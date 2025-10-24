Đồng Nai đẩy nhanh “luồng xanh” giải phóng mặt bằng cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành

Cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành qua địa bàn tỉnh Đồng Nai mới giải phóng mặt bằng đạt hơn 32,7%, chậm so với kế hoạch. Lãnh đạo tỉnh yêu cầu các đơn vị đảm bảo tiến độ cam kết, phải tạo “luồng xanh” cho dự án…

Ngày 23/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Hà đã chủ trì họp với các sở, ngành, địa phương liên quan về tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa - Chơn Thành. Cuộc họp được kết nối với 10 điểm cầu ở 10 xã, phường có dự án đi qua.

Dự án đi qua địa bàn tỉnh có chiều dài hơn 100,7 km, tổng diện tích thu hồi hơn 940 ha với 4.285 thửa đất của người dân, cơ quan, tổ chức phải thu hồi.

Trước đó, ngày 8/10, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị phát động chiến dịch 90 ngày đêm thực hiện công tác thu hồi, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án này.

Báo cáo tại cuộc họp, các đơn vị cho biết về tiến độ cụ thể, đến ngày 21/10, công tác ban hành thông báo thu hồi đất đạt 99,2%; kiểm đếm đạt 98,1%; xác định nguồn gốc đất, các chi nhánh đã chuyển hồ sơ xét duyệt trên 60% nhưng mới xét được 44,6% theo kế hoạch. Toàn dự án hiện đang đạt 32,7% mặt bằng bàn giao.

Trong khi đó, theo cam kết từ trước, đến cuối tháng 10, dự án sẽ phải đạt được mức bàn giao 60% mặt bằng. Các chi nhánh của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đang nỗ lực để ngày 31/10 sẽ hoàn thành 100% công tác ban hành thông báo thu hồi đất, kiểm đếm tài sản gắn liền với đất; hoàn thành 100% công tác xác định nguồn gốc đất thu hồi, tài sản gắn liền với đất thu hồi và các nội dung liên quan khác. Đồng thời, dự thảo niêm yết công khai phương án bồi thường, hỗ trợ đạt diện tích từ 90% mặt bằng trở lên. Đối với mặt bằng cũng sẽ bàn giao từ 60% trở lên.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Hà, tiến độ các phần việc vẫn đang chậm so với kế hoạch. Hiện, mới giải phóng mặt bằng được hơn 32,7% trong khi cuối tháng 10 phải đạt 60% của dự án, cuối tháng 11 là 90% và cuối tháng 12 cơ bản hoàn thành. Do đó, đòi hỏi các bộ phận, cơ quan, địa phương liên quan hết sức nỗ lực.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đặc biệt lưu ý các đơn vị không được chậm tiến độ đã cam kết về công tác giải phóng mặt bằng, nếu chậm phải chịu trách nhiệm.

“Phải tạo ‘luồng xanh’ trong giải phóng mặt bằng và phản ứng nhanh khi nhận được hỏi đáp, thắc mắc. Công tác báo cáo tiến độ phải được thực hiện hằng ngày bởi chậm một ngày tiến độ sẽ rất khác”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu.

Trong giải phóng mặt bằng phải xác định phương án vận động vẫn là chủ đạo và phải kiên trì. Cần phân loại, nhận diện những trường hợp khó khăn để có giải pháp tháo gỡ với phương châm "đi từng ngõ, gõ từng nhà".

Ông Hồ Văn Hà nhấn mạnh thời gian tới, Đồng Nai còn rất nhiều dự án hạ tầng trọng điểm của quốc gia, do đó, tỉnh muốn lấy kết quả, hiệu quả kinh nghiệm từ dự án cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành làm điểm để nhân rộng ra các dự án tiếp theo.