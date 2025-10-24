Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Bulgaria Rumen Radev

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Sáu, 24/10/2025
Việt An
24/10/2025, 07:13
Tổng thống Bulgaria Rumen Radev nhấn mạnh vị thế, vai trò của Việt Nam tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương và đánh giá cao chính sách đối ngoại của Việt Nam, đóng góp cho hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực...
Sáng 23/10 theo giờ địa phương, sau lễ đón chính thức được tổ chức trọng thể, Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Rumen Radev đã tiến hành hội đàm tại Phủ Tổng thống.
Nhiệt liệt hoan nghênh chuyến thăm đầu tiên của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Bulgaria đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Tổng thống Rumen Radev nhấn mạnh vị thế, vai trò của Việt Nam tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương và đánh giá cao chính sách đối ngoại của Việt Nam, đóng góp cho hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực.
Tổng thống Rumen Radev nhắc lại những ấn tượng sâu sắc trong chuyến thăm Việt Nam tháng 11/2024 về đất nước tươi đẹp, con người nồng hậu, mến khách và những thành tựu to lớn của Việt Nam trong phát triển kinh tế - xã hội với chính sách cải cách đúng đắn; đồng thời khẳng định Bulgaria luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Việt Nam, mong muốn cùng Việt Nam đẩy mạnh hợp tác nhằm đóng góp cho phát triển bền vững ở mỗi nước cũng như thịnh vượng ở hai châu lục.
Tổng Bí thư Tô Lâm cảm ơn Tổng thống Rumen Radev về sự đón tiếp trọng thị, nồng hậu, thắm tình hữu nghị dành cho Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam và nhấn mạnh Việt Nam đặc biệt coi trọng quan hệ với Bulgaria, luôn ghi nhớ, trân trọng sự ủng hộ quý báu của nhân dân Bulgaria dành cho Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập, thống nhất đất nước, cũng như trong xây dựng và phát triển đất nước.
Bày tỏ vui mừng trước những phát triển tích cực của quan hệ song phương thời gian qua, hai nhà Lãnh đạo đã trao đổi các phương hướng và biện pháp nhằm đưa khuôn khổ hợp tác Việt Nam - Bulgaria ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, phù hợp với bối cảnh mới.
Hai nhà Lãnh đạo nhất trí tuyên bố nâng cấp quan hệ Việt Nam - Bulgaria lên Đối tác chiến lược. Với quyết định này, Bulgaria trở thành nước đầu tiên trong khu vực Balkan có quan hệ Đối tác chiến lược với Việt Nam.
Hai nhà Lãnh đạo thống nhất mở rộng và làm sâu sắc hơn hợp tác trên tinh thần khuôn khổ hợp tác mới, nhất là trong các lĩnh vực Bulgaria có kinh nghiệm chuyên môn và Việt Nam có nhu cầu.
Hai bên cũng nhất trí cần xây dựng và triển khai ngay Kế hoạch hành động Đối tác chiến lược.
Hai nhà Lãnh đạo nhất trí tăng cường tin cậy chính trị thông qua việc tiếp tục đẩy mạnh trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao trên tất cả các kênh Đảng, Nhà nước, Quốc hội và giao lưu nhân dân. Trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều thách thức, hai nước cần phối hợp chặt chẽ, đưa hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư thành trụ cột trung tâm trong quan hệ Đối tác chiến lược.
Tổng thống Rumen Radev nhấn mạnh hai bên cần hỗ trợ tạo điều kiện cho doanh nghiệp hai nước kinh doanh, đầu tư tại mỗi nước và vui mừng khi có rất nhiều doanh nghiệp Việt Nam sang Bulgaria dự Diễn đàn doanh nghiệp nhân chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm.
Hai bên nhất trí thúc đẩy mạnh mẽ thương mại đầu tư thông qua việc mở cửa thị trường cho nhau; tận dụng Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA) với mục tiêu tăng kim ngạch thương mại song phương lên gấp đôi trong những năm tới.
