Thủ tướng bày tỏ 5 mong muốn, đề nghị doanh nghiệp và doanh nhân Việt Nam thực hiện 3 tiên phong

Chiều 9/10, kết luận Hội nghị Thủ tướng Chính phủ gặp mặt đại diện doanh nghiệp nhân ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu 5 mong muốn và đề nghị các doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam phát huy "3 tiên phong" và tin tưởng doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam sẽ cùng đất nước vươn xa.
Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhắc lại, hội nghị được tổ chức để kỷ niệm ngày 13/10/1945 cách đây vừa tròn 80 năm, ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh - người anh hùng dân tộc vĩ đại, danh nhân văn hóa thế giới của Việt Nam - gửi thư cho giới doanh nhân với thông điệp và tuyên ngôn là: Đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ. Điều rất đáng tự hào là trong 80 năm qua, các doanh nhân, doanh nghiệp của Việt Nam luôn thể hiện tinh thần này.
Một lần nữa, thay mặt đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Chính phủ, Thủ tướng chúc mừng, ghi nhận và đánh giá cao sự đóng góp của doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam trong chặng đường 80 năm vừa qua với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.
5 MONG MUỐN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP, DOANH NHÂN VIỆT NAM
Chia sẻ tình hình khu vực, thế giới hiện nay đang tiếp tục có những diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, Thủ tướng mong các doanh nghiệp, doanh nhân tiếp tục đồng hành cùng với đất nước, cùng với dân tộc để cùng nhau vượt qua khó khăn, thách thức, phát triển nhanh và bền vững.
Trong 9 tháng của năm 2025, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động đạt trên 231.000 doanh nghiệp, tăng 26,4% so với cùng kỳ. Tổng số vốn tăng thêm của các doanh nghiệp đang hoạt động là 3,3 triệu tỷ đồng, tăng 186,5%. Tính đến ngày 5/10, cả nước có khoảng 1 triệu doanh nghiệp đang hoạt động.
Thủ tướng khẳng định Chính phủ cam kết đồng hành cùng với doanh nghiệp, doanh nhân trên tinh thần là kiến tạo, liêm chính, hành động, phục vụ nhân dân, trong đó có doanh nghiệp và doanh nhân.
Thủ tướng nêu 5 mong muốn đối với doanh nghiệp và doanh nhân:
Thứ nhất, doanh nghiệp và doanh nhân một lòng theo Đảng; vì Đảng ta không có mục tiêu nào khác ngoài mục tiêu mang lại độc lập dân tộc, mang lại hạnh phúc, ấm no cho nhân dân, trong đó có doanh nhân.
Thứ hai, doanh nghiệp và doanh nhân nêu cao tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết trong cộng đồng doanh nhân, đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế.
Thứ ba, doanh nghiệp và doanh nhân kết hợp sức mạnh của các doanh nghiệp, doanh nhân và toàn dân thành sức mạnh của dân tộc, kết hợp sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đại, kết hợp sức mạnh bên trong với sức mạnh bên ngoài để phát triển đất nước.
Thứ tư, doanh nghiệp, doanh nhân đồng hành cùng với dân tộc, kiên định độc lập dân tộc và đi lên chủ nghĩa xã hội để mang lại hạnh phúc, ấm no cho nhân dân.
Thứ năm, doanh nghiệp, doanh nhân cùng với nhân dân tạo ra sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, "nhân dân làm nên lịch sử", trong đó có doanh nghiệp và doanh nhân.
ĐỀ NGHỊ DOANH NGHIỆP, DOANH NHÂN THỰC HIỆN “3 TIÊN PHONG”
Người đứng đầu Chính phủ cũng đề nghị doanh nghiệp, doanh nhân thực hiện "3 tiên phong":
Một là tiên phong, gương mẫu, đi đầu trong khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; tiến thẳng vào khoa học công nghệ chiến lược, công nghệ lõi, góp phần tạo phong trào, tạo xu thế đổi mới sáng tạo toàn dân và góp phần xây dựng quốc gia số.
Thứ hai là tiên phong, gương mẫu, đi đầu trong sản xuất kinh doanh đúng pháp luật, phải góp phần đắc lực, hiệu quả xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.
Thứ ba là tiên phong, gương mẫu, đi đầu thực hiện Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị với tinh thần kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc dân, góp phần xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước và sự làm chủ của nhân dân.
"Với 3 tiên phong này, chúng ta sẽ cùng nhau khai thác các không gian phát triển mới, vươn xa ra biển lớn, tiến sâu vào lòng đất và bay cao lên vũ trụ, để đất nước ta phát triển nhanh và bền vững, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội, bước vào kỷ nguyên mới, phát triển giàu mạnh, thịnh vượng, văn minh, phồn vinh và hạnh phúc", Thủ tướng nhấn mạnh.
Để thực hiện những cam kết cụ thể, ngắn gọn nhưng có tính hiệu triệu, có tính thực tiễn và tính khả thi như trên, Thủ tướng cho biết rất hoan nghênh các kiến nghị, đề xuất của các đại biểu và sẽ tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu, hiện thực hóa theo định hướng thể chế thông thoáng, hạ tầng thông suốt, quản trị thông minh.
"Thể chế chưa thông thoáng thì phải làm cho thông thoáng bằng được; không có hạ tầng thông suốt thì không thể phát triển được; và quản trị thì phải thông minh, không còn cách nào khác", người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh.
Tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các Phó Thủ tướng Chính phủ trao các phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tặng các doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu, có thành tích xuất sắc.
Doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế -xã hội của đất nước. Trong đó, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Tăng trưởng GDP 9 tháng đạt 7,84%.
Thu ngân sách nhà nước 9 tháng đạt 1,92 triệu tỷ đồng, bằng 97,9% dự toán, tăng 30,5% so với cùng kỳ.
Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 9 tháng đạt 680,66 tỷ USD, tăng 17,3%; xuất siêu ước đạt 16,82 tỷ USD.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
