp tháng 12 của Fed sẽ đi kèm với tín hiệu cứng rắn - “hawkish cut”, nghĩa là Fed giảm lãi suất nhưng đồng thời có thể phát tín hiệu sẽ không giảm thêm trong những tháng tới.

Theo các nhà kinh tế của ngân hàng Goldman Sachs, với khả năng Fed hạ lãi suất vào tuần tới đã gần như chắc chắn thị trường sẽ tập trung nhiều hơn vào việc ngân hàng trung ương này sẽ hành động theo hướng nào trong các cuộc họp tiếp theo.

“Sự chia rẽ quan điểm trong Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) khiến kỳ vọng về việc Fed giảm thêm lãi suất bị kiềm chế phần nào. Tuy nhiên, từ nay đến cuộc họp tháng 1 của Fed, sẽ có nhiều số liệu về thị trường lao động được công bố, nên chúng tôi cho rằng thị trường đang định giá thấp khả năng Fed hạ lãi suất trong quý 1 tới”, báo cáo của Goldman Sachs viết.