Hai bên sẵn sàng là “cửa ngõ” cho hàng hóa của nhau thâm nhập thị trường Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và thị trường Liên minh châu Âu (EU). Liên quan đến hợp tác quốc phòng - an ninh, hai bên nhất trí đẩy mạnh hợp tác đào tạo và hợp tác trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (LHQ), an ninh mạng, quân y…
Hai nhà Lãnh đạo cũng nhất trí đưa hợp tác khoa học - công nghệ trở thành trụ cột quan trọng của quan hệ Đối tác chiến lược với chuyển đổi số, kinh tế số, hạ tầng số và chính phủ điện tử, dược phẩm và y sinh học, trợ lý ảo và khoa học máy tính hiện đại, năng lượng xanh…
Để tăng cường giao lưu nhân dân, hai nhà Lãnh đạo thống nhất xây dựng các chương trình, hoạt động văn hóa, quảng bá du lịch ở mỗi nước, khuyến khích kết nối hàng không.
Tổng thống Rumen Radev bày tỏ ngưỡng mộ văn hóa dân gian Việt Nam, mong muốn tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa để nhân dân hai nước hiểu biết về nhau hơn. Tổng thống Rumen Radev cho biết Bulgaria có nhu cầu lớn về lao động trong khi Việt Nam có lực lượng lao động trẻ nhiều kỹ năng.
Ông mong muốn đón nhiều sinh viên Việt Nam sang học tập tại Bulgaria, phát huy truyền thống hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và lao động.
Tổng thống Rumen Radev cảm ơn Việt Nam đã miễn thị thực cho công dân Bulgaria, nhờ đó có nhiều người Bulgaria sang du lịch Việt Nam và mong khách du lịch Việt Nam sang thăm Bulgaria.
Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Bulgaria đơn giản hóa cấp thị thực cho công dân Việt Nam, nhất trí thúc đẩy hợp tác về giáo dục và đào tạo nghề, sẵn sàng trao đổi sinh viên, chuyên gia giữa hai nước.
Tổng thống Rumen Radev tự hào nhắc đến việc Bulgaria đã đào tạo cho Việt Nam hơn 30.000 chuyên gia lành nghề, sinh viên, nghiên cứu sinh, trong số đó có nhiều người giữ các vị trí quan trọng trong Chính phủ và các lĩnh vực kinh tế, khoa học, văn hóa của Việt Nam, tham gia tích cực vào vun đắp tình hữu nghị giữa hai nước. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Tổng thống và Chính phủ Bulgaria tiếp tục tạo thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống ổn định, hội nhập và đóng góp cho kinh tế- xã hội của Bulgaria, làm cầu nối hữu nghị cho hai nước.
Về tình hình quốc tế và khu vực, hai nhà Lãnh đạo chia sẻ lập trường và tầm nhìn trong giải quyết các vấn đề và ứng phó các thách thức hiện nay; nhất trí tăng cường trao đổi quan điểm về các vấn đề cùng quan tâm, phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương như LHQ, ASEAN - EU, Diễn đàn Hợp tác Á-Âu (ASEM).
Hai bên ủng hộ lập trường của ASEAN trong bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không trên Biển Đông, giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước của LHQ về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982).
Trong khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược, Việt Nam và Bulgaria sẽ tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa hợp tác trên các lĩnh vực nhằm bảo đảm lợi ích thiết thực của nhân dân hai nước, đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác và thịnh vượng ở cả hai khu vực và trên thế giới.
Sáng 24/10, Quốc hội nghe Báo cáo tóm tắt Giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân (sửa đổi); thảo luận tại hội trường về dự thảo luật này...
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Quyết định số 2321/QĐ-TTg về Kế hoạch xây dựng dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi).
Tiếp Đại sứ Mỹ Marc E. Knapper, Phó Thủ tướng khẳng định Việt Nam mong muốn hợp tác chặt chẽ hơn nữa với Hoa Kỳ trên những lĩnh vực hai bên cùng quan tâm trong khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện, đặc biệt là khoa học công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, năng lượng, bán dẫn….
Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng hai nước có những thế mạnh có thể bổ sung cho nhau cùng phát triển; tiếp tục mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, kinh tế sáng tạo, năng lượng tái tạo, truyền thông, chống biến đổi khí hậu...
