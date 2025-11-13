Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương khắc phục hậu quả bão lũ tại Trung Bộ

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ban hành Công điện số 214/CĐ-TTg ngày 12/11/2025 yêu cầu các bộ, ngành và địa phương khẩn trương thống kê thiệt hại và tập trung khắc phục nhanh hậu quả các đợt bão lũ vừa qua tại khu vực Trung Bộ...
Công điện được gửi tới lãnh đạo các tỉnh, thành phố: Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk và các cơ quan trung ương liên quan.
Theo nội dung công điện, cuối tháng 10 và đầu tháng 11 vừa qua, các địa phương từ Hà Tĩnh đến Đắk Lắk đã liên tiếp bị thiên tai, bão, lũ, đặc biệt là đợt mưa lũ lịch sử kéo dài tại Huế và Đà Nẵng sau bão số 12 và bão số 13 với sức gió mạnh “lũ chồng lũ, bão chồng bão” đã gây thiệt hại nặng nề về người, nhà cửa, trường học, cơ sở hạ tầng thiết yếu, sản xuất kinh doanh, nhất là nuôi trồng thủy hải sản, ảnh hưởng rất lớn đến sinh kế, thu nhập, đời sống của Nhân dân.
Đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, đồng chí thường trực Ban Bí thư và các đồng chí lãnh đạo Chính phủ đã thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trực tiếp đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ khó khăn, mất mát, vất vả của Nhân dân vùng bị thiên tai, bão lũ.
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã kịp thời xuất cấp dự trữ quốc gia, dự phòng ngân sách hỗ trợ các địa phương khắc phục thiên tai, bão lũ. Cả hệ thống chính trị, nhiều doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã phát huy truyền thống tương thân tương ái, tình dân tộc, nghĩa đồng bào, lá lành đùm lá rách chung tay hỗ trợ, giúp người dân vượt qua khó khăn, từng bước ổn định lại sản xuất và đời sống.
Tuy nhiên, thiệt hại do thiên tai vừa qua là rất lớn, cần nhiều nguồn lực của Nhà nước và sự chung tay của toàn xã hội để hỗ trợ nhân dân vùng bị thiên tai khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất kinh doanh, nhanh chóng ổn định đời sống, tiếp theo Công điện số 212/CĐ-TTg ngày 07/11/2025, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cấp, các ngành tập trung vào các nhiệm vụ cấp bách sau:
Chính quyền địa phương khẩn trương rà soát, lập danh sách các hộ có nhà bị sập đổ, hư hỏng nặng, đặc biệt là hộ nghèo, gia đình chính sách. Mục tiêu là hoàn thành việc xây dựng lại nhà ở cho người dân trước ngày 31/12/2025, đảm bảo người dân có nhà mới đón Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Bính Ngọ.
Đối với các hộ phải di dời, chính quyền phải chủ động bố trí đất ở tại nơi an toàn. Quá trình thống kê và hỗ trợ phải được thực hiện công khai, minh bạch, chống tiêu cực, lãng phí.
Tiếp tục rà soát, thống kê chính xác nhu cầu để kịp thời hỗ trợ lương thực, chỗ ở và nhu yếu phẩm cho các hộ dân bị ảnh hưởng, không để người dân nào bị thiếu đói.
Các địa phương cần rà soát nhu cầu về giống cây trồng, vật nuôi và vật tư cần thiết, gửi báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Môi trường trước ngày 15/11/2025 để được hỗ trợ kịp thời.
Tập trung khôi phục ngay các công trình trọng yếu như trường học, trạm y tế, bệnh viện.
Khắc phục nhanh nhất các sự cố về điện, nước, viễn thông, giao thông, thủy lợi để sớm ổn định lại đời sống và sản xuất.
Giao nhiệm vụ cụ thể cho cho các Bộ, ngành, Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương khôi phục sản xuất nông nghiệp; tổng hợp và giải quyết các đề nghị hỗ trợ về giống, vật tư, báo cáo Thủ tướng trước ngày 14/11/2025.
Bộ trưởng Bộ Tài chính chỉ đạo triển khai các chính sách hỗ trợ, chi trả bảo hiểm cho doanh nghiệp; xử lý các đề xuất hỗ trợ từ nguồn dự trữ quốc gia và tổng hợp nhu cầu ngân sách, báo cáo Thủ tướng trước ngày 14/11/2025.
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nghiên cứu các gói tín dụng ưu đãi để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp khôi phục sản xuất kinh doanh.
Các Bộ trưởng: Xây dựng, Công Thương, Khoa học và Công nghệ và các bộ, ngành có liên quan chủ động phối hợp, hỗ trợ địa phương khắc phục hậu quả theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo lực lượng tiếp tục hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả, đặc biệt trong việc sửa chữa nhà cửa, trường học và các công trình công cộng.
Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc chỉ đạo chung việc cân đối, bố trí nguồn lực dự trữ, dự phòng của trung ương để hỗ trợ các địa phương.
Văn phòng Chính phủ có nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Công điện và báo cáo kịp thời những vấn đề phát sinh.
